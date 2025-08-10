Uống nước chè xanh vào buổi sáng có tác dụng gì?

Giúp đẹp da

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn một nghiên cứu năm 2023, các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ phát hiện ra rằng polyphenol trong trà xanh có thể giúp bảo vệ làn da chống lại tia UVB do ánh sáng gây ra.

Một báo cáo năm 2012 cũng cho thấy bổ sung trà xanh có tác dụng giúp trị mụn trứng cá, bệnh Rosacea và các biến chứng khác liên quan đến da.

Giúp tăng cường chất chống oxy hóa

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn nguồn một báo cáo đánh giá được công bố trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ, là dạng trà không lên men, trà xanh cung cấp nhiều catechin có lợi hơn so với trà đen hoặc trà ô long.

Catechins là phân nhóm của flavonoid được tìm thấy ở nồng độ cao tự nhiên trong lá của cây trà. Có 4 loại catechin chính trong trà: epicatechin (EC), epicatechin-3-gallate (ECG), epigallocatechin (EGC) và epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Trong số các catechin này, EGCG và EGC được tìm thấy với hàm lượng cao nhất trong trà xanh và là chủ đề của hầu hết các nghiên cứu.

Trà xanh là thức uống lành mạnh, tốt cho sức khoẻ.

Catechin chống oxy hóa cũng có trong các loại thực phẩm nguồn gốc thực vật lành mạnh khác như táo, quả mọng và cacao.

Giúp thư giãn

Mỗi ngụm trà sẽ đem lại cảm giác thanh lọc cơ thể, làm giảm căng thẳng và nỗi lo lắng, giúp cơ thể cảm thấy bình tĩnh hơn.

Nhìn chung, uống trà xanh mỗi sáng trong một tuần là trải nghiệm thú vị. Các nhà nghiên cứu tin rằng đây là thức uống giúp ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tăng năng lượng

Giống như cà phê, trà xanh cũng là nguồn cung cấp caffeine. Báo VietNamnet dẫn nguồn một nghiên cứu của Trường Y tế Công cộng Harvard (Mỹ) cho biết, 200g trà xanh chứa khoảng 28mg caffeine. Trong loại trà xanh hữu cơ tôi lựa chọn, lượng caffeine lên tới 31-45mg.

Mặc dù hàm lượng caffeine trong trà xanh ít hơn nhiều so với một tách cà phê (khoảng 95mg) nhưng vẫn giúp bạn tỉnh táo. Uống trà xanh vào buổi sáng có thể tập trung suốt cả ngày, làm việc hiệu quả hơn.