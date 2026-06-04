Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cư
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 4 – 7/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 4 – 7/6/2026
Lịch cúp điện Tân Thành
KHU VỰC: Một phần Đường Cầu Trắng, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt phường Tân Thành và một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, và một phần kinh Cầu Nhum phường Hoà Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thường Kiệt phường Tân Thành và một phần đường Kinh Xáng Bạc Liêu, và một phần kinh Cầu Nhum phường Hoà Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 15:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Khu Tái Định Cư Phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Kinh Lung Dừa, và Kinh Xáng Lương Thế Trân, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khóm Hòa Nam, Hòa Trung phường Hòa Thành tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Đường Lê Hồng Phong, một phần đường Nguyễn Công Trứ phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Khóm 7 Phường Hòa Thành Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cao Thắng phường Lý Văn Lâm tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 11:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lý Thái Tôn, đường Hoàng Diệu, Lê Lợi, Phan Đình Phùng, Ngô Quyền, Lý Bôn phường An Xuyên tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần KĐT Bạch Đằng, Phường Lý Văn Lâm Tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nước
Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 4 – 7/6/2026.
Lịch cúp điện Năm Căn
KHU VỰC: Một phần ấp Láng Chiếu, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 04/06/2026 đến 10:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Chống Mỹ, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 04/06/2026 đến 11:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Truyền Huấn, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 04/06/2026 đến 14:30:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Trường Đức, xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 05/06/2026 đến 13:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mai Hoa, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 13:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
KHU VỰC: Ấp 2, 2B, ấp 5 Xã Khánh Bình, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phấn ấp Kinh Tư xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cái Bát, ấp Cỏ Xước xã Lương Thế Trân; Một phần khóm Giao Vàm phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 15:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Cơi 3, 4, 5 xã Đá Bạc, Tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Thuận, Vàm Xáng , Mỹ Bình, Tư Mầu, Tân Hòa xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 15:30:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Thời Hưng, ấp Kinh Tám xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện U Minh
KHU VỰC: Một phần xã Khánh An tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
KHU VỰC: Một phần ấp Thuận Long xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân An xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Hiệp Thành, Xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ Ấp Thanh Tùng, Phú Quý, Tân Điền, Cái Ngay. Một phần ấp Phú Hiệp, Bào Sen - Xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Tân Điền, Phú Điền, Nhị Nguyệt xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Chà Là, Bào giá, Xã Trần Phán, ấp Nhà Dài, Kênh giữa, Kênh Cùng, Đường Đào, Minh Điền xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một Phần ấp Đồng Tâm xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
KHU VỰC: Khách hàng trạm Ấp 1 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Ấp Nguyễn Tòng xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 12:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tapasa 2 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cái Sắn Ngọn, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Cái Sắn, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Đầu Nai xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ngang Dưới xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 16:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 5,7, ấp ngang dưới xã Tân Lộc và ấp 11 xã Thới Bình, ấp Đầu Nai xã Trí Phải , tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 06/06/2026 đến 15:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tràm Thẻ, Tràm Thẻ Đông, Nhà Máy A, xã Trí Phải
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 07/06/2026 đến 16:00:00 ngày 07/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bào Nhàn, ấp Xóm Lá xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/06/2026 đến 10:00:00 ngày 08/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/06/2026 đến 12:00:00 ngày 08/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1 xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 08/06/2026 đến 16:00:00 ngày 08/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 08/06/2026 đến 16:30:00 ngày 08/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nguyễn Huế, ấp Tân Bằng, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 08/06/2026 đến 16:00:00 ngày 08/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Tân
KHU VỰC: Một phần ấp Thứ Vải, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 09:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Cái Cám 1C, xã Phú Tân tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 14:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 4A, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 05/06/2026 đến 12:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Má Tám, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 05/06/2026 đến 11:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 4, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 05/06/2026 đến 16:30:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 8, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 06/06/2026 đến 12:00:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khách hàng trạm Đường Ven 1, ấp Tân Nghĩa, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau.
