4 con giáp đón nhận luồng sinh khí mới, gia tăng tài sản nhanh chóng trong tháng 4
GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, 4 con giáp dưới đây dễ có quý nhân hỗ trợ, gia tăng tài sản trong tuần mới. Cùng khám phá những dấu hiệu tích cực trong công việc và tình cảm đang chờ đón bạn.
1. Con giáp Tý
Xem tử vi con giáp tài lộc tháng 4 năm 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự đoán con giáp Tý sẽ nhận được sự hỗ trợ từ cát tinh Thái Âm. Nữ giới tuổi Tý có nhiều thuận lợi hơn nam giới, nhưng cũng cần cẩn trọng với những can thiệp bên ngoài có thể gây áp lực. Công việc từ 13/4/2026 đến 19/4/2026 của con giáp Tý sẽ bận rộn nhưng đầy triển vọng, mang lại cơ hội phát triển trong các dự án cá nhân.
Về tài lộc của con giáp Tý có nhiều điểm sáng. Bạn có khả năng thu hồi được các khoản nợ cũ hoặc lấy lại những món đồ có giá trị mà bản thân đã cho mượn từ lâu.
Về tình cảm, con giáp Tý trở nên quyến rũ và thu hút hơn trong mắt đối phương, tạo điều kiện cho những buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Tuy vậy, sự áp đặt vô hình của bạn lên nửa kia sẽ có thể gây rạn nứt. Bởi vậy, con giáp Tý cần biết cách điều chỉnh hành vi của mình kịp thời, hạn chế cái tôi.
2. Con giáp Dần
Với sự hỗ trợ của cát tinh Thái Dương, trong tuần này con giáp Dần đón nhận nhiều niềm vui. Tuần mới của tuổi Dần bừng sáng với những tiến triển thuận lợi, tốc độ xử lý công việc nhanh chóng và chính xác dù khối lượng công việc tương đối nhiều.
Nhịp độ làm việc của tuổi Dần trong tuần này khá khẩn trương, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Vào nửa cuối tuần, Dần có cơ hội bứt phá, có sự phối hợp ăn ý với đồng nghiệp khi triển khai các kế hoạch, thu được kết quả tốt.
Về tài lộc trong tuần này của con giáp Dần có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, có thêm thu nhập từ tay trái. Các khoản đầu tư dài hạn hoặc vay mượn từ trước vẫn giữ được mức độ ổn định, không gây ra quá nhiều áp lực lên dòng tiền cá nhân của bạn.
Tình cảm của con giáp Dần độc thân có những bước ngoặt lớn khi vận đào hoa khởi sắc, mang đến cơ hội gặp gỡ đối tượng tâm đầu ý hợp. Người có đôi sẽ thấy tình cảm thêm phần gắn kết, mặn nồng nhờ sự thấu hiểu và sẻ chia từ cả hai phía.
3. Con giáp Ngọ
Tuần mới của tuổi Ngọ được dự báo rất cát lành nhờ sự trợ giúp của phúc tinh Thiên Đức, mang lại nhiều may mắn cho sự nghiệp. Con giáp Ngọ có cơ hội gia nhập những môi trường làm việc mới chuyên nghiệp hơn hoặc bắt đầu những dự án đầy tiềm năng với những người cùng chí hướng.
Tài chính của Ngọ trong tuần cũng khởi sắc hơn nhờ công việc tiến triển tốt. Trong tuần, Ngọ tập trung chủ yếu vào việc giải quyết các vấn đề liên quan đến nhà ở và các nhu cầu thiết yếu của gia đình. Bạn có thể phải chi một khoản tiền cho gia đình, nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát.
Về tình cảm, các cặp đôi đang mong muốn có thêm thành viên mới sẽ nhận được nhiều tín hiệu tích cực và cơ hội thụ thai rất cao trong tuần này. Nếu bạn đang trong giai đoạn tìm hiểu, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đừng vội vàng hứa hẹn điều gì khi chưa thực sự chắc chắn.
4. Con giáp Thân
Chúc mừng tuổi Thân vì tuần mới này bạn đón nhận luồng sinh khí mạnh mẽ từ đại cát tinh Tử Vi. Con giáp Thân có sự chủ động trong cuộc sống. Sự hiện diện của Nguyệt Mã cũng sẽ thúc đẩy bạn di chuyển và thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực, năng động hơn bao giờ hết.
Tinh thần lạc quan của con giáp Thân cũng giúp bạn xử lý các công việc một cách nhẹ nhàng. Những rắc rối tồn đọng từ trước dần được giải quyết dứt điểm, giúp bạn lấy lại phong độ và sự tự tin vốn có của mình.
Về phương diện tài lộc, trong tuần có sự ghi nhận nhiều đột phá lớn, đặc biệt là đối với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh. Các nguồn thu nhập đổ về đều đặn giúp bạn có thể chi dùng thoải mái cho các nhu cầu cá nhân và thực hiện các kế hoạch mua sắm lớn.
Về tình cảm, tuổi Thân tràn ngập sự ngọt ngào và hài hòa nhờ sự thấu hiểu sâu sắc giữa các thành viên trong gia đình. Hãy tận hưởng những giây phút bình yên bên người thân và đừng quên dành cho đối phương những cử chỉ quan tâm chân thành nhất.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
