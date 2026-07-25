Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

| Thời sự

Ngày 30/7 tới, tại Bộ Y tế, Lễ phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V sẽ diễn ra với sự tham dự và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế, tiếp tục lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh - Ảnh 1.

Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 sẽ chính thức được phát động ngày 30/7 tại Bộ Y tế, tiếp nối hành trình 5 năm lan tỏa lối sống lành mạnh và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Lễ phát động có sự tham dự của TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; các chuyên gia trong Hội đồng Giám khảo; lãnh đạo, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống; đại diện Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành cùng cuộc thi và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh - Ảnh 2.

Toàn cảnh họp báo phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, đánh dấu hành trình tiếp nối lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực tới cộng đồng.

Sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế trong suốt những năm qua là nguồn động viên quan trọng, góp phần định hướng để Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi đã từng bước trở thành hoạt động truyền thông y tế có sức lan tỏa, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, dinh dưỡng khoa học và rèn luyện thể chất tới đông đảo người dân. Từ hơn 2.000 lượt đăng ký trong mùa đầu tiên năm 2022, số lượng đăng ký đã tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt trong hai mùa gần đây.

Mỗi mùa thi cũng ghi dấu những câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi tích cực: Từ những người từng bước thay đổi thói quen để khỏe mạnh hơn, những người bắt đầu tập luyện sau nhiều năm bỏ quên việc vận động, đến những gia đình cùng nhau xây dựng chế độ dinh dưỡng và vận động khoa học.

Tiếp nối hành trình đó, Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 tiếp tục hướng tới thông điệp “Dinh dưỡng khoa học - Vận động hợp lý - Chủ động chăm sóc sức khỏe”, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh - Ảnh 3.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi nhận hoa tri ân từ Lãnh đạo Bộ Y tế tại Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, khép lại một mùa thi với nhiều câu chuyện và hành trình thay đổi truyền cảm hứng.

Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, y học và chăm sóc sức khỏe, trong đó có GS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; PGS.TS Nguyễn Quang Dũng - Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm và Vận động viên Châu Tuyết Vân - nữ võ sĩ TP.HCM đã giành nhiều danh hiệu ở các giải thế giới, châu Á và có 6 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games - Thành viên Hội đồng Giám khảo. Hội đồng sẽ đồng hành cùng Ban Tổ chức lựa chọn những câu chuyện truyền cảm hứng, những hành trình thay đổi tích cực và những tấm gương lan tỏa lối sống khỏe mạnh tới cộng đồng.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục tổ chức cuộc thi với mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người dân chủ động thay đổi nhận thức và hành động vì sức khỏe của chính mình.

Cuộc thi tiếp tục nhận được sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, đơn vị đã nhiều năm phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống lan tỏa các thông điệp tích cực về dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên và xây dựng lối sống lành mạnh.

Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh - Ảnh 4.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống và Herbalife Việt Nam tại chương trình Lễ phát động Lần 4, tiếp tục đồng hành bền bỉ nhiều năm lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và lối sống lành mạnh.

Ngay từ Lễ phát động ngày 30/7, Ban Tổ chức chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5. Người dân quan tâm có thể theo dõi thông tin chi tiết và đăng ký tham gia trên các nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ban Tổ chức kỳ vọng mùa thứ 5 sẽ tiếp tục đón nhận nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, những hành trình thay đổi tích cực và những tấm gương sống khỏe, cùng lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe tới cộng đồng.

Trong suốt 4 mùa tổ chức, Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình ghi nhận những nỗ lực thay đổi của mỗi cá nhân trong quá trình chăm sóc sức khỏe.

Đó có thể là câu chuyện của những người từng bước thay đổi để có một cơ thể khỏe mạnh hơn; là hành trình bắt đầu tập luyện sau nhiều năm bỏ quên việc vận động; hay câu chuyện của những gia đình cùng nhau xây dựng thói quen dinh dưỡng và vận động khoa học.

Chính những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm hứng ấy đã tạo nên giá trị và sức sống của cuộc thi trong những năm qua. Mỗi mùa thi khép lại cũng là lúc những hành trình thay đổi tích cực được lan tỏa rộng hơn, góp phần truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hướng tới một lối sống khỏe mạnh và chủ động.

Sức hút của cuộc thi cũng được thể hiện qua số lượng người đăng ký tham gia ngày càng tăng. Từ hơn 2.000 lượt đăng ký trong mùa đầu tiên năm 2022, con số này tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt đăng ký trong hai mùa gần đây.

Những con số trên cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời phản ánh sức lan tỏa của một hoạt động truyền thông hướng đến những thay đổi thiết thực trong đời sống.

Lễ phát động Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ V sẽ là dấu mốc chính thức mở đầu cho mùa thi mới, đồng thời tiếp tục nối dài hành trình truyền thông về sức khỏe, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh đến cộng đồng.


Xem thêm video đang được quan tâm:


BTC cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

LPBank đóng góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình 'Đền ơn đáp nghĩa'

Thời sự -

Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Hà Nội chuẩn bị triển khai kiểm định khí thải xe máy, người thu nhập thấp được hỗ trợ đổi phương tiện

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 13/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng quy định kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy. Theo đó, nhiều sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm bảo đảm việc kiểm định khí thải được triển khai đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn.

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Tin sáng 24/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, miền Bắc mưa to; Từ 15/9, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận

Xã hội -

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới; Chính phủ ban hành Nghị định số 290/2026/NĐ-CP về việc giao Công an cấp tỉnh huấn luyện, cấp chứng nhận bảo vệ.

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Chuyển cơ quan Công an điều tra vụ nam sinh Hà Nội nghi bị xâm hại, nhét bút bi vào hậu môn

Thời sự -

GĐXH - Chiều 23/7, nguồn tin của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cho biết, sự việc nam sinh Trường THCS Vĩnh Quỳnh bị nhét bút vào hậu môn, gây tổn hại sức khỏe đã được chuyển sang cơ quan Công an để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Từ nay đến 2030, Hà Nội bổ sung 2 tuyến metro kéo dài đến Xuân Mai và Sơn Tây, hoàn thiện 8 mạng lưới đường sắt đô thị

Thời sự -

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án đường sắt đô thị theo cơ chế đặc thù của Quốc hội. Đáng chú ý, thành phố bổ sung tuyến metro 2A kéo dài đến Xuân Mai và tuyến metro số 3 kéo dài đến Sơn Tây trong giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mở rộng kết nối với các đô thị vệ tinh.

Tin sáng 23/7: Phó hiệu trưởng bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa D01 Bắc Ninh lên tiếng; tài khoản Vietcombank đột ngột nhận được 40 triệu đồng, người đàn ông lập tức báo công an

Tin sáng 23/7: Phó hiệu trưởng bị tố xếp giám thị giúp con thành thủ khoa D01 Bắc Ninh lên tiếng; tài khoản Vietcombank đột ngột nhận được 40 triệu đồng, người đàn ông lập tức báo công an

Thời sự -

GĐXH - Ông H.Đ.L, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh) cho biết ông đã báo cáo sự việc và nhà trường đã báo cáo bằng văn bản tới Sở GD-ĐT Bắc Ninh, cơ quan công an; Nhận được thông tin của công dân về giao dịch chuyển khoản lạ, công an địa phương đã vào cuộc xác minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.