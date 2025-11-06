Thất vọng cùng cực: Vợ sốt 38 độ và lời nói cay nghiệt của chồng khiến tôi lập tức muốn ly hôn

Tôi chết đứng khi nghe chồng nói: 'Nhà anh mọi người chỉ cần con' GĐXH - "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".

Cay đắng vì bị đối xử tệ bạc, tôi quyết định sẽ ly hôn.

Tôi kém chồng 5 tuổi. Anh đang là nhân viên cho một công ty nhỏ, lương tháng dao động 6 đến 10 triệu đồng. Tôi thì từ khi cưới rồi sinh em bé, giờ bé cũng đã gần 1,5 tuổi. Tôi đang có dự định đi làm lại thì con đi nhà trẻ ốm liên miên nên lại hoãn.

Người ngoài trông vào thấy chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đằng sau sự vui vẻ ấy là sự chịu đựng và nhẫn nhịn. Cho đến ngày hôm nay tôi tức nước vỡ bờ, không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi quyết định ly hôn.

Anh trước đây chơi bời, trai gái... Sau khi cưới đã có một vài lần anh đi nhậu với bạn thâu đêm, đi bar, pub ngay cả khi tôi đang bầu hay sinh được vài tháng. Chúng tôi cãi nhau, rồi anh xin lỗi, tôi bỏ qua rồi lại tiếp tục.

Đến khi tôi bị COVID-19, ốm liên tục, anh bắt đầu khó chịu ra mặt, tỏ thái độ không hài lòng, luôn hỏi tôi những câu vô tri: "Sao lại ốm?", "Ở nhà chẳng làm gì cũng ốm?". Tôi nhờ mua thuốc thì anh bảo: "Xe ở dưới kia tự mà mua", cháo cũng tự nấu. Đáng nhẽ tôi nên bỏ quách đi cho xong, nhưng tôi lại yếu lòng. Lần này rồi lại lần khác, rất nhiều chuyện xảy ra.

Chuyện tôi đi làm ở đâu anh cũng không hài lòng, anh luôn muốn đặt tôi trong tầm mắt. Tôi không muốn thì lại cãi nhau.

Cay đắng vì bị đối xử tệ bạc, tôi quyết định sẽ ly hôn. Ảnh minh họa

Cho đến hôm nay, tôi đang sốt 38 độ, nhờ anh mua thuốc về nhưng tôi đã thiếp đi mất. Anh lôi tôi dậy, nói tôi không ra gì. Tôi bảo mình đang ốm, anh bảo: "Ốm cái gì, ở nhà có làm cái gì đâu mà ốm?", "Thuốc tao mua về kia không cảm ơn được một câu, tao đi làm về còn phải đi mua thuốc cho mày đấy". Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Giây phút ấy tôi nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này tôi lấy nhầm chồng rồi.

Chúng tôi cãi nhau rất to, lương anh chuyển cho tôi, tôi cũng đã chuyển lại hết. Ngày mai, anh chỉ còn là bố của con tôi mà thôi.

Tôi sai ngay từ đầu rồi, sai vì đặt nhầm yêu thương, sai vì đã lấy anh, sai vì đã không buông tay nhau sớm hơn. Tôi mệt rồi, tôi sẽ buông tay, tôi không cần người chồng như vậy nữa. Cuộc hôn nhân này, tôi lãi một cậu con trai đáng yêu đã là mãn nguyện lắm rồi.