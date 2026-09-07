5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao

Thứ hai, 21:24 07/09/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Bữa sáng đủ chất sẽ giúp cho trẻ luôn tỉnh táo, tập trung và phát triển về thể chất tốt. Chỉ với khoảng 5-10 phút, cha mẹ có thể chuẩn bị cho con bữa sáng đủ chất, giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao.

5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao - Ảnh 1.

5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao - Ảnh 1.5 món ăn làm tăng đường huyết nhanh hơn đồ ngọt, nhiều người vẫn vô tư ăn hàng ngày

GĐXH - Theo chuyên gia, không phải cứ thực phẩm có vị ngọt mới khiến đường huyết tăng nhanh. Những món ăn này có thể làm tăng đường huyết nhanh hơn sau bữa ăn mà cần phải chú ý để bảo vệ sức khỏe.

5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao - Ảnh 2.Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức

GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.

5 bữa sáng chế biến nhanh gọn, đủ chất giúp trẻ có thêm dưỡng chất hỗ trợ phát triển chiều cao - Ảnh 3.Nhúng gan vào nước này trước khi luộc, gan thơm mềm, không còn mùi tanh khó chịu

GĐXH – Gan là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng sơ chế, luộc không đúng cách dễ bị khô, mùi tanh đặc trưng. Cùng tham khảo cách chế biến gan ngon và an toàn cho sức khỏe từ mẹ đảm Duyên Trần.


Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

5 cách bảo quản tỏi lâu hỏng, có thể để được vài tháng

5 cách bảo quản tỏi lâu hỏng, có thể để được vài tháng

Ăn -

GĐXH - Tỏi mua về chưa kịp dùng hết đã bắt đầu mọc mầm, teo tóp hoặc xuất hiện những đốm mốc là tình huống không hiếm gặp trong nhiều gia đình. Nhất là khi mua tỏi với số lượng lớn, chỉ vài tuần bảo quản không đúng cách cũng có thể khiến cả túi tỏi bị ảnh hưởng.

Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức

Ốc nhồi đem làm cách này vừa ngon vừa lạ miệng, thơm nức

Ăn -

GĐXH – Thay vì chỉ luộc ốc chấm nước mắm gừng, bạn có thể biến loại ốc quen thuộc này thành món ngon thơm nức dưới đây. Thịt ốc giòn sần sật quyện với giò sống, thịt nạc vai và nấm hương đem hấp nóng ăn rất đưa miệng.

Loại quả bình dị nhưng đáng có trong mâm cơm nhà

Loại quả bình dị nhưng đáng có trong mâm cơm nhà

Ăn -

GĐXH - Bí đao là loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm của nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào những ngày thời tiết oi nóng. Không cầu kỳ trong chế biến, bí đao có thể nấu canh, hầm, xào hoặc kết hợp với nhiều nguyên liệu khác để tạo thành những món ăn thanh nhẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.