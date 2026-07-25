Tin sáng 25/7: Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão; tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Áp thấp gần Biển Đông mạnh lên thành bão

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 24/7, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giật cấp 10 và theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Dự báo đường đi của bão Noul sáng 24/7. Ảnh: NCHMF

Đến 7h hôm nay (25/7) bão trên vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất 89 km/h, cấp 9-10, giật cấp 12, giữ hướng và tốc độ. Đến 7h ngày 26/7, bão trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió cấp 10-11, giật cấp 13.

Sau đó, bão chuyển hướng bắc tây bắc, đi vào tỉnh Quảng Đông với tốc độ 15-20 km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đài khí tượng Nhật Bản cho rằng bão có thể đạt cực đại 102 km/h khi vào Biển Đông, đài Hong Kong nhận định là 120 km/h. Cả hai cơ quan khí tượng nhận định bão sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Ảnh hưởng của bão, từ chiều tối nay, vùng biển phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, sóng cao 3-5 m. Vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên có thể chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Mở cửa xả đáy thủy điện Tuyên Quang ứng phó với mưa lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang về việc mở cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Chiều nay mở 1 cửa xả lũ thủy điện Tuyên Quang. Ảnh: CP

Theo đó vào hồi 6h ngày 24/7/2026, mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang ở cao trình 106,40m, mực nước hạ lưu 50,41m, lưu lượng về hồ 2.040 m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 708,93 m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang vào hồi 16h ngày 24/7.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) và các cơ quan liên quan theo quy định.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và các hoạt động phía hạ du hồ chứa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, doanh nghiệp các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông: cơ sở nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải thủy, các bến đò ngang, đò dọc, các công trình đang thi công, các hoạt động khai thác tập kết, trung chuyển cát sỏi,… biết thông tin xả lũ hồ thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp phòng, tránh, ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Tuyệt đối không tổ chức hoạt động dã ngoại tại vùng sạt lở

Ảnh minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công điện số 1502/CĐ-BGDĐT gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố nhằm chủ động ứng phó với mưa lũ và sạt lở đất đang diễn biến hết sức phức tạp.

Nhận định từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho thấy thời gian tới, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nguy cơ xảy ra mưa vừa đến mưa to diện rộng. Riêng các vùng trung du và miền núi, hiểm họa lũ quét, sạt lở đất cùng ngập úng cục bộ vẫn ở mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh, giáo viên và hệ thống cơ sở vật chất trường học.

Trước tình hình cấp bách trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu ngành giáo dục các địa phương thực hiện nghiêm túc phương châm chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm. Cụ thể, các đơn vị phải duy trì công tác trực ban ứng trực suốt ngày đêm, bám sát diễn biến thời tiết và giữ vững thông tin liên lạc với cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần khẩn trương rà soát phương án bảo vệ tài sản, chủ động di dời máy móc, thiết bị, hồ sơ tài liệu đến những vị trí cao ráo, an toàn. Đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không tổ chức các hoạt động giáo dục, sinh hoạt hè, dã ngoại hay tập trung đông người tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét và ngập lụt. Các nhà trường phải tăng cường phối hợp chặt chẽ với gia đình để quản lý học sinh trong kỳ nghỉ hè, kiên quyết ngăn ngừa những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tự ý tổ chức giải Pickleball 'chui', người phụ nữ bị xử phạt

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân tự đứng ra tổ chức giải thi đấu Pickleball và thu lệ phí của các vận động viên nhưng không báo cáo bằng văn bản tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng, vào ngày 12/7, bà H.T.H (trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) đã tự đứng ra tổ chức giải "Minigame Pickleball Lê Chân Tour 4" tại sân Pickleball Thái Sơn, với số lượng 16 vận động viên và một số khách mời đăng ký, nộp lệ phí tham gia, mức thu lệ phí 200.000 đồng/VĐV.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức, bà H.T.H đã không gửi báo cáo bằng văn bản tới cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, bà H cũng không cung cấp được hồ sơ, chứng từ về việc tổ chức giải đấu.

Hành vi trên đã vi phạm quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27-5-2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao.

Căn cứ quy định pháp luật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng xử phạt 3 triệu đồng đối với bà H. T. H. Cùng với đó, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc bà H phải nộp lại số tiền 3,2 triệu đồng bất hợp pháp từ việc thu lệ phí của 16 vận động viên.

Bố đánh con 9 tuổi nhập viện vì quên cặp sách

VnExpress đưa tin, chiều 24/7, lãnh đạo UBND xã Minh Hóa cho biết Công an xã đang điều tra, xử lý ông Đinh Xuân Hương (34 tuổi) về hành vi đánh con ruột gây thương tích.

Lưng cháu bé bị bố đánh bầm tím. Ảnh: Minh Anh

Ít ngày trước, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Minh Hóa tiếp nhận bé trai 9 tuổi trong tình trạng có nhiều vết bầm ở vùng mông, lưng, cánh tay và mắt. Kết quả chụp phim, siêu âm cho thấy cháu bị tổn thương mô mềm, chưa phát hiện tổn thương các cơ quan sâu bên trong.

Ban đầu, người nhà khai với bác sĩ rằng cháu bị ngã. Nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh.

Sáng 21/7, ông Hương đến UBND xã Minh Hóa làm việc và thừa nhận đã dùng ống nước bằng nhựa đánh con vì bực tức việc cháu đi học quên cặp sách.

Sau khi bị đánh, bé được người nhà đưa đến bệnh viện điều trị. Đến ngày 22/7, gia đình xin cho cháu xuất viện để chuyển lên tuyến trên kiểm tra thêm các vết thương.

Gia đình cháu có hai người con, bé là con đầu. Cháu có hộ khẩu tại xã Kim Phú và đang tạm trú tại xã Minh Hóa.

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP về việc giao Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận bảo vệ.



