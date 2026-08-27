Thời tiết hôm nay trên cả nước: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi mưa lớn kéo dài

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L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
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GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khu vực Bắc Bộ mưa lớn vẫn xảy ra nhiều nơi, có điểm mưa to trên 80mm. Trong khi Trung Bộ nắng nóng kéo dài, còn Nam Bộ sáng nắng chiều chuyển mưa dông.

Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có những nơi có mưa to.

Ở trung du và vùng núi Bắc Bộ mưa xảy ra nhiều nơi. Có những điểm mưa to trên 80mm, nguy cơ sạt lở đất tại các sườn đồi dốc. Còn dưới đồng bằng lượng mưa nhỏ hơn từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 60mm.

Trái ngược với miền Bắc, miền Trung có nắng nóng trên diện rộng do gió Tây Nam vượt qua dãy Trường Sơn tạo hiệu ứng phơn. Thời tiết hôm nay từ TP Huế đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk nóng nhất, nhiều nơi nắng nóng gay gắt 37-38 độ.

Dự báo, đợt nắng nóng này vẫn còn kéo dài trong 5 ngày tới.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, thời tiết hôm nay tại Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng, tuy nhiên đến chiều tối lại chuyển mưa dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to trên 50mm, kèm theo đó là dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất trong ngày khu vực Nam Bộ từ 31-34 độ; Cao nguyên Trung Bộ từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thời tiết hôm nay trên cả nước: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi mưa lớn kéo dài - Ảnh 1.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc có mưa lớn trong khi miền Trung lại nắng nóng gay gắt. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 27/8 đến ngày 28/8:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du từ đêm 26/8 đến ngày 27/8 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 28/8 đến ngày 5/9:

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 29-31/8 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ khoảng 02/9 có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng thời kỳ từ khoảng đêm 30/8 đến ngày 01/9 khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, sau mưa giảm dần.

- Khu vực Quảng Trị, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt đến khoảng ngày 30/8, sau nắng nóng giảm dần.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết hôm nay trên cả nước: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi mưa lớn kéo dài - Ảnh 2.Miền Bắc mưa lớn rồi lại thay đổi hình thái thời tiết trong ngày hôm nay

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, miền Bắc tiếp tục có mưa trong sáng nay. Đến trưa chiều trời giảm mưa, đan xen những khoảng nắng, thời tiết oi nóng.

Thời tiết hôm nay trên cả nước: Nơi nắng nóng gay gắt, nơi mưa lớn kéo dài - Ảnh 3.Thủ đô Hà Nội là trọng tâm mưa lớn nhất trong ngày hôm nay?

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ, trọng tâm mưa hôm nay tập trung ở vùng Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tổng lượng mưa từ 50-120mm, có nơi mưa to trên 250mm.

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