Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (từ 12h00 ngày 21/2 đến 12h00 ngày 22/2/2026 - tức ngày Mồng 6 Tết Bính Ngọ), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 121 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập danh sách lên tới 89 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Ngoài ra, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Tại trục đường Lê Văn Lương, một trong những tuyến đường huyết mạch của Thủ đô, hệ thống Camera AI tiếp tục cho thấy hiệu quả răn đe khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường.
Trên các tuyến cửa ngõ, áp lực giao thông đã thực sự bùng nổ khi người dân từ các tỉnh phía Bắc đổ về Hà Nội. Camera AI tại Km 20 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận con số kỷ lục với 30.747 phương tiện đi qua chỉ trong vòng một ngày. Dù mật độ xe vô cùng dày đặc, tốc độ di chuyển trung bình vẫn được duy trì ở mức ổn định là 78 km/h.
Một tín hiệu rất tích cực đó là hệ thống không ghi nhận bất kỳ trường hợp vi phạm tốc độ nào trên tuyến cao tốc này. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trường hợp chủ quan không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình.
Hiện toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được chuyển cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|21-02-2026 18:08:10
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|15H21137
|Vàng
|2
|21-02-2026 20:51:35
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô khách
|29K02909
|Vàng
|3
|21-02-2026 12:55:16
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|30L05827
|Trắng
|4
|21-02-2026 19:58:49
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|34B07902
|Trắng
|5
|21-02-2026 12:01:36
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|50H87382
|Vàng
|6
|22-02-2026 05:05:35
|Không thắt dây đai an toàn
|Đầu kéo
|75H02598
|Vàng
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|21-02-2026 19:47:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA67100
|Trắng
|2
|21-02-2026 18:40:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19K146342
|Trắng
|3
|21-02-2026 18:34:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22AA24600
|Trắng
|4
|21-02-2026 17:24:15
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29MD145459
|Trắng
|5
|21-02-2026 16:51:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P200719
|Trắng
|6
|21-02-2026 16:45:57
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30M93452
|Trắng
|7
|21-02-2026 16:23:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21E122631
|Trắng
|8
|21-02-2026 16:17:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29G186197
|Trắng
|9
|21-02-2026 16:11:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AB20254
|Trắng
|10
|21-02-2026 15:14:28
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|83Z104912
|Trắng
|11
|21-02-2026 14:52:52
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Z55004
|Trắng
|12
|21-02-2026 13:08:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AP05794
|Trắng
|13
|21-02-2026 12:57:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AA18666
|Trắng
|14
|21-02-2026 12:48:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B133196
|Trắng
|15
|21-02-2026 12:25:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L117737
|Trắng
|16
|21-02-2026 11:48:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90AA04461
|Trắng
|17
|21-02-2026 11:40:33
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|27F82568
|Trắng
|18
|21-02-2026 11:39:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X115517
|Trắng
|19
|21-02-2026 10:23:23
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30N68284
|Trắng
|20
|21-02-2026 09:55:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V82969
|Trắng
|21
|21-02-2026 09:44:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P194237
|Trắng
|22
|21-02-2026 09:34:13
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19G143879
|Trắng
|23
|21-02-2026 09:17:20
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|50X112009
|Trắng
|24
|21-02-2026 09:09:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29BC03061
|Trắng
|25
|21-02-2026 08:26:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29L17342
|Trắng
|26
|21-02-2026 08:25:04
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X329963
|Trắng
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|Biển số
|Màu biển
|1
|22-02-2026 07:26:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18G147489
|Trắng
|2
|22-02-2026 07:21:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C193500
|Trắng
|3
|22-02-2026 07:20:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18P15495
|Trắng
|4
|22-02-2026 07:19:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BC08018
|Trắng
|5
|22-02-2026 07:15:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29Y25334
|Trắng
|6
|22-02-2026 07:06:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36K21841
|Trắng
|7
|22-02-2026 07:04:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X52338
|Trắng
|8
|22-02-2026 07:00:39
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L163333
|Trắng
|9
|22-02-2026 06:59:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X559582
|Trắng
|10
|22-02-2026 06:55:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|24K86898
|Trắng
|11
|22-02-2026 06:54:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|88K132247
|Trắng
|12
|22-02-2026 06:45:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H58707
|Trắng
|13
|22-02-2026 06:34:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35K133332
|Trắng
|14
|22-02-2026 06:34:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K99668
|Trắng
|15
|22-02-2026 06:32:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|49E121471
|Trắng
|16
|22-02-2026 02:20:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P103195
|Trắng
|17
|22-02-2026 01:42:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X57118
|Trắng
|18
|22-02-2026 01:40:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19L114964
|Trắng
|19
|22-02-2026 00:31:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H171662
|Trắng
|20
|22-02-2026 00:31:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B749075
|Trắng
|21
|21-02-2026 23:07:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L191079
|Trắng
|22
|21-02-2026 22:56:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29M191983
|Trắng
|23
|21-02-2026 22:38:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37GA51214
|Trắng
|24
|21-02-2026 22:34:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98N94176
|Trắng
|25
|21-02-2026 22:07:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99AA79593
|Trắng
|26
|21-02-2026 21:54:07
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36V70370
|Trắng
|27
|21-02-2026 21:52:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|9D336006
|Trắng
|28
|21-02-2026 21:40:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E101193
|Trắng
|29
|21-02-2026 21:31:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B213232
|Trắng
|30
|21-02-2026 20:51:10
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37N202063
|Trắng
|31
