Diễm My 9X nhan sắc rạng rỡ ở tuổi 36

Sau khi sinh con, Diễm My đã dần trở lại với những bộ ảnh chụp, tham gia một số sự kiện... Cô nhiều lần khiến cộng đồng mạng chú ý với những bức ảnh mới. Người đẹp "gái một con" được đánh giá có nhan sắc thăng hạng, thân hình quyến rũ.