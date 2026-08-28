Thí sinh Hoa hậu Việt Nam học nghệ thuật ngoại giao

Ở một cuộc thi như Hoa hậu Việt Nam, nơi thí sinh không chỉ được đánh giá qua ngoại hình mà còn qua trí tuệ, văn hóa và tinh thần cống hiến, thí sinh cũng được đánh giá ở khả năng giao tiếp, ứng xử và hình ảnh trước công chúng. Những kỹ năng này trở thành một phần hành trang cần thiết cho các cô gái tỏa sáng.