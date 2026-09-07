5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao

1 ngày trước

GĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng và thường xuyên xuất hiện trong bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen mua một lần thật nhiều trứng rồi để trong tủ lạnh trong thời gian dài mà không biết chính xác bao lâu thì nên sử dụng.