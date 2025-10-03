Mới nhất
Thoát đột quỵ nhờ đi khám do biểu hiện lạ sau khi ăn sáng

Thứ sáu, 15:38 03/10/2025 | Sống khỏe
Một người đàn ông ngoài 60 tuổi sau khi ăn sáng bất ngờ chóng mặt, buồn nôn, nôn ói.

Ban đầu, người đàn ông nghĩ những biểu hiện chóng mặt, buồn nôn chỉ xuất phát từ căng thẳng. Tuy nhiên, bạn bè vẫn khuyên ông nên đi khám để yên tâm hơn. Kết quả kiểm tra cho thấy đây có thể là dấu hiệu tiền đột quỵ. Nhờ được phát hiện sớm, chuyển tuyến khẩn cấp và điều trị kịp thời nên bệnh nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Lý Huân Hoa (Trung Quốc) cho biết bệnh nhân có biểu hiện rung giật nhãn cầu rõ rệt và khả năng phối hợp tay phải kém. Những dấu hiệu này cho thấy nguy cơ tuần hoàn động mạch thân nền - đốt sống không tốt hoặc đột quỵ . Nếu chậm trễ, tình trạng trên có thể dẫn đến tổn thương thần kinh nghiêm trọng.

- Ảnh 1.

Biểu hiện chóng mặt, buồn nôn sau ăn sáng cảnh báo bất ổn sức khỏe. Ảnh minh họa: Ban Mai

Theo bác sĩ Lý, chóng mặt là triệu chứng lâm sàng thường gặp ở nhiều lứa tuổi, nguyên nhân rất đa dạng và phương pháp điều trị cũng khác nhau. Chính vì vậy, việc chẩn đoán chính xác là bước đầu tiên quan trọng để đưa ra hướng xử trí phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng mắt chính là “cửa sổ” quan trọng giúp nhận biết chóng mặt. Khi cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng, mắt thường xuất hiện rung giật nhãn cầu - những chuyển động nhanh, không kiểm soát. Các bệnh lý về não như đột quỵ tiểu não hoặc u não cũng có thể gây ra hiện tượng đó.

Nhờ thiết bị chuyên dụng, bác sĩ có thể phát hiện rõ ràng các loại rung giật nhãn cầu, từ đó phân biệt nhanh chóng nguyên nhân gây chóng mặt. Bác sĩ Lý khuyến cáo, khi xuất hiện chóng mặt không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đi khám càng sớm càng tốt. Việc tự ý dùng thuốc chống chóng mặt chỉ có tác dụng che giấu triệu chứng tạm thời, khiến người bệnh dễ bỏ lỡ cơ hội phát hiện bệnh thật sự, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ đột quỵ.

Đột quỵ thường xảy ra đột ngột, tiến triển nhanh. Trường hợp nhẹ có thể gây yếu hoặc liệt nửa người, nói khó, mất khả năng diễn đạt hoặc hiểu lời người khác; trong khi đó, những ca nặng có thể dẫn tới ngưng thở, tử vong ngay tại chỗ nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các triệu chứng cảnh báo thường gặp bao gồm: một bên mặt hoặc tay chân đột ngột tê bì, yếu sức; đau đầu dữ dội, không rõ nguyên nhân; cứng cổ; rối loạn thị giác như nhìn mờ, song thị, mất một phần thị trường; khó phát âm, nói ngọng, mất khả năng hiểu ngôn ngữ; mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng, chóng mặt, hoa mắt. Một số trường hợp còn có thể kèm theo buồn nôn, nôn ói, thậm chí co giật.

Nếu không được xử trí kịp thời, đột quỵ để lại nhiều di chứng nặng nề như liệt nửa người, suy giảm trí nhớ, rối loạn ngôn ngữ, thay đổi tính cách, mất khả năng tự chăm sóc. Đây cũng là nguyên nhân hàng đầu gây tàn phế ở người trưởng thành. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được chẩn đoán và can thiệp sớm, tránh nguy cơ tử vong và giảm thiểu biến chứng lâu dài.

7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ7 thói quen mỗi ngày giúp giảm nguy cơ đột quỵ

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra khi nguồn cung cấp máu lên não bị tắc nghẽn một phần hoặc hoàn toàn. Dưới đây là một số thói quen giúp cải thiện tình trạng này.

An Yên
