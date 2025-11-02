'Nhiều lúc muốn đổi chồng': Tôi cay đắng khi nghe vợ nói và phủ nhận hết công lao của tôi trước mặt họ hàng

Báo hiếu 1 tỷ đồng và cái kết đắng: Từ con dâu 'phúc ba đời' bị hắt hủi vì 'phong thủy xấu' GĐXH - Câu chuyện của chị H.H (tên nhân vật đã được thay đổi) gửi cho mục Tâm sự chia sẻ về nỗi khổ tâm, khi xây nhà báo hiếu cho bố mẹ chồng nhưng đổi lại là sự đối xử khiến chị choáng váng.

Vợ tôi nói muốn "đổi chồng"

Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi nghe vợ mình nói muốn "đổi chồng"?

Tôi năm nay 35 tuổi, cũng cựu sinh viên trường nhưng lần đầu tiên lên đây tâm sự. Không biết có anh em nào ở đây đã lập gia đình mà nhiều lúc cảm thấy bản thân không được tôn trọng không?

Tuần vừa rồi, tôi đưa vợ con về quê ngoại ăn cỗ. Trong lúc chờ cỗ thì tôi ngồi nhâm nhi chén trà, còn vợ tôi thì ngồi nói chuyện với mấy chị em, cô, dì, thím (hội chị em trong họ). Xong đến lúc nói về việc đi làm, kiếm tiền, thì mọi người khen vợ tôi "giỏi việc nước, đảm việc nhà", bảo vừa bầu bí, sinh con, chăm con rồi lại kiếm tiền giỏi (vợ tôi giờ kiếm 100-200 triệu đồng/tháng). Vợ tôi mới bảo:

- Dần rồi quen thôi ạ, con gái thời nay lại càng phải vậy, nhất là ở thành phố lớn như Hà Nội.

Nói chuyện một lúc thì ý vợ tôi là tự khen mình giỏi, điều này tôi không nói. Nhưng đến lúc sau thì cô ấy mới nói đến tôi, bảo với mọi người là:

- Đấy chồng nhà người ta đi làm kiếm tiền nuôi vợ, chồng này giờ chỉ lái xe đưa vợ đi làm, đón vợ về, chăm con... đi chợ nấu cơm. Nhiều lúc muốn đổi chồng.

Cô ấy nói như vậy trước mặt bao nhiêu người họ hàng, mọi người cứ cười thôi. Mà không chỉ nói 1 câu, cứ thế nói tôi, so sánh tôi với người khác, xong bảo tôi không chịu cố gắng... này kia.

Ảnh minh họa

Nói thật cảm giác lúc ấy tôi thấy buồn, cảm thấy không được tôn trọng. Lại còn trước mặt họ hàng nhà ngoại nữa.

Mà vấn đề ở đây là cách đây 10 năm, khi ấy hai vợ chồng mới lấy nhau thì tôi có bán hàng online trên các group, nhóm, chạy quảng cáo, livestream... thì có những tháng cũng kiếm được 200-300 triệu đồng (thời ấy chi phí quảng cáo rẻ, hàng hóa lấy về cũng dễ, thuế không khắt khe như bây giờ). Tháng nào kiếm tiền được, tôi đều đưa hết cho vợ. Vợ tôi đi làm lương đâu đó có hơn 10 triệu đồng.

Tôi bảo vợ mang tiền của tôi đi mà mua đất (tôi hồi ấy chỉ tin tưởng vào đất, thậm chí nhà chung cư còn không mua), động viên cô ấy đi học, đi chơi bất động sản... nói tóm lại là cả về vốn, cả về tiền cho vợ đi học, từ ngày xưa tôi đầu tư hết.

Người đàn ông cũng cần được tôn trọng

Đến hiện tại, việc buôn bán của tôi không được như xưa, tôi cũng mệt rồi vì có một thời gian tôi cũng thức khuya dậy sớm, một ngày có khi ngủ có 3-4 tiếng, sức khỏe đi xuống nên tôi chọn một công việc khác phù hợp hơn.

Giờ mỗi tháng kiếm được 30-40 triệu đồng thôi nhưng tôi lại thấy thoải mái. Còn vợ thì đầu tư bất động sản nên hai vợ chồng có bất động sản cho thuê. Ngoài ra, tôi còn đưa vợ đi làm đón vợ về, đưa các con đi học xong về mới làm công việc của mình. Nói đúng ra nếu không có tôi, thì vợ cũng chưa chắc có ngày hôm nay.

Vậy mà giờ đi đâu, vợ cũng lấy câu chuyện vợ giỏi ra còn tôi thì chỉ ở sau lo hậu phương, không chịu kiếm tiền làm quà, nói chuyện với mọi người, nữ quyền, tôn vinh phụ nữ, còn phủ nhận những gì tôi làm ra....

Tôi cũng đã ngồi nói chuyện với vợ nhiều lần rồi nhưng có lẽ đây là bản chất, là thói quen, cứ nói chuyện, tâm sự dài dài một chút y như rằng lại nói tôi như vậy.

Tôi từ trước tới giờ cũng chẳng cần gì, kể cả lúc kiếm nhiều tiền cũng đưa cho vợ. Bây giờ chỉ là không kiếm được nhiều như trước nhưng đổi lại có cuộc sống thoải mái, sức khỏe tốt hơn. Có điều, cuộc sống dù có thế nào, dù giàu, dù khó khăn thì người đàn ông cũng cần được tôn trọng... đúng không mọi người?