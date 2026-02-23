Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/2 đến 12h00 ngày 22/2/2026 - tức ngày Mồng 6 Tết Bính Ngọ), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 121 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách lên tới 89 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Ngoài ra, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại trục đường Lê Văn Lương, một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, hệ thống Camera AI tiếp tục cho thấy hiệu quả răn đe khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.

Trên các tuyến cửa ngõ, áp lực giao thông đã thực sự bùng nổ khi người dân từ các tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội. Camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận con số kỷ lục với 30.747 phương tiện đi qua chỉ trong vòng một ngày. Dù mật độ xe vô cùng dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình vẫn được duy trì ở mức ổn định là 78 km/h.

Một tín hiệu rất tích cực đó là hệ thống không ghi nhận bất kỳ trường hợp vi phạm tốc độ nào trên tuyến cao tốc này. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường hợp chủ quan không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình.

Hiện toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 21-02-2026 18:08:10 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải dưới 3,5 tấn 15H21137 Vàng 2 21-02-2026 20:51:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô khách 29K02909 Vàng 3 21-02-2026 12:55:16 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 30L05827 Trắng 4 21-02-2026 19:58:49 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 34B07902 Trắng 5 21-02-2026 12:01:36 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải dưới 3,5 tấn 50H87382 Vàng 6 22-02-2026 05:05:35 Không thắt dây đai an toàn Đầu kéo 75H02598 Vàng STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 21-02-2026 19:47:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AA67100 Trắng 2 21-02-2026 18:40:47 Không đội mũ Xe mô tô 19K146342 Trắng 3 21-02-2026 18:34:36 Không đội mũ Xe mô tô 22AA24600 Trắng 4 21-02-2026 17:24:15 Không đội mũ Xe mô tô 29MD145459 Trắng 5 21-02-2026 16:51:47 Không đội mũ Xe mô tô 29P200719 Trắng 6 21-02-2026 16:45:57 Không đội mũ Xe mô tô 30M93452 Trắng 7 21-02-2026 16:23:11 Không đội mũ Xe mô tô 21E122631 Trắng 8 21-02-2026 16:17:55 Không đội mũ Xe mô tô 29G186197 Trắng 9 21-02-2026 16:11:19 Không đội mũ Xe mô tô 29AB20254 Trắng 10 21-02-2026 15:14:28 Không đội mũ Xe mô tô 83Z104912 Trắng 11 21-02-2026 14:52:52 Không đội mũ Xe mô tô 30Z55004 Trắng 12 21-02-2026 13:08:40 Không đội mũ Xe mô tô 29AP05794 Trắng 13 21-02-2026 12:57:45 Không đội mũ Xe mô tô 36AA18666 Trắng 14 21-02-2026 12:48:08 Không đội mũ Xe mô tô 17B133196 Trắng 15 21-02-2026 12:25:08 Không đội mũ Xe mô tô 29L117737 Trắng 16 21-02-2026 11:48:55 Không đội mũ Xe mô tô 90AA04461 Trắng 17 21-02-2026 11:40:33 Không đội mũ Xe mô tô 27F82568 Trắng 18 21-02-2026 11:39:44 Không đội mũ Xe mô tô 29X115517 Trắng 19 21-02-2026 10:23:23 Không đội mũ Xe mô tô 30N68284 Trắng 20 21-02-2026 09:55:56 Không đội mũ Xe mô tô 29V82969 Trắng 21 21-02-2026 09:44:07 Không đội mũ Xe mô tô 29P194237 Trắng 22 21-02-2026 09:34:13 Không đội mũ Xe mô tô 19G143879 Trắng 23 21-02-2026 09:17:20 Không đội mũ Xe mô tô 50X112009 Trắng 24 21-02-2026 09:09:04 Không đội mũ Xe mô tô 29BC03061 Trắng 25 21-02-2026 08:26:17 Không đội mũ Xe mô tô 29L17342 Trắng 26 21-02-2026 08:25:04 Không đội mũ Xe mô tô 29X329963 Trắng STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 22-02-2026 07:26:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18G147489 Trắng 2 22-02-2026 07:21:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C193500 Trắng 3 22-02-2026 07:20:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P15495 Trắng 4 22-02-2026 07:19:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BC08018 Trắng 5 22-02-2026 07:15:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y25334 Trắng 6 22-02-2026 07:06:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36K21841 Trắng 7 22-02-2026 07:04:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X52338 Trắng 8 22-02-2026 07:00:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L163333 Trắng 9 22-02-2026 06:59:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X559582 Trắng 10 22-02-2026 06:55:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 24K86898 Trắng 11 22-02-2026 06:54:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 88K132247 Trắng 12 22-02-2026 06:45:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H58707 Trắng 13 22-02-2026 06:34:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35K133332 Trắng 14 22-02-2026 06:34:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K99668 Trắng 15 22-02-2026 06:32:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 49E121471 Trắng 16 22-02-2026 02:20:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P103195 Trắng 17 22-02-2026 01:42:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X57118 Trắng 18 22-02-2026 01:40:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19L114964 Trắng 19 22-02-2026 00:31:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H171662 Trắng 20 22-02-2026 00:31:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B749075 Trắng 21 21-02-2026 23:07:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L191079 Trắng 22 21-02-2026 22:56:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M191983 Trắng 23 21-02-2026 22:38:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37GA51214 Trắng 24 21-02-2026 22:34:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98N94176 