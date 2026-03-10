Thiếu magie liên quan đến 160 bệnh lý, vậy thực phẩm nào bổ sung tốt nhất?
Magie (magnesium) - một khoáng chất cực kỳ quan trọng nhưng thường bị lãng quên so với canxi. Thiếu magie có thể là nguy cơ dẫn đến nhiều bệnh. Vì vậy, nên bổ sung các thực phẩm giàu magie có sẵn trong tự nhiên vào chế độ ăn hằng ngày.
1. Tầm quan trọng của magie
Magie đóng vai trò nền tảng trong việc duy trì chức năng của cơ bắp, hệ thần kinh, xương khớp và điều hòa lượng đường trong máu. Khi nồng độ magie thấp, cơ thể sẽ đối mặt với nhiều rủi ro sức khỏe do các hệ thống vận hành bị lỗi nhịp.
Theo chia sẻ từ BS. Trần Văn Phúc (BV Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội) với cộng đồng, magie là khoáng chất cực kỳ quan trọng nhưng hiện chưa được quan tâm đúng mức. Việc thiếu hụt magie có thể ảnh hưởng đến 160 tình trạng bệnh lý khác nhau trên cơ thể.
Sở dĩ thiếu hụt magie ảnh hưởng đến 160 tình trạng bệnh lý vì magie là khoáng chất tham gia vào hơn 600 phản ứng enzyme của cơ thể , đóng vai trò là chất xúc tác không thể thiếu cho các quá trình như:
- Chuyển hóa năng lượng: Giúp cơ thể biến thức ăn thành năng lượng hoạt động.
- Sửa chữa gene: Hỗ trợ tổng hợp protein và bảo vệ cấu trúc DNA/RNA.
- Điều hòa hệ thống: Kiểm soát huyết áp và củng cố hàng rào miễn dịch .
2. Dấu hiệu cảnh báo thiếu hụt magie
Thiếu magie có thể gặp các triệu chứng từ nhẹ đến nặng trên nhiều hệ cơ quan:
- Hệ tim mạch: Hồi hộp, đánh trống ngực, nhịp tim loạn, đỏ mặt.
- Hệ thần kinh và tâm lý: Rối loạn giấc ngủ, ngủ ngáy, giật mình khi ngủ, lo âu, trầm cảm, rối loạn cảm xúc (do magie tham gia sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin và GABA).
- Hệ cơ xương khớp: Chuột rút, yếu cơ, mệt mỏi.
- Thị giác: Mắt điều tiết kém, nhìn mờ, nhanh suy giảm thị lực.
- Tiêu hóa và phụ khoa: Gây táo bón (do cơ trơn đường ruột không giãn được) và đau bụng kinh dữ dội.
3. Nguyên nhân thiếu magie trong xã hội hiện đại
Nông nghiệp công nghiệp: Việc lạm dụng phân bón tổng hợp và canh tác liên tục khiến magie trong đất bị cạn kiệt. Hàm lượng magie trong rau củ quả đã giảm từ 25% - 75% so với trước năm 1950.
Chế độ ăn : Thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh làm mất đi lượng magie tự nhiên.
Thói quen sinh hoạt : Uống quá nhiều nước lọc (qua máy lọc RO) làm mất đi các khoáng chất có sẵn trong nước máy tự nhiên.
Tuổi tác: Khả năng hấp thụ magie giảm dần theo độ tuổi (trẻ sơ sinh hấp thụ 75% nhưng người trên 30 tuổi chỉ còn khoảng 20%).
4. Lời khuyên bổ sung
Về lượng magie được khuyến nghị hàng ngày như sau:
210 mg dành cho trẻ em từ 4 đến 6 tuổi; 265 mg dành cho thanh thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi; 380 mg dành cho nam giới trên 18 tuổi; 300 mg dành cho phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.
Cần lưu ý rằng một số nhóm người nhất định, chẳng hạn như phụ nữ mang thai, những người chịu áp lực cao hoặc vận động viên, có nhu cầu cao hơn.
Các nguồn thực phẩm cung cấp magie
Hải sản là một nguồn cung cấp magie tuyệt vời, cũng như các chất dinh dưỡng thiết yếu khác như sắt, i - ốt và kẽm. Không phải tất cả các loại hải sản đều chứa cùng một lượng magie. Trong số những loại giàu magie nhất, có thể kể đến ốc biển. Chỉ cần 100 g ốc biển là đủ để đáp ứng nhu cầu magie hàng ngày. Các loại hải sản khác như tôm, mực, trai và nghêu cũng là những nguồn cung cấp magie đáng kể.
Magie còn có trong nhiều loại thực phẩm hàng ngày khác như: sô cô la, rau xanh, trái cây khô và thậm chí một số loại trái cây, một chế độ ăn uống đa dạng và cân bằng sẽ cung cấp cho bạn một lượng đáng kể nguyên tố vi lượng thiết yếu này.
BS. Trần Văn Phúc cũng lưu ý, có thể bổ sung viên uống theo tư vấn của bác sĩ khi chế độ ăn không đáp ứng đủ, ngoài ra nên:
- Ưu tiên thực phẩm tự nhiên: Ăn rau xanh đậm, các loại hạt nguyên cám (không nên xát quá kỹ), muối biển (thay vì muối tinh luyện trắng).
