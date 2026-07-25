Thiếu niên 15 tuổi đăng tải trên Tiktok thách thức công an xã

Thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đông Quan mới đây phát hiện tài khoản Tiktok "T.t.b 17-b3" đăng 3 tin với nội dung thách thức lực lượng công an địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đông Quan xác định, chủ tài khoản Tiktok "T.t.b 17-b3" là của cháu N.Đ.B (SN 2010, trú tại thôn 8, xã Đông Quan). Sau đó, Công an xã đã mời bố đẻ cháu N.Đ.B - là người giám hộ trực tiếp lên trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, cháu N.Đ.B cho biết, do bản thân còn nhỏ tuổi, thiếu nhận thức xã hội nên đã tự ý lấy điện thoại của bố đẻ, truy cập ứng dụng tiktok đăng tải những tin với nội dung thách thức lực lượng Công an xã Đông Quan.

Cháu N.Đ.B tại cơ quan Công an xã Đông Quan. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi được Công an xã răn đe, giáo dục, cháu N.Đ.B đã chủ động gỡ bỏ những tin đã đăng tải, đăng thông tin cải chính và xin lỗi công khai, đồng thời viết cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Công an xã Đông Quan khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên khi tham gia sử dụng mạng xã hội cần sử dụng ngôn từ văn minh, có trách nhiệm; không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan nhà nước, trong đó có lực lượng Công an.

Trước khi đăng tải thông tin cần cân nhắc kỹ nội dung, không để cảm xúc nhất thời dẫn đến vi phạm pháp luật.