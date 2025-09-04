Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mới

Thời trang đường phố Paris đặc trưng với những món đồ kinh điển, được kết hợp với nhau vô cùng thanh lịch và sành điệu. Chúng là những món đồ sẽ ngay lập tức khiến trang phục của bạn trở nên sang trọng hơn.

CHẤT LIỆU DA LỘN

Một loại chất liệu đang thống trị đường phố Paris mùa Thu chính là da lộn. Từ những chiếc áo khoác oversize sành điệu, đến những chiếc túi tote thời thượng với màu nâu rám nắng, nâu đậm hoặc nâu nhạt trung tính, các cô gái Paris sành điệu đang vô cùng ưu tiên loại chất liệu này. Da lộn không chỉ hợp với thời tiết mùa Thu mà còn giúp nâng tầm phong cách cơ bản một cách dễ dàng.

ÁO KHOÁC DÀI CỔ ĐIỂN

Không cần phải bàn cãi thêm, vì Paris là nơi mà các cô gái mặc trend coat đẹp nhất. Một chiếc áo khoác dài sẽ khiến toàn bộ trang phục của bạn thanh lịch hơn gấp chục lần. Dù bạn chọn kiểu dáng cổ điển, hay những chi tiết nổi bật như cổ phễu, lót vải caro, áo khoác dáng dài chính là món đồ mà các cô nàng Paris luôn tin tưởng.

ÁO LEN MỀM MẠI VÀ ẤM ÁP

Mùa Thu - Đông là mùa của áo len, sweater và các loại dệt kim, bằng chứng là chất liệu len đang phủ khắp đường phố Paris. Những chiếc áo len mềm mại và ấm áp với tông màu sang trọng như xanh navy, ô liu và nâu đang cực kì được ưa chuộng. Chỉ cần kết hợp thêm quần jeans ống đứng và bốt cổ cao là bạn đã có một vẻ ngoài đậm chất Paris phóng khoáng, tự nhiên.

CHẤT LIỆU DA SANG TRỌNG

Chất liệu da mềm mại mang đến vẻ ngoài sang trọng và ấn tượng. Đặc biệt là áo khoác da phối cùng những trang phục cơ bản. Hay một chiếc váy midi da kết hợp với áo len hoặc phối layer, thêm áo khoác, cùng khăn choàng tạo chiều sâu. Hoặc đơn giản kết hợp áo da với quần jeans là cách hoàn hảo để bắt kịp xu hướng.



