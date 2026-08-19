Diễm My 9X nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 36

Thứ tư, 19:00 19/08/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Diễn viên Diễm My 9X ở thời điểm hiện tại vẫn duy trì sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung, thần thái tự tin cùng phong cách thời trang tinh tế.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 1.

Diễm My 9X thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên chọn trang phục màu trắng để tô điểm vẻ đẹp gợi cảm, nhan sắc dịu dàng, đằm thắm.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 2.

Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần cổ áo hở rộng, giúp Diễm My 9X khoe khéo làn da trắng mịn, tạo cảm giác thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 3.

Trước đó, nữ diễn viên gây chú ý khi lựa chọn thiết kế váy suôn màu trắng với phần thân váy buông nhẹ, khoe trọn bờ vai gợi cảm.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 4.

Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét cô phù hợp với những thiết kế mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 5.

Diễm My sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim: Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, Tình yêu và tham vọng, Giấc mơ của mẹ...

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 6.

Đầu năm 2025, Diễm My thông báo đã hạ sinh con đầu lòng. Khi đó dù mới sinh con chưa lâu, hình ảnh của Diễm My cho thấy cô vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ không hề có dấu hiệu xuống phong độ.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 7.

Kể từ khi có con, nữ diễn viên chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống "bỉm sữa", cô và ông xã vẫn giữ thói quen cùng nhau xem phim, đi hẹn hò riêng để thấu hiểu nhau, giữ lửa hôn nhân.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 8.

Sau khi sinh con, Diễm My đã dần trở lại với những bộ ảnh chụp, tham gia một số sự kiện... Cô nhiều lần khiến cộng đồng mạng chú ý với những bức ảnh mới. Người đẹp "gái một con" được đánh giá có nhan sắc thăng hạng, thân hình quyến rũ.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 9.

Trong những lần xuất hiện gần đây, Diễm My gây ấn tượng mạnh mẽ với vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Vóc dáng của nữ diễn viên đã nhanh chóng trở lại thon gọn khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 10.

Ở thời điểm hiện tại, Diễm My được khen ngày càng xinh đẹp, thần thái tràn đầy sức sống. Nữ diễn viên chia sẻ cô may mắn có sự đồng hành của mẹ chồng và ông xã trong việc chăm sóc con.

(Ảnh FB nhân vật)

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 11.'Công chúa dâu tây' Khổng Tú Quỳnh nhan sắc quyến rũ ở tuổi U40

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh gây ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, phong cách gợi cảm, hiện đại.

Diễn viên Diễm My tỏa sáng với phong cách thanh lịch và nhan sắc quyến rũ năm 2026 - Ảnh 12.Thiều Bảo Trâm gây sốt với thân hình 'cực phẩm' ở tuổi 32

GĐXH - Ca sĩ Thiều Bảo Trâm liên tục trở thành tâm điểm của mạng xã hội bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, quyến rũ ở tuổi 32.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Hồng Diễm ở tuổi 43

Hồng Diễm ở tuổi 43

Đẹp -

GĐXH - Hồng Diễm bước sang tuổi 43 nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, xinh đẹp cùng tinh thần vui vẻ, hạnh phúc.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham

Nhan sắc con dâu tương lai nhà Beckham

Đẹp -

Sau World Cup 2026, Kim Turnbull liên tục xuất hiện trong những chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Beckham, được truyền thông gọi là con dâu tương lai của vợ chồng cựu danh thủ. Nữ DJ 25 tuổi gây chú ý nhờ sự nghiệp riêng, phong cách thời trang biến hóa và những tin đồn từng kéo cô vào sóng gió gia tộc.

Ngọc Trinh gây chú ý ở tuổi trung niên

Ngọc Trinh gây chú ý ở tuổi trung niên

Đẹp -

GĐXH - Ở tuổi U40, Ngọc Trinh vẫn duy trì phong cách thời trang trẻ trung, gợi cảm đặc trưng. Bộ ảnh mới với thiết kế chấm bi đen trắng là một ví dụ thú vị cho cách cô lựa chọn trang phục: không cần quá nhiều màu sắc hay phụ kiện nhưng vẫn tạo được điểm nhấn mạnh về thị giác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.