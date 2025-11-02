'Nhiều lúc muốn đổi chồng': Tôi cay đắng khi nghe vợ nói và phủ nhận hết công lao của tôi trước mặt họ hàng
GĐXH - Cuộc sống dù có thể nào, dù giàu, dù khó khăn thì người đàn ông cũng cần được tôn trọng…
Vợ tôi nói muốn "đổi chồng"
Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe vợ mình nói muốn "đổi chồng"?
Tôi năm nay 35 tuổi, cũng cựu sinh viên trường nhưng lần đầu tiên lên đây tâm sự. Không biết có anh em nào ở đây đã lập gia đình mà nhiều lúc cảm thấy bản thân không được tôn trọng không?
Tuần vừa rồi, tôi đưa vợ con về quê ngoại ăn cỗ. Trong lúc chờ cỗ thì tôi ngồi nhâm nhi chén trà, còn vợ tôi thì ngồi nói chuyện với mấy chị em, cô, dì, thím (hội chị em trong họ). Xong đến lúc nói về việc đi làm, kiếm tiền, thì mọi người khen vợ tôi "giỏi việc nước, đảm việc nhà", bảo vừa bầu bí, sinh con, chăm con rồi lại kiếm tiền giỏi (vợ tôi giờ kiếm 100-200 triệu đồng/tháng). Vợ tôi mới bảo:
- Dần rồi quen thôi ạ, con gái thời nay lại càng phải vậy, nhất là ở thành phố lớn như Hà Nội.
Nói chuyện một lúc thì ý vợ tôi là tự khen mình giỏi, điều này tôi không nói. Nhưng đến lúc sau thì cô ấy mới nói đến tôi, bảo với mọi người là:
- Đấy chồng nhà người ta đi làm kiếm tiền nuôi vợ, chồng này giờ chỉ lái xe đưa vợ đi làm, đón vợ về, chăm con... đi chợ nấu cơm. Nhiều lúc muốn đổi chồng.
Cô ấy nói như vậy trước mặt bao nhiêu người họ hàng, mọi người cứ cười thôi. Mà không chỉ nói 1 câu, cứ thế nói tôi, so sánh tôi với người khác, xong bảo tôi không chịu cố gắng... này kia.
Nói thật cảm giác lúc ấy tôi thấy buồn, cảm thấy không được tôn trọng. Lại còn trước mặt họ hàng nhà ngoại nữa.
Mà vấn đề ở đây là cách đây 10 năm, khi ấy hai vợ chồng mới lấy nhau thì tôi có bán hàng online trên các group, nhóm, chạy quảng cáo, livestream... thì có những tháng cũng kiếm được 200-300 triệu đồng (thời ấy chi phí quảng cáo rẻ, hàng hóa lấy về cũng dễ, thuế không khắt khe như bây giờ). Tháng nào kiếm tiền được, tôi đều đưa hết cho vợ. Vợ tôi đi làm lương đâu đó có hơn 10 triệu đồng.
Tôi bảo vợ mang tiền của tôi đi mà mua đất (tôi hồi ấy chỉ tin tưởng vào đất, thậm chí nhà chung cư còn không mua), động viên cô ấy đi học, đi chơi bất động sản... nói tóm lại là cả về vốn, cả về tiền cho vợ đi học, từ ngày xưa tôi đầu tư hết.
Người đàn ông cũng cần được tôn trọng
Đến hiện tại, việc buôn bán của tôi không được như xưa, tôi cũng mệt rồi vì có một thời gian tôi cũng thức khuya dậy sớm, một ngày có khi ngủ có 3-4 tiếng, sức khỏe đi xuống nên tôi chọn một công việc khác phù hợp hơn.
Giờ mỗi tháng kiếm được 30-40 triệu đồng thôi nhưng tôi lại thấy thoải mái. Còn vợ thì đầu tư bất động sản nên hai vợ chồng có bất động sản cho thuê. Ngoài ra, tôi còn đưa vợ đi làm đón vợ về, đưa các con đi học xong về mới làm công việc của mình. Nói đúng ra nếu không có tôi, thì vợ cũng chưa chắc có ngày hôm nay.
Vậy mà giờ đi đâu, vợ cũng lấy câu chuyện vợ giỏi ra còn tôi thì chỉ ở sau lo hậu phương, không chịu kiếm tiền làm quà, nói chuyện với mọi người, nữ quyền, tôn vinh phụ nữ, còn phủ nhận những gì tôi làm ra....
Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với vợ nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là bản chất, là thói quen, cứ nói chuyện, tâm sự dài dài một chút y như rằng lại nói tôi như vậy.
