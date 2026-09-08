Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo

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Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Với 3 công thức chế biến đậu phụ này bạn sẽ có thêm nhiều món ăn ngon miệng để cải thiện khẩu vị cho gia đình trong các bữa cơm nhà.

1. Đậu phụ nướng

Nguyên liệu cơ bản: 1 miếng đậu phụ, 1 muỗng cà phê muối, 2 cây hành lá nhỏ, 1 muỗng canh tương ớt Hàn Quốc, ½ muỗng canh nước tương, ½ muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu ăn, vừng, tiêu xay, dầu mè.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 1.

Cách làm đậu phụ nướng chuẩn vị

Dùng vải để loại bỏ độ ẩm của đậu phụ. Sau đó, cắt đậu phụ theo hình lưới và rắc muối, tiêu lên bề mặt, cắt nhỏ hành lá. Tiếp theo chuyển sang bước làm nước sốt, cho tương ớt Hàn Quốc, nước tương, đường, dầu ăn, tiêu xay, dầu mè vào bát rồi trộn đều lại với nhau. Đặt đậu phụ trên giấy bạc và cho nước sốt lên trên rồi nướng ở nhiệt độ 200ºC trong 20 phút.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 2.

Cuối cùng, cho đậu phụ đã nướng xong ra đĩa, tiếp đến cho hành lá và vừng rang lên trên là có thể thưởng thức được rồi.

Thành phẩm món đậu phụ nướng

Chỉ với một số nguyên liệu đơn giản và một ít gia vị, bạn đã có ngay một món đậu phụ nướng mềm béo, cay ngọt, ăn cùng với cơm thì trên cả tuyệt vời. Chế biến nhanh chóng lại thơm ngon, ngại gì không thử đi nào!

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 3.

2. Đậu phụ chiên nhân rau củ

Nguyên liệu cơ bản: 1 miếng đậu phụ (300g), ¼ quả bí ngòi, ¼ củ hành tây, ¼ củ cà rốt, 2 cây nấm hương, 3 muỗng canh bột chiên xù, dầu ăn.

Nguyên liệu gia vị: 1 muỗng canh bột chiên xù, 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê dầu mè, ½ muỗng cà phê muối, bột tiêu.

Nguyên liệu chiên: 6 muỗng canh bột chiên xù, 120ml nước, 2 nhúm nhỏ bột nghệ.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 4.

Cách làm đậu phụ chiên nhân rau củ thơm ngon

Thái nhỏ hành tây, cà rốt, nấm hương và bí ngòi. Dùng dao nghiền đậu phụ, sau đó bọc vào một miếng vải cotton và vắt cạn nước. Cho rau củ đã cắt nhỏ, đậu phụ và các nguyên liệu gia vị gồm bột chiên xù, nước tương, dầu mè, muối và bột tiêu vào bát trộn đều.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 5.

Cho bột chiên xù, nước và bột nghệ vào bát trộn đều để tạo thành nước nghệ. Lấy đậu phụ đã trộn với rau củ nặn thành hình tròn với kích thước thích hợp, dày 1cm rồi phủ thêm một lớp bột chiên xù rồi tráng nước nghệ cho đều.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 6.

Cho nhiều dầu vào chảo và đun nóng, sau đó cho đậu phụ vào chiên ở lửa vừa cho đến khi có màu vàng nâu cả hai mặt. Cuối cùng, bạn chỉ cần cho ra đĩa để thưởng thức là hoàn thành xong món này rồi.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 7.

Thành phẩm món đậu phụ chiên rau củ

Đậu phụ chiên nhân rau củ với cách làm đơn giản nhưng mang đến một hương vị vừa lạ miệng vừa giòn ngon. Chỉ chưa đầy 30 phút với những nguyên liệu quen thuộc, bạn đã có ngay một món ăn ngon lành cho bữa cơm mà vẫn đáp ứng đủ các tiêu chí ngon - bổ - rẻ.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 8.

3. Đậu phụ bọc lá vừng chiên giòn

Nguyên liệu cơ bản: 8 lá vừng, 1 khuôn đậu phụ, 3 muỗng canh bột chiên giòn, muối, tiêu xay, dầu ăn.

Nguyên liệu nước nghệ: 6 muỗng canh bột chiên giòn, ½ cốc nước, hai nhúm nhỏ bột nghệ.

Nguyên liệu nước tương: 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước lọc, ½ muỗng cà phê giấm.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 9.

Cách làm đậu phụ bọc lá vừng chiên giòn

Cắt đậu phụ thành 8 phần bằng nhau dày 1 cm. Sau đó, đặt lên trên khăn bếp và nêm một chút muối tiêu rồi để trong 10 phút. Rửa sạch lá vừng rồi để ráo nước. Tiếp đến, ta chuyển sang chuẩn bị phần nước nghệ, cho bột chiên giòn, nước, bột nghệ vào bát rồi trộn đều.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 10.

Nhúng mặt trong lá vừng vào bột chiên giòn, sau đó đặt đậu phụ lên trên rồi gập đôi lá vừng lại. Tiếp tục nhúng mặt trước và sau của lá vừng với bột chiên giòn, rồi phủ đều với nước nghệ. Sau khi hoàn thành xong, ta chuẩn bị phần nước tương bằng cách trộn xì dầu, nước và giấm vào một bát.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 11.

Cho dầu vào chảo, chờ đến khi dầu nóng thì cho đậu phụ vào. Đun lửa vừa cho đến khi đậu phụ vàng đều cả hai mặt. Cuối cùng, bạn chỉ cần trình bày ra đĩa và thưởng thức cùng với nước tương là hoàn thành xong.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 12.

Thành phẩm món đậu phụ bọc lá vừng chiên giòn

Đậu phụ bọc lá vừng chiên giòn, một hương vị lạ miệng cho bữa cơm. Từng miếng đậu phụ mềm ngon kết hợp với vị bột nghệ và hương vị lá vừng thơm phức được thêm vào khiến món ăn ngon hơn cả khi ăn đậu phụ một mình. Đây có thể được xem là một món ăn lí tưởng cho người ăn chay.

Vẫn là đậu phụ nhưng hãy thử ngay 3 công thức chế biến này, không chỉ thơm ngon mà còn vô cùng mới lạ và độc đáo- Ảnh 13.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với những món ăn này nhé!

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