3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

Với những gia đình vừa chuyển nhà, làm lễ nhập trạch thì việc rước ông Táo từ nhà cũ về nhà mới là nghi thức tâm linh quan trọng, thể hiện sự chu toàn trong thờ cúng và mong cầu bếp lửa ấm êm, gia đạo hanh thông. Gia chủ có thể tham khảo cách thực hiện dưới đây.

Những việc nên cẩn trọng của 3 con giáp phạm Tam Tai

Theo quan niệm dân gian về chu kỳ Tam Tai (3 năm liên tiếp gặp hạn theo nhóm tam hợp), năm Bính Ngọ 2026 là năm giữa trong chu kỳ Tam Tai của nhóm Hợi – Mão – Mùi. Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ba tuổi này được cho là cần thận trọng hơn trong công việc, tài chính, gia đạo và sức khỏe.

Trong năm 2026, các con giáp này cần chú ý điều dưới đây để khởi thuận vạn sự hưng, mọi việc may mắn:

+ Lời ăn tiếng nói: Các con giáp phạm Tam Tai cần giữ thái độ khiêm tốn, chân thành không nói dài nói dại, chuyện thị phi bao đồng nhất định tránh. Khi nói chuyện phải lắng nghe nhiều hơn nói, nghe đầy đủ xong cần phản biện mới phản biện. Trong giai đoạn dễ biến động, kỹ năng giao tiếp khôn ngoan giúp giảm xung đột và rủi ro không đáng có.

+ Ăn uống – đi lại: Các con giáp phạm Tam Tai cần chú ý vấn đề ăn uống nhậu nhẹt, hại người, hại sức khoẻ, rủi ro tai nạn, va chạm, nếu có thể khước từ, nên tránh. Cùng với đó, chú ý tới sức khỏe với chế độ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ trước 23h và nên dậy sớm trước 6h30 sáng.

+ Hợp tác, làm ăn: Trong năm, chuyện làm ăn hợp tác có làm nhất định vẫn phải phải rõ ràng tiền bạc, giấy tờ ký tá giấy trắng mực đen, bút sa gà chết nên phải đọc kỹ điều khoản, giấy tờ. Lưu ý hơn khi làm việc với những đối tác có địa chi tuổi chính xung với mình như: Tỵ - Hợi, Mão - Dậu, Mùi - Sửu. Càng cẩn thận hơn khi họ có thiên can xung phá bản chủ như: Tân phá Ất, Quý phá Đinh, Ất phá Kỷ, Đinh phá Tân, Kỷ phá Quý.

Tra Thiên Can dựa theo tuổi có năm sinh âm lịch tận cùng là: 0 - Canh, 1 - Tân, 2 - Nhâm, 3 - Quý, 4 - Giáp, 5 - Ất, 6 - Bính, 7 - Đinh, 8 - Mậu, 9 - Kỷ.

+ Gia đình ổn định chính là nền tảng hóa giải phần lớn "vận hạn". Bởi vậy, trong gia đạo nên lấy dĩ hòa làm đầu, sống chậm lại, quan tâm đến nhau hơn, yêu thương nhiều hơn.

Chọn ngày và hướng cúng Tam Tai năm 2026

Theo chuyên gia phong thủy, cúng Tam Tai khác với cúng Thái Tuế là chính các bạn tuổi Hợi – Mùi phải tự làm mới mang lại hiệu quả cho các bạn giải hạn, còn trừ tuổi Mão do vừa phạm Tam Tai và Thái Tuế thì không tự cúng lễ cho mình được.

Về ngày và hướng cúng Tam Tai năm Bính Ngọ 2026 cũng cần lưu ý. Tương ứng với mỗi hạn Tam Tai hàng năm sẽ có một vị Thần và ứng vào một ngày nhất định hàng tháng, 1 hướng cố định.

Với 3 tuổi Hợi, Mão, Mùi tương ứng với các Thần Tam Tai, ngày và hướng cúng lễ giải hạn. Năm Bính Ngọ, các tuổi Hợi, Mão, Mùi tiến hành cúng vào ngày 20 âm lịch hàng tháng, giờ cúng là giờ Tuất từ 19h10 - 20h50. Hướng khi cúng, vái lạy về hướng Nam. Điều quan trọng nữa là người cúng cần tắm rửa sạch sẽ, thể hiện lòng thành kính. Lễ cúng nên thực hiện ngoài trời, trước sân nhà hoặc tại ngã ba đường.

Lễ vật cúng giải hạn Tam Tai 2026

- Bài vị: 1 Bài vị giấy màu vàng hoặc đỏ, ghi tên Thần Địa Vong.

- Đồ thế thân1 ít tóc rối, móng tay, móng chân của người cần giải hạn. Gói chung với 3 hoặc 5 đồng xu Ngũ Đế.

- Bộ Tam Sên: 1 bộ gồm thịt luộc, tôm luộc, trứng luộc… tượng trưng cho Thiên – Địa – Nhân.

- Hoa quả trầu cau: Trầu cau 3 miếng, hoa quả 1 đĩa ngũ quả tươi.

- Thắp 3 nén hương mỗi tuần lên hương, 3 cây nến/đèn cầy, 1 đĩa gạo muối, vàng mã.

