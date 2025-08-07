Thế giới phải thốt lên: Đúng là "Công nghệ Trung Hoa" - Quả bóng bơm hơi cao 50m này đang gây sốt khắp nơi

Mới đây, hình ảnh và video về một "quả bóng" trắng khổng lồ che phủ hoàn toàn một công trường xây dựng rộng 20.000 m² tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông đã nhanh chóng "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội toàn cầu.

Công trình có chiều cao lên tới 50 mét này được xác nhận là mái vòm bơm hơi lớn nhất thế giới từng được xây dựng trong một khu đô thị.

Sáng kiến độc đáo được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm bụi và tiếng ồn từ các hoạt động xây dựng, nhưng cũng làm dấy lên những cuộc tranh luận trái chiều về sự an toàn cho công nhân.

Bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã tự hào chia sẻ về dự án trên trang Facebook chính thức, nhấn mạnh mục tiêu của mái vòm là "tạo ra các công trường xây dựng sạch hơn, yên tĩnh hơn, giảm thiểu tác động đến các cộng đồng xung quanh và môi trường."

Công nghệ đằng sau "kỳ quan" bơm hơi

Không chỉ ấn tượng về kích thước, mái vòm này còn là một tổ hợp công nghệ tiên tiến. Theo các nguồn tin, đây là công trình đầu tiên thuộc loại này tại Trung Quốc. Lớp màng của mái vòm được làm từ vật liệu polyester phủ PVDF, có khả năng chống cháy và chống gió, được neo giữ chắc chắn xuống mặt đất bằng 38 sợi cáp thép.

Công trình không cần đến cột hay dầm chống đỡ trung gian, mà được giữ vững bởi áp suất dương tạo ra từ hệ thống thông gió hoạt động liên tục. Điều này tạo ra một không gian làm việc rộng rãi, linh hoạt bên trong.

Hiệu quả bảo vệ môi trường của mái vòm được đánh giá rất cao. Nó có thể thu giữ tới 90% các hạt bụi mịn và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn xuống khoảng 40 decibel. Hệ thống áp suất âm và lọc không khí ngăn bụi thoát ra ngoài, trong khi hệ thống phun sương tại các cửa thoát khí giúp giảm thiểu tối đa các hạt vật chất lơ lửng. Đặc biệt, các tấm màng trong suốt được tích hợp để tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp tiết kiệm năng lượng chiếu sáng.

Thiết kế còn cho phép việc lắp đặt và tháo dỡ diễn ra nhanh chóng, biến nó thành một giải pháp linh hoạt, có thể tái sử dụng cho nhiều dự án xây dựng khác nhau.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng

Một đoạn video TikTok lan truyền do đài truyền hình Anh ITV News đăng tải vào ngày 4/7 cho thấy mái vòm đang được bơm căng, dần dần thành hình dạng giống như một chiếc lều khi mặt trời mọc và lặn ở phía sau. Đoạn clip tua nhanh quá trình thiết lập công trình độc đáo đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem.

Sự xuất hiện của mái vòm đã tạo ra một làn sóng thảo luận sôi nổi. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sức sáng tạo của Trung Quốc, để lại những bình luận như "Công nghệ Trung Hoa".

Một người dùng có tên ThingsRickAstlyWontDo lại tò mò về quy mô của dự án, hỏi rằng: "Làm thế nào người ta có thể sản xuất một tấm bạt lớn như vậy?"

Một tài khoản trên X (trước đây là Twitter) nhận xét: "Mỗi khi Trung Quốc xây dựng thứ gì đó như vậy, họ đều khiến mọi người ngạc nhiên. Công nghệ này sẽ giúp ngăn ngừa ô nhiễm và duy trì sự sạch sẽ."

Trên TikTok, một người dùng khen ngợi đây là "một cách quá thông minh để bảo vệ cả môi trường và những người sống gần đó".

Tuy nhiên, bên cạnh những lời tán dương, không ít người đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự an toàn của hàng trăm công nhân làm việc bên dưới "quả bóng" khổng lồ. "Còn những người làm việc bên trong đó thì sao?" là câu hỏi được nhiều người đặt ra.

Một số ý kiến lo ngại về nguy cơ thiếu dưỡng khí hoặc các vấn đề sức khỏe khác khi làm việc trong một không gian kín. Mối lo lớn nhất là trong trường hợp khẩn cấp như hỏa hoạn hay sập đổ.

Một người dùng cảnh báo: "Mái vòm bơm hơi có thể làm ngạt và giết chết công nhân bên trong. Nó có thể còn nguy hiểm hơn cả động đất hay sóng thần."

Không chỉ là thử nghiệm đơn lẻ

Theo giới chức địa phương, mái vòm ở Tế Nam là một bước đi quan trọng, báo hiệu sự thay đổi trong cách tiếp cận quản lý tác động môi trường từ hoạt động xây dựng tại các thành phố lớn.

Trên thực tế, đây không phải là một trường hợp cá biệt. Thủ đô Bắc Kinh trước đó đã thí điểm công nghệ tương tự cho các công trình đào đắp tại khu tài chính Lize và đưa ra các chính sách khuyến khích nhà thầu áp dụng hệ thống màng khí.

Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực lớn hơn của chính phủ Trung Quốc, khi Bộ Sinh thái và Môi trường chính thức đưa các mái vòm bơm hơi vào danh mục công nghệ trọng điểm nhằm hướng tới các hoạt động xây dựng bền vững hơn vào năm 2030.

Theo chính quyền địa phương, mái vòm được giới thiệu để bảo vệ các khu dân cư lân cận, thường bị ảnh hưởng bởi các hạt bụi trong không khí và mức độ tiếng ồn cao từ máy móc hạng nặng.

Rõ ràng, "quả bóng" xây dựng khổng lồ này đang mở ra một chương mới cho ngành xây dựng đô thị Trung Quốc, nhưng cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về việc cân bằng giữa đổi mới công nghệ, bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.