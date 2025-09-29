Mới nhất
Thị trường bánh trung thu 2025 ảm đạm

Thứ hai, 17:59 29/09/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Còn khoảng một tuần trước Tết Trung thu, nhiều gian hàng bán bánh trung thu dựng lên khắp tuyến phố và siêu thị tại Hà Nội nhưng ghi nhận sức mua giảm.

Thị trường bánh Trung thu năm 2025 đang trải qua một giai đoạn ảm đạm chưa từng có. Ghi nhận tại Hà Nội cho thấy dù đã gần đến rằm tháng 8 âm lịch, nhiều quầy bánh vẫn vắng khách, ế ẩm, người bán "ngóng khách" mà khách vẫn lặng lẽ đi qua.

Hàng loạt quầy bán bánh trung thu đã được dựng lên dọc các tuyến phố đông đúc như Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc… Nhiều thương hiệu lớn như Kinh Đô, Madame Hương, Hữu Nghị đồng loạt quảng bá sản phẩm bằng bảng hiệu rực rỡ ngay từ đầu mùa.

- Ảnh 1.

Các gian hàng được dựng lên dọc các tuyến phố tại Hà Nội.

Bên cạnh những hương vị truyền thống như thập cẩm, đậu xanh, năm nay thị trường ghi nhận xu hướng tiêu dùng mới với dòng bánh ít ngọt, ít béo và hương vị hiện đại như trứng muối chảy, matcha, socola.

Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp hiện nay còn đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại trong quy trình sản xuất. Nhờ đó, phần nhân bánh được phối trộn phong phú, mang đến hương vị hài hòa, phần cùi bánh mềm mịn hơn. Khác với bánh trung thu truyền thống, dòng bánh hiện đại là sự kết hợp tinh tế giữa các loại hạt giàu dinh dưỡng như hạt điều, hạt dưa, hạnh nhân…, tạo nên vị béo bùi đặc trưng và mang lại trải nghiệm mới mẻ cho người thưởng thức.

Trong khi đó, giá bánh năm nay tăng nhẹ khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí nguyên liệu tăng cao, song tiêu thụ phân khúc quà tặng sang trọng lại rất chậm vì doanh nghiệp và người tiêu dùng đều thắt chặt ngân sách.  

- Ảnh 2.

Các mẫu mã được trưng bày đẹp mắt tại siêu thị.

Anh Trần Tuấn Anh, nhân viên bán hàng tại một quầy bánh trên phố Trần Đăng Ninh, cho biết quầy bánh bắt đầu mở bán từ cuối tháng 8, đến nay đã gần một tháng nhưng sức mua vẫn khá chậm.

"Trung bình mỗi ngày, tôi chỉ bán được vài chục chiếc bánh. Vào những ngày cao điểm như ngày rằm hoặc trước 30 âm lịch, lượng bán có thể tăng lên hơn 100 chiếc. Khách chủ yếu là người mua lẻ, thỉnh thoảng cũng có các công ty đặt bánh làm quà tặng, nhưng số lượng không đáng kể", anh Tuấn Anh chia sẻ.

- Ảnh 3.

Hàng loạt gian hàng vắng khách dù đã đến chính vụ.

Nhìn chung, thị trường bánh trung thu 2025 ghi nhận sự đa dạng về mẫu mã, chất lượng nhưng giá bánh trung thu nhích nhẹ trong khi sức mua chưa tăng mạnh. Không khí nhộn nhịp quen thuộc của mùa trung thu dường như đã nhường chỗ cho sự cân nhắc, thận trọng trong chi tiêu, phản ánh sự thay đổi trong cách mua sắm - Khi người tiêu dùng ưu tiên những lựa chọn an toàn, có lợi cho sức khỏe và tiết kiệm.

An Trần
