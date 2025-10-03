Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏe
GĐXH - Các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.
Hàm lượng dinh dưỡng từ bánh trung thu
Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành phần dinh dưỡng của 1 chiếc bánh dẻo nhân thập cẩm khoảng 170 gam cung cấp 566 Kcal, 16,3g đạm, 6,6 g lipid, 110,2g glucid; 1 bánh dẻo 1 trứng đậu xanh khoảng 176g chứa 648 Kcal (năng lượng gấp 2-2,5 lần bát phở bò). Còn trong 1 cái bánh nướng 176g thập cẩm cung cấp 706 kcal, 18g đạm, 31,5g lipid và 87,5g glucid; 1 chiếc bánh nướng đậu xanh 1 trứng 176g cung cấp 648 Kcal, 19,5g protid, 27,5g lipid, 80,6g glucid.
Ăn bánh trung thu ít ngọt có lợi hơn với sức khỏe?
Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mọi người nên giới hạn lượng đường nạp vào cơ thể hàng ngày ở mức 6 thìa cà phê. Tuy nhiên, một chiếc bánh trung thu chứa từ 30 đến 45 thìa cà phê đường, vượt quá lượng cho phép từ 6 đến 7 lần.
Trong những năm gần đây, nhiều nước châu Á chuyển sang bán và sử dụng các loại bánh trung thu giảm đường, không đường. Dù vậy, một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu nó có thực sự tốt như những lời quảng bá.
Nhân sen phổ biến trong một số loại bánh trung thu vốn chứa nhiều đường tự nhiên, theo tiến sĩ Catherine Koh, Trưởng khoa dinh dưỡng tại Bệnh viện Alexandra, Singapore. Ở các loại bánh trung thu giảm đường kiểu hiện đại, đường thêm vào được thay thế bằng chất làm ngọt nhân tạo như erythritol hoặc malitol để giảm hàm lượng carbohydrate. Đây còn đường gọi là rượu đường. Ngoài ra, nhiều đơn vị sản xuất cũng thêm mỡ vào nhân sen.
Tuy nhiên, trong nghiên cứu năm 2021, erythritol làm tăng độ kết dính của tiểu cầu trong máu, có thể làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ hoặc các vấn đề tim mạch khác. Malitol tốt cho sức khỏe răng miệng hơn so với đường, nhưng có thể gây ra đầy hơi, co thắt và tiêu chảy khi tiêu thụ với số lượng lớn. Thực tế, các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10 g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.
Ngay cả khi đã giảm ngọt, hàm lượng chất béo trong bánh trung thu vẫn cao. Theo tiến sĩ Koh, hầu hết loại bánh trung thu đều sử dụng chất béo hoặc dầu chứa chất béo bão hòa gây hại cho người có cholesterol cao và mắc bệnh tim.
Ngoài đường, bánh trung thu chứa nhiều calo, carbohydrate, chất béo, cholesterol và natri. Theo thống kê, một chiếc bánh trung thu truyền thống chứa 381 calo, một bánh dẻo chứa 372 calo. Bánh trung thu nhân mứt chứa 454 calo, bánh trung thu thập cẩm chứa tới gần 500 calo.
Để không ảnh hưởng đến sức khỏe, các chuyên gia khuyến nghị coi bánh trung thu như một món ăn nhẹ sau bữa chính, ăn bánh khi đã no để tránh ăn quá nhiều. Người mắc bệnh tiểu đường, bệnh tim, mạch máu não, người gặp vấn đề về da không nên ăn quá nhiều bánh trung thu.
Cách ăn bánh trung thu đảm bảo sức khỏe
- Tốt nhất nên ăn bánh trung thu vào buổi sáng hoặc trưa, nên ăn ít hoặc cố gắng không ăn vào buổi tối, nhất là đối với người cao tuổi. Vì bánh chứa nhiều calo nên việc ăn bánh trung thu vào ban ngày sẽ tạo ra một khoảng thời gian thích hợp để cơ thể xử lý phần năng lượng được nạp vào.
- Nên ăn bánh trung thu với nước trà để giúp kiểm soát lượng đường huyết. Không nên uống nước ngọt khi ăn bánh dễ làm đường huyết tăng cao khó kiểm soát.
- Với trẻ em, khi ăn 1 miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính, càng làm trẻ chán ăn, bỏ bữa. Ăn bánh khó tiêu do nhiều chất béo, chất đạm động vật, vì vậy chỉ nên cho trẻ ăn một miếng (bằng 1/8 chiếc bánh) sau bữa ăn là đủ.
- Lượng bột đường của 1 chiếc bánh dẻo hoặc 1 bánh nướng bằng 2-3 bát cơm (1 bát cơm 258g), đường lại chủ yếu ở dạng đường hấp thu nhanh gây tăng đường huyết nhanh. Người béo phì nên giới hạn lượng bánh ăn trong ngày, khẩu phần ăn trong ngày sẽ trừ bớt phần do bánh cung cấp. Ví dụ bớt đi khoảng 1 bát cơm và lượng thức ăn tương ứng, đồng thời tăng lượng rau xanh để tống chất béo ra ngoài và ngăn ngừa tăng đường huyết nhanh.
- Các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý, người mắc bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng nên lựa chọn các loại bánh trung thu dành cho người ăn kiêng ít đường và ít chất béo nhưng vẫn phải ăn rất hạn chế để kiểm soát lượng đường huyết. Hãy ưu tiên các loại bánh có hạt, ngũ cốc nguyên cám, hoặc các loại bánh ít đường, ít calo.
- Đối với người có bệnh đái tháo đường, béo phì hoặc có nguy cơ mắc bệnh, việc lựa chọn bánh trung thu cần đặc biệt cẩn trọng và nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Khi ăn nên kết hợp với các loại thực phẩm khác như trái cây có chỉ số GI thấp để cân bằng dinh dưỡng và uống nhiều nước để hỗ trợ tiêu hóa.
- Bánh trung thu chứa nhiều chất béo, đường sucrose và tinh bột, ăn quá nhiều sẽ dẫn đến đầy bụng và gây khó tiêu, chán ăn, tăng đường huyết và các vấn đề khác. Ăn quá nhiều bánh trung thu có thể làm dư thừa cholesterol, khiến bạn dễ bị tăng cân, béo phì, thậm chí mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm hay đái tháo đường. Do đó người bình thường cũng chỉ nên ăn khoảng 1/4, tối đa là 1/2 đến 1 cái bánh cỡ 180g trong ngày.
- Lúc đói là thời điểm dễ hấp thụ các chất vào cơ thể một cách nhanh nhất. Vì thế, để tránh cơ thể nạp quá nhiều đường khi ăn bánh trung thu, nên ăn bánh sau bữa chính từ 1-2 giờ. Khi ăn bánh trung thu, bạn nên quản lý lượng calo nạp vào và tăng lượng calo đốt cháy bằng cách bổ sung các bài tập như chạy bộ, bơi lội, chống đẩy và các môn thể thao để duy trì cơ thể khỏe mạnh, loại bỏ độc tố.
