Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Thứ hai, 14:04 23/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/2 đến 12h00 ngày 22/2/2026 - tức ngày Mồng 6 Tết Bính Ngọ), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 121 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách lên tới 89 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Ngoài ra, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2 - Ảnh 1.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tại trục đường Lê Văn Lương, một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, hệ thống Camera AI tiếp tục cho thấy hiệu quả răn đe khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.

Trên các tuyến cửa ngõ, áp lực giao thông đã thực sự bùng nổ khi người dân từ các tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội. Camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận con số kỷ lục với 30.747 phương tiện đi qua chỉ trong vòng một ngày. Dù mật độ xe vô cùng dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình vẫn được duy trì ở mức ổn định là 78 km/h.

Một tín hiệu rất tích cực đó là hệ thống không ghi nhận bất kỳ trường hợp vi phạm tốc độ nào trên tuyến cao tốc này. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường hợp chủ quan không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình.

Hiện toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
121-02-2026 18:08:10Không thắt dây đai an toànÔ tô tải dưới 3,5 tấn15H21137Vàng
221-02-2026 20:51:35Không thắt dây đai an toànÔ tô khách29K02909Vàng
321-02-2026 12:55:16Không thắt dây đai an toànÔ tô con30L05827Trắng
421-02-2026 19:58:49Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn34B07902Trắng
521-02-2026 12:01:36Không thắt dây đai an toànÔ tô tải dưới 3,5 tấn50H87382Vàng
622-02-2026 05:05:35Không thắt dây đai an toànĐầu kéo75H02598Vàng
STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
121-02-2026 19:47:59Không đội mũXe mô tô29AA67100Trắng
221-02-2026 18:40:47Không đội mũXe mô tô19K146342Trắng
321-02-2026 18:34:36Không đội mũXe mô tô22AA24600Trắng
421-02-2026 17:24:15Không đội mũXe mô tô29MD145459Trắng
521-02-2026 16:51:47Không đội mũXe mô tô29P200719Trắng
621-02-2026 16:45:57Không đội mũXe mô tô30M93452Trắng
721-02-2026 16:23:11Không đội mũXe mô tô21E122631Trắng
821-02-2026 16:17:55Không đội mũXe mô tô29G186197Trắng
921-02-2026 16:11:19Không đội mũXe mô tô29AB20254Trắng
1021-02-2026 15:14:28Không đội mũXe mô tô83Z104912Trắng
1121-02-2026 14:52:52Không đội mũXe mô tô30Z55004Trắng
1221-02-2026 13:08:40Không đội mũXe mô tô29AP05794Trắng
1321-02-2026 12:57:45Không đội mũXe mô tô36AA18666Trắng
1421-02-2026 12:48:08Không đội mũXe mô tô17B133196Trắng
1521-02-2026 12:25:08Không đội mũXe mô tô29L117737Trắng
1621-02-2026 11:48:55Không đội mũXe mô tô90AA04461Trắng
