Cách nấu chè đậu đỏ cho lễ Thất tịch chuẩn theo chuyên gia ẩm thực
Vào ngày lễ Thất tịch, giới trẻ ăn chè đậu đỏ để cầu tình duyên. Dưới đây là cách nấu món chè đậu đỏ chuẩn theo chuyên gia ẩm thực.
Lý do ngày Thất tịch lại ăn chè đậu đỏ
Vào ngày lễ Thất tịch, giới trẻ lại xôn xao chuyện ăn chè đậu đỏ cầu tình duyên. Theo truyền thuyết, nếu người độc thân ăn đậu đỏ vào ngày Thất tịch, thì sẽ sớm tìm được ý trung nhân. Những người đã có đôi ăn đậu đỏ trong ngày này sẽ giữ được tình yêu bền chặt, gắn bó trọn đời.
Ngoài ra, phong tục này còn xuất phát từ quan niệm đậu đỏ là thực phẩm mang lại may mắn. Màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ, hạnh phúc và tài lộc.
Chuyên gia phong thủy Linh Quang từng chia sẻ, đậu đỏ không chỉ bổ dưỡng mà còn là vật phẩm phong thủy.
Trong phong thuỷ, đậu đỏ có màu đỏ sậm đẹp mắt, tượng trưng cho may mắn. Màu sắc này giúp gia chủ rước tài lộc vào nhà, xua đi điều phiền muộn. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sử dụng đậu đỏ còn phụ thuộc vào nỗ lực, mệnh số và điều kiện của từng người.
Hiện nay, nhiều bạn trẻ không còn quá tin vào truyền thuyết ăn chè đậu đỏ trong ngày Thất tịch sẽ thoát độc thân. Tuy vậy, họ vẫn giữ thói quen này như một cách lưu truyền nét đẹp văn hóa.
Trên trang mạng xã hội cá nhân, chuyên gia ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân hướng dẫn cách nấu món chè đậu đỏ cho ngày lễ Thất tịch theo cách truyền thống, đơn giản, với nguyên liệu chính gồm đậu đỏ và đường cát.
Trước khi nấu, đậu đỏ cần được rửa sạch, nhặt bỏ hạt lép hoặc sâu. Sau đó, ngâm đậu trong nước từ 30 phút đến 1 tiếng.
Khi hạt đậu nở, cho đậu vào nồi và nấu với lửa trung bình. Trong quá trình này, nên đặt một đôi đũa trên miệng nồi trước khi đậy vung để tránh bị trào.
Khi nồi đậu sôi khoảng 15 phút, rút đũa ra, đậy kín nắp và tắt bếp. Đợi khoảng 1 tiếng, thêm nước vào nồi và nấu sôi trở lại.
Lặp lại công đoạn này 3 lần. Theo chuyên gia Dzoãn Cẩm Vân, nấu theo phương pháp này, hạt đậu sẽ mềm nhưng không bị nở.
Sau đó, cho thêm đường, khuấy đều và để lửa nhỏ cho đến khi đậu mềm, chè có vị ngọt vừa ăn. Khi thưởng thức, chỉ cần múc chè ra dùng trực tiếp.
“Đây là cách ăn chè nóng. Trong những ngày trời mưa, ăn chè nóng sẽ rất ngon”, chuyên gia ẩm thực Dzoãn Cẩm Vân chia sẻ.