- Cách uống nước: Nên dùng nước máy đun sôi (nếu nguồn nước đảm bảo) thay vì nước lọc tinh khiết quá mức để giữ lại khoáng chất.
- Bổ sung đúng cách: Khi bổ sung qua viên uống, cần hiểu rõ cơ chế hấp thụ và không nên uống quá nhiều nước cùng lúc để tránh đẩy viên thuốc xuống ruột nhanh khi chưa kịp hòa tan trong acid dạ dày.
Hãy chú trọng magie tương đương với canxi để bảo vệ sức khỏe toàn diện, từ tim mạch, thần kinh đến phòng ngừa ung thư.
5. Tham khảo hàm lượng magie trong một số thực phẩm
Các loại thực phẩm phổ biến và hàm lượng magie trong thực phẩm đó theo Cơ sở dữ liệu thành phần thực phẩm Australia :
|
Đồ ăn
|
Khẩu phần ăn
|
Hàm lượng magie tính bằng miligam (mg)
|
Hạt bí ngô (pepitas)
|
30 gram
|
159 mg
|
Hạt chia
|
30 gram
|
114 mg
|
Hạnh nhân
|
30 gram
|
80 mg
|
Hạt điều
|
30 gram
|
75 mg
|
Cơm gạo lứt (đã nấu chín)
|
½ cốc
|
72 mg
|
Rau bina (luộc)
|
½ cốc
|
57 mg
|
Đậu phộng
|
30 gram
|
48 mg
|
Cá hồi (đã nấu chín)
|
100 gram
|
30 mg
|
Sữa (1% chất béo)
|
1 cốc
|
28 mg
|
Bánh mì nguyên cám
|
1 lát
|
25 mg
|
Ức gà (nướng)
|
80 gram
|
24 mg
|
Quả bơ
|
75 gram
|
20 mg
|
Thịt bò băm (đã nấu chín)
|
65 gram
|
18 mg
6 loại rau người bệnh suy thận nên ăn để giảm gánh nặng cho thậnSống khỏe - 6 phút trước
GĐXH - Theo các chuyên gia, nếu biết lựa chọn và chế biến đúng cách, người bệnh suy thận vẫn có thể sử dụng nhiều loại rau xanh an toàn trong bữa ăn hằng ngày.
Cảnh giác: 7 món ăn không hề ngọt nhưng lại âm thầm khiến đường huyết tăng vọtSống khỏe - 2 giờ trước
Không ít người cho rằng chỉ đồ ngọt mới làm tăng đường huyết. Tuy nhiên, nhiều thực phẩm gần như không có vị ngọt vẫn có thể khiến đường trong máu tăng nhanh nếu ăn không đúng cách.
Đang điều trị cao huyết áp mà vẫn dùng 4 thứ này: Bạn đang 'đùa giỡn' với tính mạng của chính mình!Sống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều bệnh nhân cao huyết áp lầm tưởng rằng chỉ cần uống thuốc đều đặn là có thể "ăn cả thế giới". Tuy nhiên, thực tế có những loại thực phẩm là "kẻ thù không đội trời chung" với thuốc hạ áp.
Vụ 108 người nghi ngộ độc bánh mì tại Vũng Tàu: Hơn 50% mẫu bệnh nhân dương tính SalmonellaY tế - 16 giờ trước
Kết quả xét nghiệm bước đầu vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu) cho thấy 54,9% mẫu phân bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.
Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật tạo hình: Mở ra hướng tiếp cận chính xác và cá thể hóa điều trịY tế - 19 giờ trước
GĐXH - Ngày 8/3, Hội Phẫu thuật Miệng Hàm mặt và Tạo hình Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học chuyên đề với chủ đề "Ứng dụng công nghệ 3D trong phẫu thuật hàm mặt và phẫu thuật tạo hình đường nét khuôn mặt".
Người đàn ông 52 tuổi suy thận giai đoạn cuối sau cơn sốt siêu vi tưởng chừng đơn giảnSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Biến chứng của sốt siêu vi gây suy giảm chức năng thận, khiến người bệnh bị suy thận giai đoạn cuối và buộc phải chạy thận nhân tạo suốt đời.
Người đàn ông 60 tuổi phát hiện sớm ung thư phổi hiếm gặp nhờ làm 1 việc mà nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 4 năm theo dõi khối u được phát hiện trong lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư tế bào thần kinh nội tiết ở phổi, một dạng ung thư hiếm gặp.
Uống 1 cốc nước mật ong vào buổi sáng giúp kéo dài tuổi thọ nhưng nếu phạm phải 4 sai lầm này thì chỉ 'gây họa' thêm cho cơ thể mà thôiSống khỏe - 1 ngày trước
Nếu chăm chỉ uống nước mật ong vào buổi sáng, cơ thể sẽ đạt được những lợi ích tuyệt vời nào, và khi uống cần phải lưu ý điều gì?
Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?Sống khỏe - 1 ngày trước
Trà xanh tươi là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?
7 điều có thể xảy ra với cơ thể người không ăn rau và trái câySống khỏe - 1 ngày trước
Có một số người không thích ăn rau và trái cây. Mặc dù sức khỏe có thể vẫn bình thường nhưng về lâu dài thói quen ăn uống này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
5 sai lầm khi uống nước có thể gây suy thận, nhiều người Việt vẫn mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhiều người đang mắc phải những sai lầm phổ biến khi uống nước, làm tăng nguy cơ suy thận mà không hề nhận ra.