1721-02-2026 11:40:33Không đội mũXe mô tô27F82568Trắng
1821-02-2026 11:39:44Không đội mũXe mô tô29X115517Trắng
1921-02-2026 10:23:23Không đội mũXe mô tô30N68284Trắng
2021-02-2026 09:55:56Không đội mũXe mô tô29V82969Trắng
2121-02-2026 09:44:07Không đội mũXe mô tô29P194237Trắng
2221-02-2026 09:34:13Không đội mũXe mô tô19G143879Trắng
2321-02-2026 09:17:20Không đội mũXe mô tô50X112009Trắng
2421-02-2026 09:09:04Không đội mũXe mô tô29BC03061Trắng
2521-02-2026 08:26:17Không đội mũXe mô tô29L17342Trắng
2621-02-2026 08:25:04Không đội mũXe mô tô29X329963Trắng
STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
122-02-2026 07:26:10Vượt đèn đỏXe mô tô18G147489Trắng
222-02-2026 07:21:52Vượt đèn đỏXe mô tô29C193500Trắng
322-02-2026 07:20:14Vượt đèn đỏXe mô tô18P15495Trắng
422-02-2026 07:19:46Vượt đèn đỏXe mô tô29BC08018Trắng
522-02-2026 07:15:49Vượt đèn đỏXe mô tô29Y25334Trắng
622-02-2026 07:06:22Vượt đèn đỏXe mô tô36K21841Trắng
722-02-2026 07:04:32Vượt đèn đỏXe mô tô29X52338Trắng
822-02-2026 07:00:39Vượt đèn đỏXe mô tô29L163333Trắng
922-02-2026 06:59:21Vượt đèn đỏXe mô tô29X559582Trắng
1022-02-2026 06:55:18Vượt đèn đỏXe mô tô24K86898Trắng
1122-02-2026 06:54:44Vượt đèn đỏXe mô tô88K132247Trắng
1222-02-2026 06:45:51Vượt đèn đỏXe mô tô30H58707Trắng
1322-02-2026 06:34:24Vượt đèn đỏXe mô tô35K133332Trắng
1422-02-2026 06:34:17Vượt đèn đỏXe mô tô30K99668Trắng
1522-02-2026 06:32:29Vượt đèn đỏXe mô tô49E121471Trắng
1622-02-2026 02:20:36Vượt đèn đỏXe mô tô29P103195Trắng
1722-02-2026 01:42:59Vượt đèn đỏXe mô tô30X57118Trắng
1822-02-2026 01:40:27Vượt đèn đỏXe mô tô19L114964Trắng
1922-02-2026 00:31:53Vượt đèn đỏXe mô tô29H171662Trắng
2022-02-2026 00:31:34Vượt đèn đỏXe mô tô17B749075Trắng
2121-02-2026 23:07:16Vượt đèn đỏXe mô tô29L191079Trắng
2221-02-2026 22:56:58Vượt đèn đỏXe mô tô29M191983Trắng
2321-02-2026 22:38:29Vượt đèn đỏXe mô tô37GA51214Trắng
2421-02-2026 22:34:42Vượt đèn đỏXe mô tô98N94176Trắng
2521-02-2026 22:07:12Vượt đèn đỏXe mô tô99AA79593Trắng
2621-02-2026 21:54:07Vượt đèn đỏXe mô tô36V70370Trắng
2721-02-2026 21:52:13Vượt đèn đỏXe mô tô9D336006Trắng
2821-02-2026 21:40:23Vượt đèn đỏXe mô tô29E101193Trắng
2921-02-2026 21:31:02Vượt đèn đỏXe mô tô29B213232Trắng
3021-02-2026 20:51:10Vượt đèn đỏXe mô tô37N202063Trắng
3121-02-2026 20:45:04Vượt đèn đỏXe mô tô19AF05974Trắng
3221-02-2026 20:39:00Vượt đèn đỏXe mô tô89H97748Trắng
3321-02-2026 20:37:47Vượt đèn đỏXe mô tô35B188978Trắng
3421-02-2026 20:33:21Vượt đèn đỏXe mô tô29331577Trắng
3521-02-2026 18:49:48Vượt đèn đỏXe mô tô30K87071Trắng
3621-02-2026 18:49:46Vượt đèn đỏXe mô tô29AA11590Trắng
3721-02-2026 18:36:32Vượt đèn đỏXe mô tô29H106516Trắng
3821-02-2026 18:12:05Vượt đèn đỏXe mô tô29P202145Trắng
3921-02-2026 18:00:36Vượt đèn đỏXe mô tô98B107879Trắng
4021-02-2026 17:48:16Vượt đèn đỏXe mô tô29L509684Trắng
