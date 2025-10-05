Những loại bánh Trung thu độc đáo, hot trend 'khuấy đảo nền ẩm thực' Trung thu năm nay

Một bất ngờ của mùa Trung thu 2025 là sự trở lại mạnh mẽ của bánh dẻo nhân sen trứng muối. Vốn bị xem là quá truyền thống, loại bánh này được “hồi sinh” nhờ cách làm sáng tạo: lớp nhân sen mịn ngọt thanh kết hợp trứng muối chảy mềm, vừa đậm đà vừa mới lạ. Xu hướng “truyền thống nâng cấp” này cho thấy người tiêu dùng không hoàn toàn quay lưng với bánh dẻo cổ điển. Ngược lại, họ sẵn sàng đón nhận những cải tiến tinh tế, biến chiếc bánh xưa cũ thành trải nghiệm thời thượng.