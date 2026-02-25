Mới nhất
Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Thứ tư, 07:15 25/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (SN 1986) vì cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng. Số tài sản bị trộm có tổng trị giá khoảng 245 triệu đồng.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Trộm cắp tài sản".

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng - Ảnh 1.

Lực lượng Công an làm việc với đối tượng Bùi Quang Huy. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 9/2/2026, Công an xã Khoái Châu nhận được trình báo của bà N.T.X (SN 1963, trú tại xã Khoái Châu) về việc: Khoảng 12 giờ ngày 8/2/2026, bà X đi làm về thì phát hiện kẻ gian cậy phá cửa lách của gia đình, cậy cửa gỗ trong phòng ngủ của bà lấy trộm 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 245 triệu đồng.

Tiếp nhận trình báo, Công an xã Khoái Châu đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác minh, điều tra.

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng - Ảnh 2.

Số vàng Bùi Quang Huy trộm cắp. Ảnh: CACC

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã xác định Bùi Quang Huy là đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, đối tượng đã trốn khỏi địa bàn.

Công an xã Khoái Châu đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự tổ chức xác minh, truy tìm và đã bắt giữ được Huy khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn xã Đan Phượng (TP Hà Nội).

Lực lượng Công an đã thu giữ trên người Huy 14 chỉ vàng và số tiền khoảng 3 triệu đồng.

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng - Ảnh 3.

Sau khi trộm cắp được vàng và tiền, Huy đã trốn khỏi địa phương, tiêu xài số tiền hơn 6 triệu đồng. Ảnh: CACC

Tại Cơ quan Công an, Huy khai nhận là hàng xóm cạnh nhà bà X, do cần tiền tiêu xài, lợi dụng lúc gia đình bà này đi vắng, đối tượng đã cậy cửa, đột nhập trộm cắp tài sản. Sau khi trộm cắp được vàng và tiền, Huy đã trốn khỏi địa phương, thuê nhà trọ và tiêu xài số tiền hơn 6 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ một đối tượng chủ chốt, thu giữ 22 bánh heroin.

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.

Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Nội (SN 1995) là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy khiến 6 người tử vong về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định điều khiển phương tiện.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then

Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thị Mùi (SN 1979) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.

Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy

Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, khi bị kiểm tra, Đinh Trung Hiếu lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ công an bị thương.

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu năm

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

