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Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư

Thứ năm, 11:33 04/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 4 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026

Lịch cúp điện Tân Thành


KHU VỰC: Một phần Đường Cầu Trắng, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt phường Tân Thành và một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, và một phần kinh Cầu Nhum phường Hoà Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt phường Tân Thành và một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, và một phần kinh Cầu Nhum phường Hoà Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Khu Tái Định Cư Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần Kinh Lung Dừa, và Kinh Xáng Lương Thế Trân, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khóm Hòa Nam, Hòa Trung phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Đường Lê Hồng Phong, một phần đường Nguyễn Công Trứ phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Khóm 7 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Cao Thắng phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 11:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần đường Lý Thái Tôn, đường Hoàng Diệu, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Lý Bôn phường An Xuyên tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần KĐT Bạch Đằng, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Nước

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 7/6/2026.

Lịch cúp điện Năm Căn


KHU VỰC: Một phần ấp Láng Chiếu, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 14:30:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Trường Đức, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Trần Văn Thời


KHU VỰC: Ấp 2, 2B, ấp 5 Xã Khánh Bình, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phấn ấp Kinh Tư xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, ấp Cỏ Xước xã Lương Thế Trân; Một phần khóm Giao Vàm phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 15:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Cơi 3, 4, 5 xã Đá Bạc, Tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Vàm Xáng , Mỹ Bình, Tư Mầu, Tân Hòa xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 15:30:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện U Minh


KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Đầm Dơi


KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Long xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thành, Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ Ấp Thanh Tùng, Phú Quý, Tân Điền, Cái Ngay. Một phần ấp Phú Hiệp, Bào Sen - Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Phú Điền, Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Chà Là, Bào giá, Xã Trần Phán, ấp Nhà Dài, Kênh giữa, Kênh Cùng, Đường Đào, Minh Điền xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một Phần ấp Đồng Tâm xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Thới Bình


KHU VỰC: Khách hàng trạm Ấp 1 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Ấp Nguyễn Tòng xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Sắn Ngọn, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Nai xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Ngang Dưới xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3 5,7, ấp ngang dưới xã Tân Lộc và ấp 11 xã Thới Bình, ấp Đầu Nai xã Trí Phải , tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 15:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, Nhà Máy A, xã Trí Phải

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/06/2026 đến 10:00:00 ngày 08/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/06/2026 đến 12:00:00 ngày 08/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/06/2026 đến 16:00:00 ngày 08/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/06/2026 đến 16:30:00 ngày 08/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Huế, ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/06/2026 đến 16:00:00 ngày 08/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Phú Tân


KHU VỰC: Một phần ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Cái Cám 1C, xã Phú Tân tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 14:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 4A, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 4, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 8, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 1, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.

THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển


KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ráng, ấp Đồng Khởi, ấp Xóm Mới, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư - Ảnh 2.Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) từ ngày 3 – 7/6/2026: Cập nhật danh sách khu vực sẽ bị mất điện liên tục

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần này một số khu dân cư và đơn vị thuộc Sóc Trăng cũ sẽ mất điện cả ngày.

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GĐXH - Xe ga 125cc tại Ấn Độ với giá từ 21 triệu đồng có sự lột xác về diện mạo giúp mẫu xe tay ga này củng cố vị thế trước nhóm khách hàng đề cao tính thực dụng.

Xe số giá rẻ 18,6 triệu đồng kiểu dáng thể thao, máy khỏe, hộp số 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu đáng mua nhất thị trường

Xe số giá rẻ 18,6 triệu đồng kiểu dáng thể thao, máy khỏe, hộp số 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu đáng mua nhất thị trường

Giá cả thị trường - 4 giờ trước

GĐXH - Xe số gây chú ý nhờ kiểu dáng thể thao, hộp số 4 cấp, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành phù hợp với học sinh chưa có bằng lái.

Những loại xe nào cần đặc biệt lưu ý khi dùng xăng E10 theo khuyến cáo của Bộ Công thương để tốt cho động cơ?

Những loại xe nào cần đặc biệt lưu ý khi dùng xăng E10 theo khuyến cáo của Bộ Công thương để tốt cho động cơ?

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

GĐXH - Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng E10, nhưng một số dòng xe đời cũ cần được kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng.

Cảnh báo lịch cúp điện An Giang liên tục từ ngày 4 – 7/6/2026: Nhiều khu vực bị cúp điện 13 tiếng/ngày cần chủ động sắp xếp công việc

Cảnh báo lịch cúp điện An Giang liên tục từ ngày 4 – 7/6/2026: Nhiều khu vực bị cúp điện 13 tiếng/ngày cần chủ động sắp xếp công việc

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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.

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GĐXH - Trong đợt tăng cường kiểm tra thị trường sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, ngày 2/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại xã Gia Lâm.

Giá xe Honda SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, LEAD vì quá rẻ

Giá xe Honda SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, LEAD vì quá rẻ

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