Chính thức phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần V ngày 30/7: Tiếp nối hành trình 5 năm vì một cộng đồng khỏe mạnh

Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 sẽ chính thức được phát động ngày 30/7 tại Bộ Y tế, tiếp nối hành trình 5 năm lan tỏa lối sống lành mạnh và chủ động chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Lễ phát động có sự tham dự của TTƯT.GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; các chuyên gia trong Hội đồng Giám khảo; lãnh đạo, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống; đại diện Herbalife Việt Nam - đơn vị đồng hành cùng cuộc thi và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Toàn cảnh họp báo phát động Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, đánh dấu hành trình tiếp nối lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống tích cực tới cộng đồng.

Sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Y tế trong suốt những năm qua là nguồn động viên quan trọng, góp phần định hướng để Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn ngày càng phát triển về quy mô, chất lượng và sức lan tỏa trong cộng đồng.

Sau 4 mùa tổ chức, cuộc thi đã từng bước trở thành hoạt động truyền thông y tế có sức lan tỏa, truyền cảm hứng về lối sống lành mạnh, dinh dưỡng khoa học và rèn luyện thể chất tới đông đảo người dân. Từ hơn 2.000 lượt đăng ký trong mùa đầu tiên năm 2022, số lượng đăng ký đã tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt trong hai mùa gần đây.

Mỗi mùa thi cũng ghi dấu những câu chuyện truyền cảm hứng về sự thay đổi tích cực: Từ những người từng bước thay đổi thói quen để khỏe mạnh hơn, những người bắt đầu tập luyện sau nhiều năm bỏ quên việc vận động, đến những gia đình cùng nhau xây dựng chế độ dinh dưỡng và vận động khoa học.

Tiếp nối hành trình đó, Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5 tiếp tục hướng tới thông điệp “Dinh dưỡng khoa học - Vận động hợp lý - Chủ động chăm sóc sức khỏe”, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc hơn.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi nhận hoa tri ân từ Lãnh đạo Bộ Y tế tại Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4, khép lại một mùa thi với nhiều câu chuyện và hành trình thay đổi truyền cảm hứng.

Đồng hành cùng cuộc thi là Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực dinh dưỡng, y học và chăm sóc sức khỏe, trong đó có GS.TS Trần Thanh Dương - Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo; PGS.TS Nguyễn Quang Dũng - Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm và Vận động viên Châu Tuyết Vân - nữ võ sĩ TP.HCM đã giành nhiều danh hiệu ở các giải thế giới, châu Á và có 6 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games - Thành viên Hội đồng Giám khảo. Hội đồng sẽ đồng hành cùng Ban Tổ chức lựa chọn những câu chuyện truyền cảm hứng, những hành trình thay đổi tích cực và những tấm gương lan tỏa lối sống khỏe mạnh tới cộng đồng.

Với vai trò là cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục tổ chức cuộc thi với mong muốn truyền cảm hứng để mỗi người dân chủ động thay đổi nhận thức và hành động vì sức khỏe của chính mình.

Cuộc thi tiếp tục nhận được sự đồng hành của Herbalife Việt Nam, đơn vị đã nhiều năm phối hợp cùng Báo Sức khỏe và Đời sống lan tỏa các thông điệp tích cực về dinh dưỡng cân bằng, vận động thường xuyên và xây dựng lối sống lành mạnh.

Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống và Herbalife Việt Nam tại chương trình Lễ phát động Lần 4, tiếp tục đồng hành bền bỉ nhiều năm lan tỏa thông điệp về dinh dưỡng khoa học, vận động hợp lý và lối sống lành mạnh.

Ngay từ Lễ phát động ngày 30/7, Ban Tổ chức chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ tham dự Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 5. Người dân quan tâm có thể theo dõi thông tin chi tiết và đăng ký tham gia trên các nền tảng của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Ban Tổ chức kỳ vọng mùa thứ 5 sẽ tiếp tục đón nhận nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, những hành trình thay đổi tích cực và những tấm gương sống khỏe, cùng lan tỏa thông điệp tích cực về sức khỏe tới cộng đồng.

Trong suốt 4 mùa tổ chức, Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình ghi nhận những nỗ lực thay đổi của mỗi cá nhân trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Đó có thể là câu chuyện của những người từng bước thay đổi để có một cơ thể khỏe mạnh hơn; là hành trình bắt đầu tập luyện sau nhiều năm bỏ quên việc vận động; hay câu chuyện của những gia đình cùng nhau xây dựng thói quen dinh dưỡng và vận động khoa học. Chính những câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm hứng ấy đã tạo nên giá trị và sức sống của cuộc thi trong những năm qua. Mỗi mùa thi khép lại cũng là lúc những hành trình thay đổi tích cực được lan tỏa rộng hơn, góp phần truyền cảm hứng để cộng đồng cùng hướng tới một lối sống khỏe mạnh và chủ động. Sức hút của cuộc thi cũng được thể hiện qua số lượng người đăng ký tham gia ngày càng tăng. Từ hơn 2.000 lượt đăng ký trong mùa đầu tiên năm 2022, con số này tăng lên hơn 3.500 lượt vào năm 2023 và duy trì gần 5.000 lượt đăng ký trong hai mùa gần đây. Những con số trên cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với việc chăm sóc sức khỏe chủ động, đồng thời phản ánh sức lan tỏa của một hoạt động truyền thông hướng đến những thay đổi thiết thực trong đời sống. Lễ phát động Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ V sẽ là dấu mốc chính thức mở đầu cho mùa thi mới, đồng thời tiếp tục nối dài hành trình truyền thông về sức khỏe, dinh dưỡng và lối sống lành mạnh đến cộng đồng.





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