Gia chủ có thể viết bài vị theo mẫu của năm Bính Ngọ 2026 ra giấy hoặc có thể nhờ thầy làm lễ viết cho. Bài vị này được dán chắc lên một chiếc que gỗ và được cắm vào một cái ly, bên trong chứa gạo. Mặt có chưa viết được đặt đối diện với người cúng. Cái ly này đặt ở giữa bàn cúng hay phía trong cùng của bàn làm lễ.

Trên bàn lễ đặt một ít tóc, móng tay, móng chân của người mắc hạn Tam Tai trong năm 2026, gói lại thêm ít bạc lẻ. Đặt thêm một bộ tam sên gồm có 1 miếng thịt luộc, một đĩa tôm luộc hoặc là tôm khô, một quả trứng vịt luộc.

Lễ cúng được bắt đầu vào tầm chiều tối tức là vào khoảng 18h đến 19h là chuẩn bị, còn từ 19h10 - 20h50 là lên hương khởi lễ. Cúng tại sân rộng, sân thượng hoặc ngã ba, ngã tư đường gần nơi mình ở.

Ngoài ra trên bàn lễ cần chuẩn bị thêm 3 nén hương, 3 chung rượu nhỏ, 3 đèn cầy nhỏ, 3 miếng trầu cau, 3 điếu thuốc, 3 xấp giấy tiền vàng mã. Một đĩa ngũ quả, một bình hoa tươi, một đĩa gạo muối và hai bộ đồ thế của nam hoặc nữ.

Cách sắp xếp bàn cúng đúng chuẩn

Khi bày trí bàn lễ, cần sắp xếp theo trật tự rõ ràng, trang nghiêm.

Trên bàn cúng, bình hoa tươi đặt bên phải, đĩa ngũ quả đặt bên trái (theo hướng người đứng hành lễ). Phía trước trung tâm là lư hương. Tiếp đó bày 3 cây đèn cầy, kế đến là 3 ly rượu hoặc 3 ly trà.

Trong cùng của bàn lễ đặt bài vị, được cắm vào một ly gạo để cố định. Mặt có chữ của bài vị hướng về phía người cúng. Khi hành lễ, người cúng đứng quay mặt về hướng Nam để khấn vái, đồng nghĩa với việc mặt bài vị sẽ quay về hướng Bắc.

Ở vị trí trung tâm đặt bộ tam sên. Các lễ vật khác như trầu cau, 3 điếu thuốc, gạo muối, vàng mã được sắp xếp gọn gàng xung quanh.

Lễ cúng tiến hành cho đến khi hương và đèn tàn. Trong suốt thời gian hành lễ, người cúng giữ sự tập trung, không trò chuyện. Sau khi hoàn tất, mang gói tóc, móng tay và tiền lẻ ra ngã ba hoặc ngã tư để bỏ, và chính người gặp hạn phải thực hiện việc này. Khi rời đi, không quay đầu nhìn lại.

Khi khấn vái cho bản thân hoặc cho người thân, cần đọc rõ họ tên, năm sinh, quê quán của người làm lễ giải hạn để thể hiện sự thành tâm và xác lập đúng đối tượng cầu khấn.

Văn khấn cúng Tam Tai năm 2026

"Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con Kính lạy Đức đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con Kính lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Nam mô Âm Mưu Đại Tướng Thiên Linh Tam Tai Thủy Ách Thần Quan hạ giáng chứng minh.

Hôm nay là ngày 20 tháng …, năm Bính Ngọ. Con tên là: … tuổi:...

Hiện cư ngụ tại: ………………………

Nay con thành tâm thiết bày phẩm vật, kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Chúng con cầu xin cộng đồng chư vị linh thần, cầu xin "Âm Mưu Đại Tướng Thiên Linh Tam Tai Thủy Ách Thần Quan" Nhất nguyện: Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long. Tai qua nạn khỏi, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch cát tường, vĩnh ly khổ ách.

Thứ nguyện: Âm siêu dương thái, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sinh, tề thành Phật Đạo.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Sở cầu tất ứng sở nguyện tòng tâm.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Sau khi đọc xong văn khấn thì vái 3 vái, cúi lạy 12 lạy tượng trưng như lời cầu nguyện cho 12 tháng trong năm Tam Tai được bình an. Tiếp theo châm trà hoặc rượu đủ 3 lần, đốt thuốc cúng chờ đến lúc tàn hết nhang. Sau cùng đưa gói nhỏ chứa tóc, móng tay, móng chân và tiền lẻ ra ngã ba đường mà bỏ. Tuyệt đối không được ngoái lại xem.

Gia chủ cũng có thể đốt gói nhỏ đó chung cùng với 3 xấp tiền. Vừa đốt vừa khấn vái và cuối cùng đem đĩa gạo muối vãi ra đường, chỉ mang đồ dùng gồm mâm, ly, tách và bàn về nhà thôi.

Người xưa vẫn nói, biết vận để nắm vận, biết hung để tránh hung, biết cát để đón cát. Vậy nên, mọi người nên chủ động thực hiện các biện pháp hóa giải. Các con giáp gặp phải Tam Tai năm nay, ngoài tham khảo hóa giải trên, quan trọng vẫn cần phải nhất tâm sống thiện, làm nhiều điều hiếu nghĩa thì mọi việc đều suôn sẻ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.