Trà xanh Phú Quý: Quy trình tuyển chọn và thu hái chè Thái Nguyên

Hình ảnh ông Tô Văn Phú đang thăm vườn chè Thái Nguyên ở vực địa phương.

Tư duy phân loại chè thái nguyên tại Trà Xanh Phú Quý

Theo ông Tô Văn Phú chuyên gia với kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó với chè Thái Nguyên hiện đang làm việc tại Công ty TNHH Trà Xanh Phú Quý, tư duy phân loại của Trà Xanh Phú Quý bắt buộc phải bắt đầu ngay từ trên cành cây và phụ thuộc chặt chẽ vào thời điểm lập địa:

• Định hình phân khúc từ đồi chè: Tùy thuộc vào gu thưởng thức của từng khách hàng, đội ngũ kỹ thuật sẽ khoanh vùng các khu vực đồi chè đạt chuẩn riêng biệt. Dòng trà Búp mộc mạc, trà Móc Câu truyền thống, trà Nõn Tôm ngậy béo hay trà Đinh thượng hạng đều có những "tiêu chuẩn kép" về độ tuổi của cây chè và lượng dưỡng chất tích tụ trong lá.

• Thời gian thu hái "vàng": Trà Xanh Phú Quý không hái chè vào những ngày mưa lớn hoặc ngay sau bão, bởi lá chè ngậm quá nhiều nước sẽ khiến nước trà bị đỏ, vị chát gắt và mất đi hương cốm tự nhiên. Búp chè ngon nhất phải được thu hái thủ công vào những ngày nắng ráo, lý tưởng nhất là vào sáng sớm khi sương mai vừa tan, lúc lá chè đang ở trạng thái sung mãn nhất.

Quy chuẩn kỹ thuật thu hái chè thái nguyên tại Trà Xanh Phú Quý

Tại Trà Xanh Phú Quý, ông Phú chia sẻ quy chuẩn thu hái chè Thái Nguyên như sau:

• Trà Đinh Thái Nguyên (Dòng thượng hạng): Người thợ chỉ được phép hái duy nhất 1 búp non (tôm) vừa hé mở như chiếc đinh nhỏ vào sáng sớm. Đây là dòng trà đòi hỏi sự tỉ mỉ, tốn nhiều công sức nhất để giữ cánh trà nhọn sắc sau khi sao khô.

• Trà Nõn Tôm Thái Nguyên (Dòng cao cấp): Được tuyển chọn nghiêm ngặt theo tỷ lệ "1 tôm 1 lá non" ngay bên dưới, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa hương cốm thuần khiết và hậu ngọt ngậy sâu sâu lắng nơi cuống họng.

• Trà Móc Câu Thái Nguyên (Dòng truyền thống): Thu hái theo tiêu chuẩn "1 tôm 2 lá non". Cánh trà sau khi trải qua nghệ thuật điều khiển lửa của nghệ nhân sẽ săn chắc và cong vút như lưỡi câu.

• Trà Búp Thái Nguyên (Dòng mộc mạc): Thu hái theo tiêu chuẩn truyền thống gồm 1 tôm và 2 - 3 lá non, cho ra vị chát đượm, đậm đà, rất thích hợp cho gu thưởng trà đậm vị của người Việt.

Lưu ý kỹ thuật từ nghệ nhân: Trong suốt quá trình hái, người thợ tuyệt đối không được bấm ngón tay vào búp chè để tránh làm tổn thương tế bào lá, gây sinh nhựa và làm đen búp, dẫn đến nước trà khi pha bị đỏ và đắng chát.

Khâu thẩm định cảm quan khắt khe trước khi đóng gói

Sau khi thu hái chè và trải qua các công đoạn chế biến truyền thống (diệt men, vò chè, sao khô), mọi mẻ trà tại Trà Xanh Phú Quý tiếp tục bước vào khâu kiểm thử nghiêm ngặt do Nghệ nhân Tô Văn Phú cùng đội ngũ kỹ thuật trực tiếp phụ trách:

1. Đánh giá ngoại hình chè khô: Quan sát kỹ độ đồng đều của cánh chè, độ xoăn chặt, màu sắc đặc trưng của từng dòng để loại bỏ ngay những mẻ bị vụn nát hay lẫn tạp chất.

2. Pha thử tuần trà (Thử nếm): Tiến hành pha thử ở nhiệt độ chuẩn (80°C - 85°C) để kiểm tra sắc nước (phải xanh vàng trong, không vần đục), hương thơm (thơm thoang thoảng mùi cốm tự nhiên) và hậu vị đọng lại sâu nơi cuống họng.

Hình ảnh ông tô Văn Phú đang tuyển chọn chè Thái Nguyên.

Chia sẻ sâu hơn về quy trình này, ông Tô Văn Phú cho biết: "Sự khác biệt làm nên giá trị của Trà Xanh Phú Quý nằm ở tư duy phân loại và quy chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt không cào bằng nguyên liệu. Mỗi dòng trà từ Trà Búp mộc mạc đến Trà Đinh thượng hạng đều được định hình quy chuẩn thu hái riêng biệt ngay tại đồi. Quá trình chế biến là sự kiểm soát khắt khe về 'lực vò' để cánh chè không dập nát và 'nhiệt độ lửa' khi sao suốt nhiều giờ đồng hồ. Người thợ phải dùng bàn tay trần cảm nhận nhiệt độ chảo sao cho đánh thức được hương cốm non nguyên bản nhất, đảm bảo nước trà khi pha luôn giữ sắc xanh vàng trong và hậu ngọt sâu lắng đặc trưng của vùng đất Thái Nguyên."

Quy trình này được áp dụng độc lập cho từng đợt hàng, không mặc định các lô sản xuất đều giống nhau. Nhờ sự kiên định trong việc minh bạch quy trình từ cánh đồng đến tách trà, Trà Xanh Phú Quý tự hào mang đến những sản phẩm chè Thái Nguyên ngon, chất lượng và cam kết "3 Không": Không chất bảo quản - Không chất tạo màu - Không hương liệu nhân tạo, bảo vệ trọn vẹn sức khỏe người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ đại lý chè Thái Nguyên - Trà Xanh Phú Quý:

• Tên đơn vị: Công ty TNHH Trà Xanh Phú Quý

• Địa chỉ: Số 61 Xóm Phú Quý, Xã Vô Tranh, Tỉnh Thái Nguyên

• Mã số thuế: 4601673776

• Hotline: 0355647999

• Email: traxanhphuquy@gmail.com

• Website chính thức: traxanhphuquy.vn

Huyền My