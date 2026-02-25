Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Bùi Quang Huy. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9/2/2026, Công an xã Khoái Châu nhận được trình báo của bà N.T.X (SN 1963, trú tại xã Khoái Châu) về việc: Khoảng 12 giờ ngày 8/2/2026, bà X đi làm về thì phát hiện kẻ gian cậy phá cửa lách của gia đình, cậy cửa gỗ trong phòng ngủ của bà lấy trộm 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 245 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Khoái Châu đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra.

Số vàng Bùi Quang Huy trộm cắp. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Bùi Quang Huy là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn khỏi địa bàn.

Công an xã Khoái Châu đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy tìm và đã bắt giữ được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Đan Phượng (TP Hà Nội).

Lực lượng Công an đã thu giữ trên người Huy 14 chỉ vàng và số tiền khoảng 3 triệu đồng.

Sau khi trộm cắp được vàng và tiền, Huy đã trốn khỏi địa phương, tiêu xài số tiền hơn 6 triệu đồng. Ảnh: CACC

Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận là hàng xóm cạnh nhà bà X, do cần tiền tiêu xài, lợi dụng lúc gia đình bà này đi vắng, đối tượng đã cậy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được vàng và tiền, Huy đã trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và tiêu xài số tiền hơn 6 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.