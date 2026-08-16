Những kiêng kỵ tháng cô hồn theo quan niệm dân gian, nên hiểu thế nào để tâm an, không hoang mang lo sợ

Tháng cô hồn có cần kiêng gì không?

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn là thời điểm mở cửa ngục xá tội vong nhân để các vong linh được trở về dương gian nên âm thịnh dương suy. Vì vậy, nhiều người tin vào tâm linh cho rằng nên kiêng thực hiện những việc trọng đại như cưới hỏi, động thổ, mua nhà, khai trương hoặc ký kết các hợp đồng quan trọng nhằm tránh những điều không may và giúp bản thân yên tâm hơn về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học chứng minh các điều kiêng kỵ này có thể quyết định vận may hay rủi. Dưới góc nhìn của Phật giáo, điều quan trọng không nằm ở việc kiêng kỵ tuyệt đối, mà ở việc sống thiện lành, giữ tâm an, làm nhiều việc tốt và hạn chế tạo nghiệp xấu. Vì vậy, bạn có thể tham khảo các quan niệm dân gian như một nét văn hóa truyền thống, nhưng không nên quá lo lắng hoặc để những kiêng kỵ chi phối đến các quyết định quan trọng cần phải làm trong cuộc sống.

Lý do dân gian kiêng kỵ trong tháng cô hồn

Người xưa tin rằng trong tháng này, các linh hồn lang thang có thể ám vào người yếu vía, gây rối ren trong công việc, sức khỏe, gia đạo. Chính vì vậy, dân gian truyền lại nhiều điều kiêng kỵ và điều nên làm trong tháng cô hồn, như một cách để phòng tránh, giữ gìn phúc khí và an toàn cho bản thân và gia đình.

Theo quan niệm dân gian, tháng cô hồn là thời điểm các vong linh được trở về dương gian.

Dân gian quan niệm khi âm thịnh dương suy, cần tránh âm khí xâm nhập ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe. Tránh các quyết định tài chính lớn vì dễ gặp rủi ro. Tránh va chạm, xung đột trong gia đình do tâm trạng dễ bất ổn. Giữ tâm thế kính trên nhường dưới, làm việc thiện nhiều hơn.

Những điều kiêng kỵ không nên làm trong tháng cô hồn

Thông tin từ VTV, chuyên gia phong thủy Song Hà cho hay, ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền những điều con người không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cầu mong được bình an, hạnh phúc.

Không treo chuông gió ở đầu giường vì tiếng chuông sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ, khi con người ngủ sẽ dễ bị chúng xâm nhập quấy phá. Không nên đi chơi đêm trong tháng cô hồn, đặc biệt với người yếu bóng vía và trẻ em. Không phơi quần áo vào ban đêm, vì ma quỷ trông thấy sẽ "mượn" và để lại "quỷ khí" trong các quần áo ấy. Không nên bơi lội, vì ma quỷ sẽ cùng đùa với bạn, nếu không cẩn thận, bạn sẽ bị chúng làm trặc trẹo chân. Không nhặt tiền bạc rơi vãi trên đường, vì có thể đó là tiền người ta cúng mua chuộc bọn quỷ đầu trâu mặt ngựa, nếu người nào phạm kỵ, sẽ gặp tai họa không chừng. Không cắm đũa đứng giữa bát cơm, vì đó là hình thức cúng tế cũng giống như kiểu thắp hương, dễ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung. Không tùy tiện đốt giấy vàng mã…

Giải mã một số điều kiêng kỵ tháng cô hồn

Theo VTC News, tất cả những những điều kiêng kỵ tháng cô hồn cho tới nay, vẫn chưa có cơ sở khoa học nào chứng minh được qua niệm trên là chính xác.

Ngày rằm tháng 7 còn là ngày "xá tội vong nhân" nên việc cúng bái và đốt vàng mã là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng không nên tùy tiện đốt giấy, vàng mã tràn lan.

Mặt khác, đứng trên phương diện khoa học và để đảm bảo có một sức khỏe tốt trong "tháng cô hồn", cũng nên có một số điều kiêng kị trong tháng cô hồn có thể áp dụng như sau:

Về điều kiêng kỵ cho rằng tháng 7 âm lịch nên hạn chế, không nên bơi lội quá nhiều dưới nước hay ngoài biển. Điều này là đúng, bởi việc ngâm mình lâu dưới nước rất có thể gây nguy hiểm nếu cơ thể chưa thích ứng nhanh với sự thay đổi của thời tiết, dễ dẫn đến các triệu chứng như tê chân, chuột rút hay đuối nước…

Những tai nạn ngẫu nhiên này dễ làm cho nhiều người tưởng tượng ra viễn cảnh "xuống nước bị ma bắt" trong quan niệm xưa.

Một vấn đề khác cũng được nhiều người quan tâm và coi là việc làm cấm kỵ đó là không treo chuông gió ở đầu giường hay cửa ra vào vì sợ tiếng kêu của chuông sẽ "gọi ma" vào nhà. Tuy nhiên, trên thực tế tiếng kêu của chuông sẽ phát ra âm thanh leng keng trong khi ngủ, điều này vô tình sẽ làm giấc ngủ không sâu và thông suốt, ảnh hưởng giấc ngủ kéo theo những ảnh hưởng về sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần của bạn.

Ngày rằm tháng 7 còn là ngày "xá tội vong nhân" nên việc cúng bái và đốt vàng mã là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, trong thời gian này cũng không nên tùy tiện đốt giấy, vàng mã tràn lan. Bởi nếu đốt thường xuyên với số lượng lớn sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường, cảnh quan, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và những người xung quanh.

Một vấn đề khác cũng bị nhiều người thêu dệt các tin đồn kỳ quái và cảnh báo không nên làm đó là đi trong đêm tối gọi tên nhau. Tuy nhiên, ở phương diện thực tiễn, việc hù dọa, gọi tên người khác khiến họ giật mình, tinh thần hoảng loạn cũng không tốt cho sức khỏe.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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