Trắng 25 21-02-2026 22:07:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99AA79593 Trắng 26 21-02-2026 21:54:07 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36V70370 Trắng 27 21-02-2026 21:52:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 9D336006 Trắng 28 21-02-2026 21:40:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E101193 Trắng 29 21-02-2026 21:31:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B213232 Trắng 30 21-02-2026 20:51:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37N202063 Trắng 31 21-02-2026 20:45:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AF05974 Trắng 32 21-02-2026 20:39:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89H97748 Trắng 33 21-02-2026 20:37:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B188978 Trắng 34 21-02-2026 20:33:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29331577 Trắng 35 21-02-2026 18:49:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K87071 Trắng 36 21-02-2026 18:49:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA11590 Trắng 37 21-02-2026 18:36:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H106516 Trắng 38 21-02-2026 18:12:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P202145 Trắng 39 21-02-2026 18:00:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B107879 Trắng 40 21-02-2026 17:48:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L509684 Trắng 41 21-02-2026 17:39:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B221028 Trắng 42 21-02-2026 17:39:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18Y28859 Trắng 43 21-02-2026 17:39:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Y80439 Trắng 44 21-02-2026 17:38:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30M63889 Trắng 45 21-02-2026 17:38:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H82436 Trắng 46 21-02-2026 17:31:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 11B125065 Trắng 47 21-02-2026 17:27:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B114279 Trắng 48 21-02-2026 17:27:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B196153 Trắng 49 21-02-2026 17:23:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K337979 Trắng 50 21-02-2026 17:08:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P109152 Trắng 51 21-02-2026 16:51:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V135738 Trắng 52 21-02-2026 16:27:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30P60276 Trắng 53 21-02-2026 16:26:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G122861 Trắng 54 21-02-2026 16:16:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U136134 Trắng 55 21-02-2026 16:08:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34B457364 Trắng 56 21-02-2026 16:08:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N125075 Trắng 57 21-02-2026 16:07:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36C221727 Trắng 58 21-02-2026 16:04:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V49630 Trắng 59 21-02-2026 16:00:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X355372 Trắng 60 21-02-2026 15:57:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B142851 Trắng 61 21-02-2026 15:57:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E302711 Trắng 62 21-02-2026 15:41:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E220649 Trắng 63 21-02-2026 15:40:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD53740 Trắng 64 21-02-2026 15:39:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L109983 Trắng 65 21-02-2026 15:32:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19F125852 Trắng 66 21-02-2026 15:32:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B154706 Trắng 67 21-02-2026 15:11:56 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V571201 Trắng 68 21-02-2026 15:09:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19C130848 Trắng 69 21-02-2026 14:52:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K50494 Trắng 70 21-02-2026 14:42:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BD03616 Trắng 71 21-02-2026 14:42:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P188485 Trắng 72 21-02-2026 14:25:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30X32114 Trắng 73 21-02-2026 14:06:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99E145063 Trắng 74 21-02-2026 14:06:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L184154 Trắng 75 21-02-2026 13:39:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E141802 Trắng 76 21-02-2026 13:39:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L529953 Trắng 77 21-02-2026 13:25:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L166920 Trắng 78 21-02-2026 09:24:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37GA53214 Trắng 79 21-02-2026 09:20:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28FB06158 Trắng 80 21-02-2026 09:10:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30Z56195 Trắng 81 21-02-2026 09:05:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30F12051 Trắng 82 21-02-2026 09:03:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K103532 Trắng 83 21-02-2026 08:47:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G204017 Trắng 84 21-02-2026 08:40:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20G147196 Trắng 85 21-02-2026 08:40:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B846445 Trắng 86 21-02-2026 08:25:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BH00571 Trắng 87 21-02-2026 08:09:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C152518 Trắng 88 21-02-2026 07:56:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S54563 Trắng 89 21-02-2026 07:41:27 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X153798 Trắng