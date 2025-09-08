Thói quen khi ăn cơm 'bức tử' đường tiêu hóa
Ăn cơm nhanh tiết kiệm thời gian nhưng thói quen này dẫn đến hàng loạt hậu quả như giảm hiệu quả tiêu hóa, tăng nguy cơ trào ngược, béo phì, rối loạn nhu động và tổn thương niêm mạc dạ dày.
Theo Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Tín - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - cơ sở 3, để có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh, chúng ta cần phải ăn uống đúng cách. Nhiều người than phiền thường xuất hiện triệu chứng ợ hơi liên tục kèm trướng bụng sau mỗi bữa ăn. Đây là triệu chứng do không khí vào đường tiêu hóa khi ăn uống hoặc nói chuyện. Tình trạng này xảy ra đến từ thói quen ăn quá nhanh rất có hại cho hệ tiêu hóa.
Bác sĩ Tín cho biết, ăn quá nhanh là việc đưa lượng thức ăn lớn vào miệng, nhai qua loa rồi nuốt liên tục trong thời gian ngắn. Thói quen này phổ biến ở môi trường đô thị, nơi nhịp sống gấp gáp và áp lực công việc khiến thời gian ăn uống bị rút ngắn.
Quá trình tiêu hóa bắt đầu từ lúc bạn nhìn hoặc ngửi thấy thức ăn. Khi đó, hệ thần kinh phó giao cảm sẽ kích thích tuyến nước bọt, tuyến dạ dày và tuyến tụy tiết dịch tiêu hóa. Hoạt động nếm và nhai, tuyến nước bọt tiết amylase để phân giải tinh bột, đồng thời động tác nghiền cơ học làm giảm kích thước thức ăn, giúp giảm tải cho dạ dày.
Khi nuốt, nhu động thực quản phối hợp cùng cơ thắt thực quản trên và dưới vận chuyển thức ăn xuống dạ dày. Dạ dày tiếp nhận thức ăn sẽ co bóp trộn đều với dịch vị chứa acid clohydric và nhiều loại enzyme khác nhau để tiêu hóa các chất đạm, mỡ, tinh bột trong thức ăn, đồng thời kiểm soát nhịp tống thức ăn xuống tá tràng.
Toàn bộ chuỗi phản ứng này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan và cần một khoảng thời gian nhất định để đạt hiệu quả tối ưu.
Ngược lại, khi ăn quá nhanh, cơ thể sẽ không kịp hoàn thiện các phản ứng sinh lý trên, hành động này vô tình "bức tử" cơ quan tiêu hóa.
Thứ nhất, thức ăn chưa được nghiền nhỏ, diện tích tiếp xúc với enzyme tiêu hóa giảm, làm cho amylase trong nước bọt hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến dạ dày phải co bóp mạnh hơn để bù trừ, dễ gây mỏi cơ trơn và chậm làm rỗng dạ dày.
Thứ hai, khối lượng thức ăn lớn xuống nhanh gây căng giãn mạnh thành dạ dày, kích thích tế bào G tiết gastrin quá mức, dễ kích ứng niêm mạc, đặc biệt ở người có sẵn viêm loét sẽ làm triệu chứng nặng nề hơn.
Thứ ba, nuốt liên tục khiến cơ thắt thực quản dưới phải mở đóng nhanh, tăng nguy cơ trào ngược do áp lực dạ dày cao đẩy acid ngược lên thực quản.
Thứ tư, trung tâm no ở vùng dưới đồi cần khoảng 15-20 phút mới nhận đủ tín hiệu từ hormone cholecystokinin và leptin. Ăn nhanh khiến lượng calo nạp vào vượt nhu cầu, dẫn đến tăng cân, béo phì.
Thứ năm, nuốt vội thường đi kèm nuốt nhiều không khí cộng với quá trình tiêu hóa chậm, sinh hơi trong dạ dày và ruột, gây ra chướng bụng, ợ hơi.
