5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao
GĐXH – Bữa sáng đủ chất sẽ giúp cho trẻ luôn tỉnh táo, tập trung và phát triển về thể chất tốt. Chỉ với khoảng 5-10 phút, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con bữa sáng đủ chất, giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao.
5 cách bảo quản tỏi lâu hỏng, có thể để được vài thángĂn -
GĐXH - Tỏi mua về chưa kịp dùng hết đã bắt đầu mọc mầm, teo tóp hoặc xuất hiện những đốm mốc là tình huống không hiếm gặp trong nhiều gia đình. Nhất là khi mua tỏi với số lượng lớn, chỉ vài tuần bảo quản không đúng cách cũng có thể khiến cả túi tỏi bị ảnh hưởng.
Bí quyết làm cơm cà ri trứng thơm ngon, chuẩn vị cho cả gia đìnhĂn -
Cà ri mang đến một hương vị độc đáo từ sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu, thơm ngon khó cưỡng đến những miếng cuối cùng.
Gợi ý 7 mâm cơm gia đình giúp mẹ con gắn kết từ căn bếpĂn -
GĐXH - Những chia sẻ của chị Hoàng Huyền về cách gắn kết gia đình qua nấu ăn trong một hội nhóm các chị em yêu bếp nhận được nhiều sự đồng tình.
Hãy thử nấu ngay món canh theo công thức này cho gia đình thưởng thức: Đơn giản mà ngon và bổ dưỡngĂn -
Món canh gà nấu dừa vừa ngọt lại thơm lừng sẽ đem đến cho bạn cảm giác mới lạ khi được thưởng thức đấy.
Sai lầm khi rã đông thịt kiểu này khiến gây ngộ độc, mẹo rã đông thịt cực nhanh mà vẫn đảm bảo tươi ngonĂn -
GĐXH - Rã đông thực phẩm là việc quen thuộc của các bà nội trợ. Tuy nhiên, không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Thói quen tưởng chừng vô hại này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, làm mất dinh dưỡng và tăng nguy cơ ngộ độc.
Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nứcĂn -
GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.
Loại quả bình dị nhưng đáng có trong mâm cơm nhàĂn -
GĐXH - Bí đao là loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào những ngày thời tiết oi nóng. Không cầu kỳ trong chế biến, bí đao có thể nấu canh, hầm, xào hoặc kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo thành những món ăn thanh nhẹ.
Trứng để tủ lạnh được bao lâu? 5 cách bảo quản đúng giúp trứng giữ chất lượng lâu hơnĂn -
GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen mua một lần thật nhiều trứng rồi để trong tủ lạnh trong thời gian dài mà không biết chính xác bao lâu thì nên sử dụng.
Hành trình ăn chay giữ gìn sức khỏe, sắc đẹp của Thủy TiênĂn -
GĐXH - Ca sĩ Thủy Tiên chịu khó biến tấu từ bún riêu đến miến trộn, bánh canh, giúp thực đơn chay trường đa dạng, bớt nhàm chán.
Bí mật món ăn Tăng Thanh Hà làm đãi Băng Di, Kathy Uyên dịp nghỉ lễĂn -
GĐXH - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Tăng Thanh Hà trổ tài làm đặc sản Hội An đãi gia đình cùng nhóm bạn thân thiết gồm diễn viên Kathy Uyên, Băng Di.