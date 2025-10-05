Những loại bánh Trung thu độc đáo, hot trend 'khuấy đảo nền ẩm thực' Trung thu năm nay
GĐXH - Trung thu 2025 chứng kiến sự bùng nổ của nhiều xu hướng bánh độc đáo, vừa giữ hồn truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.
Bánh trung thu lava socola
Bánh dẻo lạnh (Snow Skin)
Bánh dẻo nhân sen trứng muối
Bánh trung thu "healthy" – ít đường, nhiều hạt dinh dưỡng
Bánh trung thu nghệ thuật
Bánh nướng cốm – hương Thu Hà Nội
