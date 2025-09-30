Mới nhất
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng

Thứ ba, 07:34 30/09/2025 | Ăn
Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn thưởng thức trong mùa Trung thu này nhé. Những chiếc bánh này không cần lò nướng, ít đường, ít dầu mỡ, lại còn tốt cho sức khỏe và thơm ngon nữa!

Tết Trung Thu đang đến gần, một đĩa bánh Trung thu ngọt ngào luôn là món ăn không thể thiếu trong những buổi sum họp gia đình. Tuy nhiên, khi ăn bánh Trung thu chúng ta luôn lo thấy đắn đo vì chúng thường chứa nhiều đường và chất béo, gây trở ngại cho những người quan tâm đến sức khỏe, vóc dáng. Nếu bạn cũng đang trong tình huống đó thì hãy trực tiếp vào bếp, tự tay làm chiếc bánh phục vụ bản thân theo đúng khẩu vị của mình. Làm bánh Trung thu lành mạnh tại nhà lại rất dễ dàng. Không cần lò nướng chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng các dụng cụ nhà bếp thông thường để tạo ra những chiếc bánh Trung thu thơm ngon, ít đường, không dầu mỡ này. Dưới đây là 5 cách sáng tạo để làm ra chiếc bánh Trung thu được kết hợp hoàn hảo giữa lễ hội truyền thống và chế độ ăn uống lành mạnh.

1. Bánh Trung thu da tuyết (bánh dẻo lạnh/bánh dẻo tuyết): Mát lạnh và mềm mịn

Nguyên liệu: 100g bột bánh dẻo, 80g bột gạo nếp, 40g bột bắp, 30g đường không calo, 250ml sữa tươi, 500g nhân táo đỏ và khoai lang tím/bí đỏ nghiền/sầu riêng (tùy sở thích).

Cách làm bánh trung thu da tuyết

Bước 1: Rây tất cả các loại bột gồm bột bánh dẻo, bột gạo nếp và bột bắp vào với nhau. Thêm đường và sữa tươi vào khuấy đều cho đến khi hòa quyện thành hỗn hợp mịn. Bạn lọc hỗn hợp bột qua rây rồi để yên trong 30 phút. Sau đó hấp cách thủy trong 20 phút. Khi bột còn ấm bạn hãy nhào bột thành khối mịn.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 1.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 2.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 3.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 4.

Bước 2: Nếu bạn làm nhân khoai táo đỏ và khoai lang tím bạn cần sơ chế các nguyên liệu rồi hấp lên, sau đó cho vào máy xay, nghiền nhuyễn cùng với một chút nước cốt dừa để tạo hương vị. Sau đó vo phần nhân thành viên tròn có khối lượng 25g. Nếu muốn làm nhân sầu riêng, bạn chuẩn bị 500g sầu riêng tươi cùng 40g kem tươi. Sau đó dùng dĩa/nĩa dầm nhuyễn sầu riêng rồi trộn cùng kem tươi. Sau đó chia thành từng phần nhỏ có khối lượng 25-30g, bọc trong màng bọc thực phẩm rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh để qua đêm.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 5.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 6.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 7.

Bước 3: Chia bột vỏ bánh thành các phần có khối lượng 30g. Nếu bạn thích bánh có màu sắc khác nhau có thể rắc thêm bột củ cải đường, bột trà xanh... nhào rồi gập nhân vài lần cho khối bột chuyển màu như mong muốn. Sau đó bạn cho vỏ bột bánh vào để trong ngăn mát khoảng 2 giờ. Sau đó lấy vỏ bột bánh ra, cán mỏng. Nếu muốn tạo hiệu ứng màu, bạn có thể pha bột vỏ bánh màu trắng với khối bột có màu, vo lại rồi cán mỏng.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 8.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 9.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 10.

Bước 4: Sau đó bạn lấy phần nhân đã được chuẩn bị ra (nếu là nhân sầu riêng thì cần lấy từ ngăn đông lạnh ra), cho vào lớp vỏ bánh rồi chậm rãi đẩy lên, bọc lấy toàn bộ phần nhân. Sau đó miết phần mối bọc cho kín, vê tròn lại. Rắc một ít bột bánh dẻo lên khối bánh, sau đó cho vào khuôn và ép chặt để tạo hình. Vậy là món ăn hoàn thành, bạn dùng dao cắt ra là có thể thưởng thức. Nếu chưa ăn ngay, bạn có thể cho bánh vào ngăn mát bảo quản nhé!

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 11.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 12.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 13.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 14.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 15.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 16.

Thành phẩm món bánh trung thu da tuyết

Món bánh trung thu da tuyết (bánh dẻo da tuyết) không cần nướng, vị ngọt có thể được điều chỉnh theo khẩu vị của bạn. Món bánh này cũng sử dụng màu tự nhiên thay thế phụ gia nhân tạo, và hương vị ngon hơn sau khi làm lạnh. Có thể kết hợp với nhân trái cây như xoài và sầu riêng để có một món ăn thanh mát, không tạo cảm giác béo ngậy.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 17.

