Thời trang đường phố Paris chính là nơi để chúng ta cập nhật những xu hướng mới
Phong cách hiện tại của đa số các tín đồ thời trang đều được tham khảo từ đường phố Paris. Đặc biệt là vào mùa Thu, dường như mọi người đều yêu thích vẻ ngoài thanh lịch, nhẹ nhàng của các cô gái Pháp hơn bao giờ hết.
Thời trang đường phố Paris đặc trưng với những món đồ kinh điển, được kết hợp với nhau vô cùng thanh lịch và sành điệu. Chúng là những món đồ sẽ ngay lập tức khiến trang phục của bạn trở nên sang trọng hơn.
CHẤT LIỆU DA LỘN
Một loại chất liệu đang thống trị đường phố Paris mùa Thu chính là da lộn. Từ những chiếc áo khoác oversize sành điệu, đến những chiếc túi tote thời thượng với màu nâu rám nắng, nâu đậm hoặc nâu nhạt trung tính, các cô gái Paris sành điệu đang vô cùng ưu tiên loại chất liệu này. Da lộn không chỉ hợp với thời tiết mùa Thu mà còn giúp nâng tầm phong cách cơ bản một cách dễ dàng.
ÁO KHOÁC DÀI CỔ ĐIỂN
Không cần phải bàn cãi thêm, vì Paris là nơi mà các cô gái mặc trend coat đẹp nhất. Một chiếc áo khoác dài sẽ khiến toàn bộ trang phục của bạn thanh lịch hơn gấp chục lần. Dù bạn chọn kiểu dáng cổ điển, hay những chi tiết nổi bật như cổ phễu, lót vải caro, áo khoác dáng dài chính là món đồ mà các cô nàng Paris luôn tin tưởng.
ÁO LEN MỀM MẠI VÀ ẤM ÁP
Mùa Thu - Đông là mùa của áo len, sweater và các loại dệt kim, bằng chứng là chất liệu len đang phủ khắp đường phố Paris. Những chiếc áo len mềm mại và ấm áp với tông màu sang trọng như xanh navy, ô liu và nâu đang cực kì được ưa chuộng. Chỉ cần kết hợp thêm quần jeans ống đứng và bốt cổ cao là bạn đã có một vẻ ngoài đậm chất Paris phóng khoáng, tự nhiên.
CHẤT LIỆU DA SANG TRỌNG
Chất liệu da mềm mại mang đến vẻ ngoài sang trọng và ấn tượng. Đặc biệt là áo khoác da phối cùng những trang phục cơ bản. Hay một chiếc váy midi da kết hợp với áo len hoặc phối layer, thêm áo khoác, cùng khăn choàng tạo chiều sâu. Hoặc đơn giản kết hợp áo da với quần jeans là cách hoàn hảo để bắt kịp xu hướng.
Sắc vóc nữ biên tập viên dẫn trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành A80Thời trang - 13 giờ trước
GĐXH - Dấu ấn của BTV Hồng Nhung khi lên sóng truyền hình là tà áo dài nhưng những lúc đời thường, cô luôn mang đến một hình ảnh khác biệt.
Hoa hậu Quế Anh diện váy dài 5m, Lê Hoàng Phương mặc đầm nặng 20kg trên sàn diễnThời trang - 1 ngày trước
Dù diện những trang phục khó lên sàn diễn nhưng hai nàng hậu đình đám Quế Anh và Lê Hoàng Phương vẫn có những bước catwalk đầy thần thái.
NSND Thu Quế rạng rỡ trong thiết kế áo dài của NTK Bích Liên tại A80Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - NSND Thu Quế khoe vẻ đẹp rạng rỡ trong trang phục áo dài, cùng các nghệ sĩ Khối Thể thao - Văn hoá tham gia lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ 'đu' trend 'Yêu áo dài - yêu đất nước'Thời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Vợ chồng nghệ sĩ Lan Hương - Đỗ Kỷ đã vinh dự được cùng khối Văn hóa - Thể thao tham gia buổi diễu hành phục vụ đại lễ A80. Ngoài ra, họ còn có bộ ảnh kỉ niệm với áo dài trong dịp đặc biệt này.
Con gái lai Tây của Hà Anh diện áo dài cờ đỏ sao vàngThời trang - 2 ngày trước
GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh cùng chồng Tây và 2 con mới đây đã trở về Hà Nội để chào mừng Quốc khánh 2/9.
Hoa hậu Lê Hoàng Phương diện váy 20kg lên sân khấu Vietnam Beauty Fashion FestThời trang - 3 ngày trước
Tối ngày 30/8, show Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) lần thứ 12 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của dư luận. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ của cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025. Trong đó, NTK Thanh Hương Bùi để lại ấn tượng đặc biệt với BST Éclat của mình bởi sự tinh tế, sang trọng và khác biệt.
Hồ Ngọc Hà diện váy cắt xẻ táo bạo, lộ một điểm trừ khó tin ở tuổi 40Thời trang - 6 ngày trước
Hồ Ngọc Hà vốn được biết đến là mỹ nhân sở hữu gu thời trang gợi cảm nhất nhì Vbiz.
Cách tín đồ thời trang mặc trang phục công sở trông chuyên nghiệp mà vẫn sáng tạoThời trang - 1 tuần trước
Tủ đồ công sở quen thuộc với áo khoác blazer, váy bút chì, áo kẻ sọc, áo sơ mi và giày cao gót, có thể trở nên lạ mắt và nâng tầm hơn với một chút sáng tạo trong cách phối đồ. Dưới đây là những gợi ý ăn mặc thời trang nhưng vẫn tuân thủ quy định về trang phục công sở.
Fan nữ mặc sexy đi xem đại nhạc hộiThời trang - 1 tuần trước
Nhiều fan nữ make-up chỉn chu, diện đồ sexy khi tham gia đại nhạc hội 8Wonder, lần đầu tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở Đông Anh, Hà Nội.
Một ca sĩ U40 đã là mẹ 2 con không thua kém khi đọ sắc cùng 2 đàn em gen ZThời trang - 1 tuần trước
GĐXH - Đông Nhi hơn đàn em Thanh Thủy, Đoàn Thiên Ân cả giáp vẫn không hề lép vế khi đứng chung khung hình mới đây.
Phương Oanh thăng hạng phong cách, có cả loạt set đồ công sở đẹp mê trong phim mớiThời trang
Thời trang của Phương Oanh không chỉ là yếu tố làm đẹp hình ảnh mà còn góp phần khắc họa tính cách nhân vật.