4121-02-2026 17:39:23Vượt đèn đỏXe mô tô29B221028Trắng
4221-02-2026 17:39:18Vượt đèn đỏXe mô tô18Y28859Trắng
4321-02-2026 17:39:15Vượt đèn đỏXe mô tô30Y80439Trắng
4421-02-2026 17:38:59Vượt đèn đỏXe mô tô30M63889Trắng
4521-02-2026 17:38:41Vượt đèn đỏXe mô tô90H82436Trắng
4621-02-2026 17:31:29Vượt đèn đỏXe mô tô11B125065Trắng
4721-02-2026 17:27:44Vượt đèn đỏXe mô tô29B114279Trắng
4821-02-2026 17:27:43Vượt đèn đỏXe mô tô29B196153Trắng
4921-02-2026 17:23:37Vượt đèn đỏXe mô tô30K337979Trắng
5021-02-2026 17:08:44Vượt đèn đỏXe mô tô29P109152Trắng
5121-02-2026 16:51:35Vượt đèn đỏXe mô tô29V135738Trắng
5221-02-2026 16:27:47Vượt đèn đỏXe mô tô30P60276Trắng
5321-02-2026 16:26:33Vượt đèn đỏXe mô tô29G122861Trắng
5421-02-2026 16:16:15Vượt đèn đỏXe mô tô29U136134Trắng
5521-02-2026 16:08:48Vượt đèn đỏXe mô tô34B457364Trắng
5621-02-2026 16:08:37Vượt đèn đỏXe mô tô29N125075Trắng
5721-02-2026 16:07:11Vượt đèn đỏXe mô tô36C221727Trắng
5821-02-2026 16:04:47Vượt đèn đỏXe mô tô29V49630Trắng
5921-02-2026 16:00:56Vượt đèn đỏXe mô tô29X355372Trắng
6021-02-2026 15:57:14Vượt đèn đỏXe mô tô98B142851Trắng
6121-02-2026 15:57:12Vượt đèn đỏXe mô tô29E302711Trắng
6221-02-2026 15:41:47Vượt đèn đỏXe mô tô29E220649Trắng
6321-02-2026 15:40:25Vượt đèn đỏXe mô tô29AD53740Trắng
6421-02-2026 15:39:53Vượt đèn đỏXe mô tô29L109983Trắng
6521-02-2026 15:32:57Vượt đèn đỏXe mô tô19F125852Trắng
6621-02-2026 15:32:36Vượt đèn đỏXe mô tô29B154706Trắng
6721-02-2026 15:11:56Vượt đèn đỏXe mô tô29V571201Trắng
6821-02-2026 15:09:52Vượt đèn đỏXe mô tô19C130848Trắng
6921-02-2026 14:52:46Vượt đèn đỏXe mô tô30K50494Trắng
7021-02-2026 14:42:58Vượt đèn đỏXe mô tô29BD03616Trắng
7121-02-2026 14:42:23Vượt đèn đỏXe mô tô29P188485Trắng
7221-02-2026 14:25:32Vượt đèn đỏXe mô tô30X32114Trắng
7321-02-2026 14:06:21Vượt đèn đỏXe mô tô99E145063Trắng
7421-02-2026 14:06:11Vượt đèn đỏXe mô tô29L184154Trắng
7521-02-2026 13:39:22Vượt đèn đỏXe mô tô29E141802Trắng
7621-02-2026 13:39:19Vượt đèn đỏXe mô tô29L529953Trắng
7721-02-2026 13:25:54Vượt đèn đỏXe mô tô29L166920Trắng
7821-02-2026 09:24:59Vượt đèn đỏXe mô tô37GA53214Trắng
7921-02-2026 09:20:54Vượt đèn đỏXe mô tô28FB06158Trắng
8021-02-2026 09:10:58Vượt đèn đỏXe mô tô30Z56195Trắng
8121-02-2026 09:05:23Vượt đèn đỏXe mô tô30F12051Trắng
8221-02-2026 09:03:17Vượt đèn đỏXe mô tô29K103532Trắng
8321-02-2026 08:47:51Vượt đèn đỏXe mô tô29G204017Trắng
8421-02-2026 08:40:21Vượt đèn đỏXe mô tô20G147196Trắng
8521-02-2026 08:40:11Vượt đèn đỏXe mô tô17B846445Trắng
8621-02-2026 08:25:33Vượt đèn đỏXe mô tô29BH00571Trắng
8721-02-2026 08:09:27Vượt đèn đỏXe mô tô29C152518Trắng
8821-02-2026 07:56:24Vượt đèn đỏXe mô tô29S54563Trắng
8921-02-2026 07:41:27Vượt đèn đỏXe mô tô29X153798Trắng
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2 - Ảnh 2.Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.

