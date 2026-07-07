Hành vi bất thường của gã con rể sau khi ly hôn vợ

Thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1- Hưng Yên cho biết, mới đây đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với vụ án Trần Văn Tuấn (SN 1991, trú tại thôn Đặng Xá, xã Tiên Hoa, tỉnh Hưng Yên) về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Theo đó, sau khi Trần Văn Tuấn ly hôn với chị Đ.T.Th (SN 1993, trú tại thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa) đã nảy sinh mâu thuẫn với gia đình vợ. Cho nên trong khoảng thời gian từ tháng 5/2026 đến tháng 6/2026, Tuấn nhiều lần đến gia đình ông Đ.Q.N (SN 1965 ở thôn Mai Xá, xã Tiên Hoa, là bố vợ) gây sự.

Cụ thể, nhiều lần Tuấn vứt gà chết kèm lời lẽ đe dọa khủng bố tinh thần, ném các túi đựng rác, trứng hỏng, bình thủy tinh, đổ nước dọa là xăng để đốt nhà và chửi bới thách thức.

Chân dung đối tượng Trần Văn Tuấn

Thậm chí, gã con rể này còn sử dụng chân, tay đánh vào vùng mặt và chân của bố vợ khiến ông N bị thương phải đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lữ.

Đỉnh điểm, trong ngày 29/5/2026, Tuấn có nhiều hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Thậm chí mang pháo hoa đến trước cổng nhà ông N châm lửa đốt, ném hộp pháo vào trong sân nhà bố vợ. Sau đó gia đình ông N hoảng loạn tri hô người dân đuổi theo chặn xe ô tô và Tuấn; đồng thời gọi điện báo Công an xã Tiên Hoa.

Trên cơ sở đánh giá toàn bộ tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, tính chất mức độ và hậu quả nghiêm trọng do hành vi phạm tội của Tuấn đã gây ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuấn về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật