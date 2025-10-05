Mới nhất
Những loại bánh Trung thu độc đáo, hot trend 'khuấy đảo nền ẩm thực' Trung thu năm nay

Chủ nhật, 12:49 05/10/2025 | Ăn
GĐXH - Trung thu 2025 chứng kiến sự bùng nổ của nhiều xu hướng bánh độc đáo, vừa giữ hồn truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.

Bánh trung thu lava socola

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 1.

Nếu như các năm trước, bánh trung thu truyền thống chiếm ưu thế, thì 2025 là thời điểm "lên ngôi" của bánh nướng nhân lava socola. Phần vỏ bánh nướng vàng óng kết hợp lớp nhân socola tan chảy mang đến cảm giác hiện đại và sang trọng. Khi cắt bánh, phần nhân sánh mịn chảy ra tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, khiến người trẻ đặc biệt yêu thích.

Bánh dẻo lạnh (Snow Skin) 

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 2.

Điểm nhấn của loại bánh này nằm ở phần nhân mousse, phô mai, trái cây hoặc kem lạnh. Khi ăn, bánh mang lại cảm giác mát lành, nhẹ nhàng, khác hẳn sự béo ngậy truyền thống.

Bánh dẻo nhân sen trứng muối

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 3.

Một bất ngờ của mùa Trung thu 2025 là sự trở lại mạnh mẽ của bánh dẻo nhân sen trứng muối. Vốn bị xem là quá truyền thống, loại bánh này được “hồi sinh” nhờ cách làm sáng tạo: lớp nhân sen mịn ngọt thanh kết hợp trứng muối chảy mềm, vừa đậm đà vừa mới lạ. Xu hướng “truyền thống nâng cấp” này cho thấy người tiêu dùng không hoàn toàn quay lưng với bánh dẻo cổ điển. Ngược lại, họ sẵn sàng đón nhận những cải tiến tinh tế, biến chiếc bánh xưa cũ thành trải nghiệm thời thượng.

Bánh trung thu "healthy" – ít đường, nhiều hạt dinh dưỡng

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 4.

Đây là lựa chọn lý tưởng cho người ăn kiêng, người lớn tuổi hoặc khách hàng quan tâm sức khỏe. Bánh "healthy" không chỉ đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng mà còn truyền đi thông điệp: ăn bánh trung thu vẫn có thể giữ dáng, giữ sức khỏe.

Bánh trung thu nghệ thuật 

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 5.

Không chỉ hương vị, năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của bánh trung thu nghệ thuật. Các thương hiệu cao cấp giới thiệu hộp bánh thiết kế tinh xảo: hộp gỗ, hộp kim loại, kèm phụ kiện như đèn LED, nhạc, hay chất liệu tái sử dụng. Bản thân chiếc bánh cũng được chăm chút với lớp vỏ màu sắc độc đáo, in hoa văn 3D, thậm chí phủ ánh kim lấp lánh.

Bánh nướng cốm – hương Thu Hà Nội

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 6.

Không thể thiếu trong danh sách 2025 là bánh nướng cốm – loại bánh mang đậm bản sắc mùa thu Việt Nam. Lớp vỏ vàng nâu truyền thống kết hợp nhân cốm dẻo thơm, gợi nhớ hương vị Hà Nội xưa. Bánh cốm không chỉ được ưa chuộng bởi người Hà Nội mà còn trở thành đặc sản được giới trẻ săn đón vì vừa truyền thống, vừa gợi cảm giác hoài niệm.

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 7.Lượng đường bạn cần mỗi ngày và lượng đường trong bánh trung thu là bao nhiêu? Cách ăn bánh để vừa 'thẩm' được vị ngon vừa an toàn cho sức khỏe

GĐXH - Các nhà khoa học khuyến nghị mỗi người chỉ nên ăn dưới 10g rượu đường một ngày để tránh gặp các vấn đề sức khỏe.

Những lọai bánh trung thu độc đáo và hấp dẫn nhất năm 2025 - Ảnh 8.Mâm cỗ trung thu sớm đẹp xuất sắc, không ai nỡ 'phá cỗ'

GĐXH - Cách bài trí mâm cỗ Trung thu đẹp mê từ những loại hoa quả đơn giản, là gợi ý cho nhiều mẹ đảm muốn bày mâm cỗ cho con.

Phương Nghi (t/h)
