Thi vào lớp 10: Học sinh Hà Nội ‘ngóng’ chờ chốt môn thi

Theo ghi nhận, Hà Nội chưa có thông báo "chốt" số lượng môn thi vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Trước đó, thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, về phương thức tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025, Hà Nội áp dụng phương thức thi tuyển, bao gồm ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Môn thi thứ tư nếu có, sẽ được công bố trong tháng 3/2024. Môn thi thứ tư được lựa chọn theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trong số các môn học trong chương trình giáo dục trung học cơ sở hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Đây là kì thi cuối của lứa học sinh học theo chương trình SGK cũ, bởi vậy phụ huynh lẫn học sinh đều mong muốn Sở GD&ĐT Hà Nội sớm công bố môn thi.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội dự kiến được tổ chức vào tháng 6/2024. Đến thời điểm này, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn thấp thỏm, ngóng đợi thông tin chốt thi 3 hay 4 môn.

Chia sẻ trên Dân trí, anh Đức Thuận (quận Đống Đa, một phụ huynh học sinh) cho biết, lứa học sinh này gặp nhiều thiệt thòi bởi ảnh hưởng của dịch bệnh trong những năm trước. "Thời điểm đó cứ hết học on đến off (trực tuyến đến trực tiếp), nhiều bất ổn. Do vậy, chúng tôi mong Sở giữ nguyên phương án thi 3 môn như năm ngoái", anh Thuận nói.

Đồng cảnh, anh Nguyễn Hồng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ, những ngày này, không chỉ cô con gái lớp 9 mà vợ chồng anh cũng "lòng cũng như lửa đốt" đợi thông tin Hà Nội có thi thêm môn thứ 4 hay không.

"Thi 3 môn như năm ngoái còn đỡ nhưng nếu thêm môn thi thứ 4 con thêm vất vả, vợ chồng tôi sẽ lo lắng hơn. Chúng tôi lo lắng bởi trường hợp tổ chức thi môn thứ 4 đúng vào môn học thế mạnh của con chỉ chiếm tỷ lệ rất thấp, trong khi thi càng nhiều môn áp lực càng nặng", anh Hồng thông tin trên VietnamNet.

Một học sinh lớp 9 trường THCS quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng, rất áp lực và mệt mỏi khi ngày nào cũng phải đi học thêm ngoài việc học trên lớp. "Không chỉ em mà các bạn trong lớp cũng đi học thêm khắp nơi, ai cũng lo trượt nguyện vọng vào lớp 10. Hiện nay, mới có thông tin 3 môn, em đã thấy không có thời gian để nghỉ ngơi, thêm 1 môn nữa chắc chúng em không có thời gian để ngủ. Em mong sao giai đoạn này sớm trôi qua".

Trên Báo Dân trí, cô Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình) cho biết, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, nhà trường vẫn chủ động dạy học bình thường theo phương án thi 4 môn mà thành phố vẫn thực hiện lâu nay.

"Việc thi 3 hay 4 môn không ảnh hưởng đến kết quả học tập của chúng tôi bởi ngay từ đầu, các em được thầy cô áp dụng kế hoạch dạy/học phù hợp. Giáo viên chủ nhiệm lớp cập nhật thường xuyên thông tin tuyển sinh lớp 10 của các loại hình trường như chuyên, công lập, tư thục, trường nghề... để phụ huynh nắm bắt, tìm hiểu", cô Yến cho hay.

Đến nay có khoảng hơn 20 địa phương có phương án thi vào lớp 10 THPT 3 môn. Trong đó Hưng Yên là địa phương đầu tiên trên cả nước đã ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 với một số điều chỉnh.