Thất vọng cùng cực: Vợ sốt 38 độ và lời nói cay nghiệt của chồng khiến tôi lập tức muốn ly hôn
GĐXH - Giây phút ấy tôi nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này tôi lấy nhầm chồng rồi.
Cay đắng vì bị đối xử tệ bạc, tôi quyết định sẽ ly hôn.
Tôi kém chồng 5 tuổi. Anh đang là nhân viên cho một công ty nhỏ, lương tháng dao động 6 đến 10 triệu đồng. Tôi thì từ khi cưới rồi sinh em bé, giờ bé cũng đã gần 1,5 tuổi. Tôi đang có dự định đi làm lại thì con đi nhà trẻ ốm liên miên nên lại hoãn.
Người ngoài trông vào thấy chúng tôi vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng đằng sau sự vui vẻ ấy là sự chịu đựng và nhẫn nhịn. Cho đến ngày hôm nay tôi tức nước vỡ bờ, không kìm nén được cảm xúc của mình nữa, tôi quyết định ly hôn.
Anh trước đây chơi bời, trai gái... Sau khi cưới đã có một vài lần anh đi nhậu với bạn thâu đêm, đi bar, pub ngay cả khi tôi đang bầu hay sinh được vài tháng. Chúng tôi cãi nhau, rồi anh xin lỗi, tôi bỏ qua rồi lại tiếp tục.
Đến khi tôi bị COVID-19, ốm liên tục, anh bắt đầu khó chịu ra mặt, tỏ thái độ không hài lòng, luôn hỏi tôi những câu vô tri: "Sao lại ốm?", "Ở nhà chẳng làm gì cũng ốm?". Tôi nhờ mua thuốc thì anh bảo: "Xe ở dưới kia tự mà mua", cháo cũng tự nấu. Đáng nhẽ tôi nên bỏ quách đi cho xong, nhưng tôi lại yếu lòng. Lần này rồi lại lần khác, rất nhiều chuyện xảy ra.
Chuyện tôi đi làm ở đâu anh cũng không hài lòng, anh luôn muốn đặt tôi trong tầm mắt. Tôi không muốn thì lại cãi nhau.
Cho đến hôm nay, tôi đang sốt 38 độ, nhờ anh mua thuốc về nhưng tôi đã thiếp đi mất. Anh lôi tôi dậy, nói tôi không ra gì. Tôi bảo mình đang ốm, anh bảo: "Ốm cái gì, ở nhà có làm cái gì đâu mà ốm?", "Thuốc tao mua về kia không cảm ơn được một câu, tao đi làm về còn phải đi mua thuốc cho mày đấy". Tự nhiên nước mắt tôi trào ra. Giây phút ấy tôi nhận ra sự nhẫn nhịn bấy lâu nay là để nhận lại như thế này sao, đời này tôi lấy nhầm chồng rồi.
Chúng tôi cãi nhau rất to, lương anh chuyển cho tôi, tôi cũng đã chuyển lại hết. Ngày mai, anh chỉ còn là bố của con tôi mà thôi.
Tôi sai ngay từ đầu rồi, sai vì đặt nhầm yêu thương, sai vì đã lấy anh, sai vì đã không buông tay nhau sớm hơn. Tôi mệt rồi, tôi sẽ buông tay, tôi không cần người chồng như vậy nữa. Cuộc hôn nhân này, tôi lãi một cậu con trai đáng yêu đã là mãn nguyện lắm rồi.
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua Hộp thư Tâm sự, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Tuổi già hạnh phúc, an nhiên của tôi: Không viện dưỡng lão, không giúp việc, không ở cùng con cháuTâm sự - 3 giờ trước
GĐXH - Bí quyết sống hạnh phúc tuổi già của người phụ nữ 70 tuổi khiến ai cũng bất ngờ: không tốn kém, không cô đơn, mà vẫn tràn đầy niềm vui.
Rời phòng sinh, con dâu bật khóc nhận chiếc khăn tay mẹ chồng đưaTâm sự - 5 giờ trước
Mất gần 9 năm chạy chữa khắp nơi, tôi mới mang song thai con gái. Nhưng tôi chạnh lòng khi mẹ chồng chỉ lên thăm 1 lần và ít khi gọi điện hỏi han tình hình. Tới ngày sinh con, tôi mới vỡ lẽ sự thật.
Mừng cưới 5 triệu đồng bị mắng là 'tệ bạc': Tôi ám ảnh mãi 1 chỉ vàng bạn tặng năm xưaTâm sự - 7 giờ trước
GĐXH - Hôm tôi đám cưới thì bạn mừng cưới tôi một chỉ vàng. Đến khi bạn cưới tôi đang lâm cảnh khó khăn, công ty phá sản, mẹ ốm đau liên miên.
Mẹ mất sớm, bố tù tội, cô gái bật khóc khi nghe mẹ bạn trai nói một câuTâm sự - 12 giờ trước
Từ nhỏ, tôi luôn mặc cảm về hoàn cảnh gia đình mình khi mẹ mất sớm, bố vào tù ra tội, bỏ bê con cái. Ngày mẹ bạn trai về thăm ông bà ngoại, lòng tôi như lửa đốt. Tôi đã nghĩ tới kịch bản xấu nhất.
73 tuổi, tôi chọn vào viện dưỡng lão: Con trai, con dâu mừng ra mặt, còn hàng xóm rơi nước mắtTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày bà dọn đồ rời khỏi nhà con trai để vào viện dưỡng lão, ai cũng thấy ngạc nhiên, riêng con trai và con dâu bà lại mừng ra mặt.
Mừng cưới bạn thân 5 triệu, cô gái sững sờ khi mở phong bì bạn mừng sau 2 nămTâm sự - 1 ngày trước
Ngày bạn thân cưới, tôi mừng 5 triệu đồng. Hai năm sau, tôi kết hôn, bạn mừng lại số tiền mà ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng nghĩ đến, kèm lời nhắn nhủ đầy thân tình.
Thông gia nghèo đem sính lễ đi bán, cả họ xúc động khi biết lý doTâm sự - 1 ngày trước
Sau đám cưới, trước 11 mâm sính lễ nhà trai mang đến, nhà gái quyết định đem bán gần hết rồi chuyển số tiền đó tới vùng lũ, giúp đỡ bà con gặp khó khăn.
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiênTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.
Tháng nào bố chồng cũng đưa cho tôi 10 triệu nhưng ngày thông gia đến thăm, câu ông nói khiến tôi chạnh lòngTâm sự - 2 ngày trước
Ông kể lể nhiều lắm, bố mẹ tôi thì nể nên cứ gật gù khen lại ông.
Tôi chết đứng khi nghe chồng nói: 'Nhà anh mọi người chỉ cần con'Tâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - "Dù em có tốt, em có vun vén gia đình thế nào thì anh cũng không muốn sống với em nữa. Em thấy không, em về nhà anh mọi người chỉ yêu quý con chứ có coi em ra gì đâu, liệu em có chấp nhận sống cam chịu cả đời không?".
Tôi 55 tuổi, vừa nghỉ hưu đã làm ngay 5 việc khiến cuộc đời vui vẻ và an nhiênTâm sự
GĐXH - Ở tuổi 55, sau khi chính thức nghỉ hưu, tôi không chọn an phận hay buông xuôi, mà bắt đầu một hành trình mới để tìm lại chính mình.