2. Bánh Trung thu khoai môn đậu đỏ: Món tráng miệng bổ tỳ vị

Nguyên liệu: 300g củ mài, 150g đậu đỏ ít đường, 20g bột bánh dẻo (để chống dính).

Cách làm món bánh Trung thu củ mài đậu đỏ

Bước 1: Củ mài bạn gọt vỏ, hấp chín, sau đó nghiền nhuyễn. Khi bột củ mài còn nóng, bạn cho bột bánh dẻo vào trộn đều. Để làm nhân đậu đỏ, bạn cho đậu đỏ vào ninh chín, sau đó sên với đường cho đến khi sệt lại; đường thấm vào đậu đỏ.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 18.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 19.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 20.

Bước 2: Sau đó bạn chia bột củ mài thành các viên có khối lượng 40g rồi cán dẹt ra. Tiếp đó bạn cho khoảng 20g đậu đỏ đã sên đường vào làm nhân. Sau đó bạn từ từ gói kín nhân lại rồi vê thành hình tròn. Bạn cũng có thể thay phần nhân đậu đỏ nguyên hạt bằng phần nhân đậu đỏ nhuyễn. Cuối cùng bạn cho khối bánh tròn vào khuôn, ấn chặt để tạo hình. Làm lần lượt cho đến khi hết nguyên liệu. Sau đó bạn có thể phết một ít mật ong lên bề mặt và trang trí bằng hoa mộc khô để tăng hương vị.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 21.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 22.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 23.

Thành phẩm món bánh Trung thu củ mài đậu đỏ

Đây là món bánh vô cùng dễ làm, không phải nhào bột cầu kỳ hay nướng bánh phức tạp. Củ mài rất giàu chất xơ, tốt cho tỳ vị. Món bánh bùi thơm, lượng đường vừa phải, phù hợp cho cả người già và trẻ nhỏ.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 24.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 25.

3. Bánh Trung thu bí đỏ dừa: Món tráng miệng nhiệt đới bổ dưỡng

Nguyên liệu: 200g bí đỏ già, 50g bột dừa, 30ml nước cốt dừa, 10g hạt chia (để thay dầu).

Cách làm món bánh Trung thu bí đỏ dừa

Bước 1: Bí đỏ gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi cắt miếng mỏng rồi hấp chín. Ngâm hạt chia trong nước ấm trước để tăng độ dính, rồi cho vào âu. Sau đó cho bí đỏ vào nghiền nhuyễn rồi trộn cùng với bột dừa và nước cốt dừa thành khối mịn, chia thành từng viên nhỏ

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 26.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 27.

Bước 2: Phết một lớp dầu ăn vào khuôn rồi cho khối bột bánh vào, ấn mạnh để tạo hình. Sau khi lấy ra khỏi khuôn, rắc dừa nạo lên trên để trang trí. Nếu chưa ăn bánh ngay bạn hãy bảo quản lạnh. Sản phẩm có kết cấu dạng mousse.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 28.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 29.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 30.

Thành phẩm món bánh Trung thu bí đỏ dừa

Bột dừa có chỉ số đường huyết thấp, hạt chia giàu omega-3, và beta-carotene trong bí ngô có lợi cho thị lực. Người bị tiểu đường cũng có thể dùng ở mức độ vừa phải.

4. Bánh Trung thu đậu hũ mè đen: Một sự kết hợp bất ngờ và sáng tạo bổ sung canxi và dưỡng tóc

Nguyên liệu: 150g đậu hũ non (vắt khô), 80g bột mè đen, 20g mật ong, 5g gelatin (tùy chọn).

Cách làm món bánh Trung thu đậu hũ mè đen

Bước 1: Bạn cho đậu hũ non vào khăn xô, vắt bớt nước, sau đó nghiền nhuyễn. Tiếp theo cho đậu hũ non vào âu, trộn với bột mè đen rang và mật ong. Thêm gelatin đã đun chảy để tạo hình.

Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 31.
Sợ bánh Trung thu ngọt và không cần lò nướng: Áp dụng ngay các công thức dễ làm, ăn ngon lại hợp khẩu vị riêng- Ảnh 32.

Bước 2: Đổ nguyên liệu vào khuôn silicon và đông lạnh trong 2 giờ. Sau đó bạn lấy ra khỏi khuôn và để ra ngoài nhiệt độ phòng khoảng 10 phút trước khi dùng.

Hãy tự tay làm những chiếc bánh Trung thu này cho gia đình bạn tại nhà trong mùa Trung thu này nhé. Với cách làm cực dễ, không cần lò nướng. Bánh ít đường và dầu, lại vừa tốt cho sức khỏe lại vừa thơm ngon.

Huệ Lan (T/h)
