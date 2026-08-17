Thay đổi lớn trong nơi sống của Phương Oanh kể từ khi có con

Mới đây, trong một đoạn clip ghi lại cảnh dạy các con, Phương Oanh vô tình để lộ nhiều góc trong căn biệt thự đang sinh sống. Điều khiến nhiều người chú ý không phải những món nội thất sang trọng mà là sự thay đổi trong cách tổ chức không gian sau khi gia đình có thêm hai thành viên nhỏ.

Nếu từng theo dõi những hình ảnh về không gian sống của Phương Oanh trước đây, có thể nhận thấy phòng khách được bài trí theo phong cách hiện đại, gọn gàng. Sofa lớn, đèn trang trí, tranh treo tường cùng những món đồ decor tạo nên vẻ sang trọng và có phần tối giản.

Thế nhưng hiện tại, giữa không gian ấy lại xuất hiện những vật dụng rất đặc trưng của một gia đình có trẻ nhỏ.

Những tấm thảm chơi kích thước lớn được trải trên sàn, xe đồ chơi, thú bông, sách và nhiều vật dụng dành cho trẻ xuất hiện ở các góc trong phòng. Một số món đồ trang trí trước đây có thể không còn được đặt ở vị trí cũ, trong khi phần diện tích giữa phòng được giữ thoáng hơn.

Nhìn qua, đây có thể chỉ là một thay đổi trong cách sắp xếp nội thất. Nhưng với những gia đình từng nuôi con nhỏ, hình ảnh này lại rất quen thuộc.

Khi trẻ bắt đầu biết bò, tập đi rồi chạy nhảy, căn nhà gần như tự nhiên trở thành một "sân chơi" thu nhỏ. Những khoảng trống vốn dành cho việc trang trí được trả lại cho trẻ, còn các món đồ dễ vỡ hoặc có góc cạnh thường được cất gọn để thuận tiện và an toàn hơn.

Vì thế, thay đổi lớn nhất trong căn biệt thự của Phương Oanh có lẽ không nằm ở việc mua thêm hay thay mới nội thất, mà là không gian sống đã được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của hai em bé.

Trước khi có trẻ nhỏ, phòng khách có thể được giữ gần như hoàn hảo. Đồ trang trí được đặt đúng vị trí, bàn ghế ít bị xáo trộn và sàn nhà luôn được dành cho những món nội thất hoặc decor mà gia chủ yêu thích.

Nhưng khi trẻ bắt đầu bước vào giai đoạn khám phá thế giới xung quanh, mọi thứ thay đổi.

Một chiếc xe đồ chơi có thể nằm giữa phòng, vài cuốn sách được để ngay dưới sàn, thú bông xuất hiện trên sofa và tấm thảm chơi trở thành khu vực quen thuộc nhất trong nhà.

Với nhiều ông bố, bà mẹ, đây không phải dấu hiệu của một căn nhà "bừa bộn" mà là dấu hiệu cho thấy một đứa trẻ đang lớn lên trong đó.

Không gian sống vì thế cũng phải thay đổi theo nhịp phát triển của con. Sự tiện lợi, an toàn và khả năng để trẻ vận động thường được đặt lên trước vẻ đẹp hoàn hảo của nội thất.

Trước khi có sự xuất hiện của hàng loạt vật dụng trẻ em, không gian sống của Phương Oanh từng được nhiều người chú ý bởi phong cách hiện đại và sang trọng.

Căn nhà được nữ diễn viên trang trí theo hướng tối giản, sử dụng những gam màu trung tính như trắng, đen và nâu trầm. Phòng khách rộng, kết hợp sofa lớn với đèn trang trí, tranh nghệ thuật và hệ thống rèm dài tạo cảm giác sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Các hệ tủ được thiết kế cao, tận dụng không gian theo chiều dọc, trong khi những khu vực sinh hoạt chung có sự kết nối tương đối rõ ràng.

Phòng ngủ cũng được chăm chút theo phong cách đồng nhất với tổng thể căn nhà. Từ màu sắc chăn ga, rèm cửa đến ánh sáng và những món đồ trang trí đều hướng tới cảm giác ấm cúng và riêng tư.

Khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế theo không gian mở, kết nối với khu vực sinh hoạt chung. Đây cũng là kiểu thiết kế phù hợp với những gia đình muốn các thành viên có thể vừa nấu ăn, vừa trò chuyện hoặc quan sát trẻ nhỏ.

Sau khi trở thành mẹ của cặp song sinh, Phương Oanh nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường bên các con. Hình ảnh nữ diễn viên vào bếp, chuẩn bị đồ ăn, chơi cùng con hay dành thời gian cho gia đình xuất hiện thường xuyên hơn. Chính những sinh hoạt đó khiến căn biệt thự cũng dần mang diện mạo khác.

Cuộc sống hiện tại của Phương Oanh chủ yếu xoay quanh gia đình, con cái.

Hiện tại, theo Phụ Nữ Mới, Phương Oanh không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước. Thay vào đó, cô tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc sống của nữ diễn viên giờ đây chủ yếu xoay quanh gia đình và hai nhóc tỳ song sinh.

Sau khi kết hôn với diễn viên Phương Oanh, Shark Bình có cuộc sống hạnh phúc cùng hai con sinh đôi trong biệt thự sang trọng như một khu nghỉ dưỡng. Cô nhiều lần chia sẻ hình ảnh căn biệt thự trên trang cá nhân. Ngôi sao đưa tin.

Theo đó, cơ ngơi bề thế của vị cá mập luôn có cây xanh trong nhà.

Biệt thự còn có bể bơi, nơi Phương Oanh "sống ảo" trong những ngày dưỡng thai.

Bậc thềm trước cửa ra vào ốp đá sang trọng.

Vào dịp Tết, khuôn viên bên ngoài sáng bừng nhờ những chậu hoa cúc vàng.

Nội thất bên trong mang tính thẩm mỹ cao.

Thời gian qua khu vực này là nơi Phương Oanh trổ tài nấu nướng, đãi gia đình và bạn bè bằng các món ăn ngon. Căn bếp rộng rãi, thoáng đãng với đầy đủ tiện nghi.