THỜI GIAN: Từ 12:30:00 ngày 06/06/2026 đến 16:30:00 ngày 06/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 04/06/2026 đến 16:00:00 ngày 04/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Xưởng Tiện, ấp Cây Phước, ấp Biện Nhạn, ấp Bàn Quỳ, ấp Kinh Ráng, ấp Đồng Khởi, ấp Xóm Mới, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 05/06/2026 đến 16:00:00 ngày 05/06/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Giá vàng hôm nay 4/6: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm sâu bao nhiêu?Giá cả thị trường - 36 phút trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng.
Giá bạc hôm nay 4/6: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm hơn 1 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 4/6, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm sâu, giá bán quanh vùng 76 triệu đồng/kg.
SUV hạng C giá 509 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị sánh ngang Mazda CX-5, công nghệ đẳng cấp, rẻ nhất phân khúcGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C giá chỉ từ hơn 500 triệu đồng, sở hữu phạm vi hoạt động gần 500 km cùng loạt công nghệ đáng chú ý, sẵn sàng ‘cạnh tranh sòng phẳng’ với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson trong phân khúc SUV cỡ C.
Xe ga 125cc giá 21 triệu đồng thiết kế đẹp mắt, trang bị thực dụng, cốp siêu rộng, rẻ hơn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha được lòng chị emGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Xe ga 125cc tại Ấn Độ với giá từ 21 triệu đồng có sự lột xác về diện mạo giúp mẫu xe tay ga này củng cố vị thế trước nhóm khách hàng đề cao tính thực dụng.
Xe số giá rẻ 18,6 triệu đồng kiểu dáng thể thao, máy khỏe, hộp số 4 cấp, tiết kiệm nhiên liệu đáng mua nhất thị trườngGiá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Xe số gây chú ý nhờ kiểu dáng thể thao, hộp số 4 cấp, động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành phù hợp với học sinh chưa có bằng lái.
Những loại xe nào cần đặc biệt lưu ý khi dùng xăng E10 theo khuyến cáo của Bộ Công thương để tốt cho động cơ?Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH - Theo Bộ Công Thương, hầu hết ôtô, xe máy hiện nay đều tương thích với xăng E10, nhưng một số dòng xe đời cũ cần được kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu trước khi sử dụng.
Cảnh báo lịch cúp điện An Giang liên tục từ ngày 4 – 7/6/2026: Nhiều khu vực bị cúp điện 13 tiếng/ngày cần chủ động sắp xếp công việcSản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần, một số khu dân cư và đơn vị thuộc An Giang sẽ mất điện nhiều giờ.
Hà Nội phát hiện hơn 800 phụ tùng ô tô nghi giả mạo nhãn hiệu PEUGEOT, bán công khai trên nhiều websiteBảo vệ người tiêu dùng - 19 giờ trước
GĐXH - Trong đợt tăng cường kiểm tra thị trường sau khi xăng sinh học E10 được triển khai trên toàn quốc, ngày 2/6, Đội QLTT số 1 (Chi cục QLTT Hà Nội) đã kiểm tra Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gia Minh Auto Việt Nam tại xã Gia Lâm.
Giá xe Honda SH Mode mới nhất giảm mạnh, thấp nhất lịch sử, khách đua chốt thay Vision, LEAD vì quá rẻGiá cả thị trường - 19 giờ trước
GĐXH - Giá xe Honda SH Mode tại đại lý tiếp tục giảm mạnh, đây là thời điểm ‘vàng’ để khách hàng mua xe SH Mode với mức giá rẻ nhất trong năm.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 3/6/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 3/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Lái thử xe máy điện giá 16,5 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế trẻ trung, tiện ích thực dụng, rẻ hơn cả Vision, Wave Alpha cực hợp đi trong đô thịGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện gây chú ý trong phân khúc xe điện học sinh nhờ thiết kế hiện đại, vận hành dễ sử dụng, tiết kiệm chi phí và không cần bằng lái.