Tôi từ trước tới giờ cũng chẳng cần gì, kể cả lúc kiếm nhiều tiền cũng đưa cho vợ. Bây giờ chỉ là không kiếm được nhiều như trước nhưng đổi lại có cuộc sống thoải mái, sức khỏe tốt hơn. Có điều, cuộc sống dù có thế nào, dù giàu, dù khó khăn thì người đàn ông cũng cần được tôn trọng... đúng không mọi người?
Hãy chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chuyên mục Tâm sự, qua email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.
Vì 3 cây vàng cưới, mẹ chồng giận con dâu suốt nhiều nămTâm sự - 10 giờ trước
Tôi không ngờ, việc vợ chồng tôi xin lại vàng cưới, mang bán để lo học tiếp đại học, vun vén cuộc sống ở thành phố lại khiến mẹ chồng khó chịu suốt 3 năm.
Nghỉ hưu, mẹ chuyển về sống cùng con: Tiền có đủ, chỉ thiếu một điều khiến bà ngã bệnhTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Bà nhận ra, sự hiện diện của mình trong ngôi nhà sang trọng kia dường như chỉ là một "vị khách" lạc lõng.
Mẹ chồng trao kiềng vàng 5 chỉ, cô dâu tắt nụ cười rồi bật khóc trước sự thậtTâm sự - 1 ngày trước
Dù được mẹ chồng trao kiềng vàng 5 chỉ trong ngày cưới nhưng suốt hôn lễ, tôi không thể nào nở nụ cười. Vì trong đầu tôi còn nghĩ tới lời nói của chồng trước đó.
Chồng ngoại tình có con riêng: Sốc với lời biện hộ 'có một không hai' cùng điều kiện anh ta đưa raTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH – Nghe chồng nói, tôi thấy bản thân thảm hại vô cùng. Hóa ra, trong mắt anh ta, tôi là một người vợ đáng bị coi thường đến thế sao?
Sau màn chia tài sản lạ đời, anh cả đặt ra 1 quy tắc khiến chúng tôi đều tâm phục, khẩu phụcTâm sự - 2 ngày trước
Anh cả chỉ học đến tiểu học rồi ra đồng làm, cưới vợ ở địa phương, cuộc sống bình dị...
Nghe lén cuộc điện thoại của mẹ, tôi quyết định gửi bà vào viện dưỡng lão: Đó là lựa chọn đúng nhất đời tôiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng, đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão là hành động bất hiếu. Nhưng sau câu chuyện của tôi, có lẽ ai cũng sẽ nhận ra hiếu thảo không nằm ở việc "giữ cha mẹ bên cạnh".
Lì xì phù rể 500 nghìn, cô dâu sững sờ khi mở phong bao của nhà traiTâm sự - 2 ngày trước
Nhờ hội bạn thân bê tráp rồi vô tình nhìn thấy số tiền lì xì trong phong bao mà nhà trai trao cho dàn phù dâu, tôi sững người, hy vọng chỉ là sự nhầm lẫn.
Cuốn sổ trong ngăn tủ 'tố cáo' bộ mặt thật của người vợ hiền, dâu thảoTâm sự - 2 ngày trước
Trong khi chồng làm tất cả để lo cho gia đình thì vợ bí mật lập quỹ ly hôn và giấu kín đến nỗi dù hay tin bố chồng bệnh, con dâu cũng nhất định không mang tiền ra để cứu chữa.
Chú tôi đặt 100 bàn tiệc cưới xa hoa cho con nhưng làng xóm không ai đến: Khi tiền không mua được nghĩa tìnhTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Đám cưới của em họ tôi đáng lẽ phải là ngày vui trọn vẹn. Thế nhưng, 100 bàn tiệc được dựng lên giữa sân nhà chú tôi lại chỉ có chưa đầy chục bàn có khách ngồi.
Khi lòng tốt của cháu trai bị thử thách bởi hai chữ thừa kế, tôi hiểu ra bài học đắt giá về lòng ngườiTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Có những chuyện chỉ khi con người đối diện với bệnh tật và cô đơn, mới hiểu rõ ai thật lòng yêu thương mình, và ai chỉ quan tâm đến… quyền thừa kế.
Nghỉ hưu với 25 triệu mỗi tháng nhưng về quê tôi sống như người nghèo: Tránh được vô số phiền phứcTâm sự
GĐXH - Tôi nhận ra rằng, đôi khi, khoe khoang thành công sau khi nghỉ hưu không mang lại niềm vui mà chỉ khiến cuộc sống thêm rối ren.