Do đó, để có được hệ tiêu hóa khỏe mạnh, bác sĩ Tín nhấn mạnh khi ăn bạn cần tập nhai kỹ, nuốt chậm. Mỗi lần ăn cần nhai 20-50 lần để nghiền nhỏ và trộn đều với nước bọt trước khi nuốt; sau khi nuốt xong, chờ vài giây rồi mới đưa thức ăn tiếp theo vào miệng, giúp dạ dày xử lý từng đợt nhỏ. Một bữa ăn chính nên ăn trong khoảng 20-30 phút để đảm bảo tín hiệu báo no phát huy hiệu quả.
Việc ăn đúng cách không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu mà còn cải thiện kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ bệnh lý tiêu hóa lâu dài.
Mỹ đánh giá "rau tốt nhất thế giới", hóa ra là rau quen thuộc mọc bờ rào ở Việt NamBệnh thường gặp - 14 giờ trước
Ở nước ta có một loại rau lá xanh có ít calo nhưng giàu các dưỡng chất. Không chỉ vậy, loại rau này còn được mệnh danh là "siêu thực phẩm" kéo dài tuổi thọ, chuyên gia khuyên ăn nhiều.
Bỏ qua dấu hiệu mơ hồ, người phụ nữ đối diện với căn bệnh nguy hiểmBệnh thường gặp - 20 giờ trước
Thói quen khám sức khỏe định kỳ giúp người phụ nữ ngoại quốc giữ lại được khả năng sinh sản khi mắc ung thư cổ tử cung.
Phát hiện bệnh hiểm từ dấu hiệu chóng mặt tưởng tiền đình thông thườngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Người phụ nữ ở Hà Nội vào viện vì chóng mặt, tê bì chân tay và đi lại mất thăng bằng suốt 2 ngày, chẩn đoán ban đầu là hội chứng tiền đình nhưng sau đó bệnh bất ngờ tiến triển nặng nề.
Dùng hoa đu đủ đực trị bệnh nhất định phải biết điều nàyBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Dùng hoa đu đủ đực trong thời gian dài khiến người đàn ông này bị viêm gan ứ mật dẫn tới vàng da, vàng mắt, men gan tăng gấp 1.000 lần so với bình thường.
Vật dụng nhiều gia đình hay tích trữ đang âm thầm “nhả” chất gây ung thư formaldehydeBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Đằng sau những vật dụng tưởng như vô hại lại tiềm ẩn một hiểm họa ít ai ngờ tới, có thể âm thầm giải phóng ra formaldehyde.
Người đàn ông ở Quảng Ninh phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đi khám và được phát hiện sớm ung thư trực tràng từ dấu hiệu đại tiện ra máu, mệt mỏi kéo dài, kèm đau bụng âm ỉ.
Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấpBệnh thường gặp - 2 ngày trước
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chỉ là dáng cao gầy, tay chân dài bất thường: Hội chứng Marfan tiềm ẩn biến chứng tim mạch gây tử vongBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Hội chứng Marfan ảnh hưởng đến tim, mắt, xương khớp và có thể gây tử vong nếu không phát hiện sớm. Infographic dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.
Cậu bé 7 tuổi chỉ nặng 8kg với căn bệnh hiếm gặp và lời cảnh tỉnh về tầm soát bệnh cho trẻBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Hành trình chống chọi bệnh ruột búi hiếm gặp của bé Tiến Minh 7 tuổi là lời cảnh tỉnh, nhắc cha mẹ quan tâm hơn đến việc khám tầm soát sức khỏe cho trẻ.
Đi khám vì mệt mỏi, bác sĩ phát hiện khối u di động trong tim người phụ nữBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Trường hợp u nhầy của bà Hương nếu không điều trị, khối u có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như hẹp giả van hai lá do khối u lấp lỗ van, tắc mạch dẫn đến đột quỵ...
10 thói quen xấu khi đi bộ âm thầm phá hủy khớpBệnh thường gặp
GĐXH - Đi bộ tốt cho sức khỏe, nhưng nếu mắc 10 thói quen xấu này, khớp của bạn có thể bị tổn thương nghiêm trọng theo thời gian.