Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay
GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.
Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, chiều 24/2, tại khu vực bờ biển Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng), các lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) thành phố đã phát hiện, theo dõi và kịp thời tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hàng không dân dụng.
Cụ thể, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố phát hiện ông Trương N.T (SN 1990, trú tại tổ 24, phường Hòa Khánh) điều khiển flycam bay vào khu vực cấm.
Qua kiểm tra phương tiện và dữ liệu lưu trữ cho thấy, đối tượng đã nhiều lần sử dụng flycam hoạt động trái phép trong nhiều ngày liên tiếp, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, điều khiển phương tiện xâm nhập vùng cấm bay, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn bay tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng của Bộ CHQS thành phố đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở, giải thích để ông T nhận thức rõ hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.
Với hành vi nêu trên, cá nhân vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 30 đến 40 triệu đồng và tịch thu phương tiện theo khoản 11, Điều 8, Nghị định 282.
Ban CHQS phường Hòa Khánh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện bay trái phép, hoàn thiện hồ sơ và bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