|21-02-2026 20:45:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AF05974
|Trắng
|32
|21-02-2026 20:39:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89H97748
|Trắng
|33
|21-02-2026 20:37:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|35B188978
|Trắng
|34
|21-02-2026 20:33:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29331577
|Trắng
|35
|21-02-2026 18:49:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K87071
|Trắng
|36
|21-02-2026 18:49:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AA11590
|Trắng
|37
|21-02-2026 18:36:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H106516
|Trắng
|38
|21-02-2026 18:12:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P202145
|Trắng
|39
|21-02-2026 18:00:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98B107879
|Trắng
|40
|21-02-2026 17:48:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L509684
|Trắng
|41
|21-02-2026 17:39:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B221028
|Trắng
|42
|21-02-2026 17:39:18
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18Y28859
|Trắng
|43
|21-02-2026 17:39:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Y80439
|Trắng
|44
|21-02-2026 17:38:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30M63889
|Trắng
|45
|21-02-2026 17:38:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90H82436
|Trắng
|46
|21-02-2026 17:31:29
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|11B125065
|Trắng
|47
|21-02-2026 17:27:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B114279
|Trắng
|48
|21-02-2026 17:27:43
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B196153
|Trắng
|49
|21-02-2026 17:23:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K337979
|Trắng
|50
|21-02-2026 17:08:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P109152
|Trắng
|51
|21-02-2026 16:51:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V135738
|Trắng
|52
|21-02-2026 16:27:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30P60276
|Trắng
|53
|21-02-2026 16:26:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G122861
|Trắng
|54
|21-02-2026 16:16:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29U136134
|Trắng
|55
|21-02-2026 16:08:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34B457364
|Trắng
|56
|21-02-2026 16:08:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N125075
|Trắng
|57
|21-02-2026 16:07:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36C221727
|Trắng
|58
|21-02-2026 16:04:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V49630
|Trắng
|59
|21-02-2026 16:00:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X355372
|Trắng
|60
|21-02-2026 15:57:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98B142851
|Trắng
|61
|21-02-2026 15:57:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E302711
|Trắng
|62
|21-02-2026 15:41:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E220649
|Trắng
|63
|21-02-2026 15:40:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD53740
|Trắng
|64
|21-02-2026 15:39:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L109983
|Trắng
|65
|21-02-2026 15:32:57
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19F125852
|Trắng
|66
|21-02-2026 15:32:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B154706
|Trắng
|67
|21-02-2026 15:11:56
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V571201
|Trắng
|68
|21-02-2026 15:09:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19C130848
|Trắng
|69
|21-02-2026 14:52:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K50494
|Trắng
|70
|21-02-2026 14:42:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BD03616
|Trắng
|71
|21-02-2026 14:42:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P188485
|Trắng
|72
|21-02-2026 14:25:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30X32114
|Trắng
|73
|21-02-2026 14:06:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99E145063
|Trắng
|74
|21-02-2026 14:06:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L184154
|Trắng
|75
|21-02-2026 13:39:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E141802
|Trắng
|76
|21-02-2026 13:39:19
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L529953
|Trắng
|77
|21-02-2026 13:25:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L166920
|Trắng
|78
|21-02-2026 09:24:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37GA53214
|Trắng
|79
|21-02-2026 09:20:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28FB06158
|Trắng
|80
|21-02-2026 09:10:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30Z56195
|Trắng
|81
|21-02-2026 09:05:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30F12051
|Trắng
|82
|21-02-2026 09:03:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K103532
|Trắng
|83
|21-02-2026 08:47:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G204017
|Trắng
|84
|21-02-2026 08:40:21
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|20G147196
|Trắng
|85
|21-02-2026 08:40:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|17B846445
|Trắng
|86
|21-02-2026 08:25:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BH00571
|Trắng
|87
|21-02-2026 08:09:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C152518
|Trắng
|88
|21-02-2026 07:56:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S54563
|Trắng
|89
|21-02-2026 07:41:27
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X153798
|Trắng
Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa ThenPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Mùi (SN 1979) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.
Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạyPháp luật - 9 giờ trước
GĐXH - Điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, khi bị kiểm tra, Đinh Trung Hiếu lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ công an bị thương.
Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu nămPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.
Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp TếtPháp luật - 1 ngày trước
Vụ kiện tranh chấp tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng được ông chủ tặng công nhân trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn làm một trong 10 án lệ của năm 2025, các tòa án trên toàn quốc có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1/2.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota ViosPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Hà Nội: Cảnh báo chiêu trò đăng tin cũ gây hiểu lầm trên mạng xã hộiPháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Trước tình trạng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin sai lệch, gây hiểu lầm trong dư luận, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin trước khi lan truyền trên không gian mạng.
Tuyên Quang: Xử phạt 'ma men' chặn đầu xe đi đúng luậtPháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Nam tài xế điều khiển xe trong tình trạng có nồng độ cồn, đi ngược chiều và còn có thái độ hung hăng với người đi đúng luật ngay trong đêm Giao thừa đã bị lực lượng CSGT công an tỉnh Tuyên Quang xử phạt.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.