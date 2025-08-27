Thông tin cần biết: Giờ cấm đường phục vụ sơ duyệt diễu binh hôm nay (27/8)
GĐXH - Nhiều tuyến đường trên địa bàn Hà Nội sẽ bị cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12 giờ ngày 27/8 đến 2 giờ ngày 28/8 để phục vụ sơ duyệt A80.
Công an TP Hà Nội đã thông báo kế hoạch phân luồng giao thông phục vụ chương trình sơ duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 vào ngày 27/8/2025.
Theo đó, thời gian cấm đường phục vụ sơ duyệt bắt đầu từ 12h trưa ngày 27/8 đến 2h sáng ngày 28/8. So với thông báo trước đó, thời điểm cấm đường được điều chỉnh sớm hơn 5 tiếng.
Các tuyến phố nằm trong diện cấm triệt để đối với tất cả phương tiện (ngoại trừ xe có phù hiệu phục vụ, xe ưu tiên và xe công vụ) gồm:
Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ;
Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền);
Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).
Các tuyến đường được tổ chức tạm cấm bao gồm:
Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai I (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): Tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).
Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai II (trừ các tuyến tổ chức cấm triệt để tại mục 2): Tạm cấm đối với các xe ô-tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe ô-tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).
Các tuyến đường khuyến nghị người tham gia giao thông hạn chế lưu thông bao gồm:
Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai II đến Vành đai III hạn chế lưu thông đối với các xe ô-tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô-tô cá nhân, xe mô-tô.
Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai I đến Vành đai II hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.
Đối với một số tuyến đường từ Vành đai III hướng ra khu vực ngoại thành, gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm).
Trong thời gian tổ chức cấm đường, hạn chế phương tiện, Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi đối với các ôtô trong diện tạm cấm từ quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình di chuyển qua cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Xe từ các tỉnh phía Đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh...) đi các tỉnh phía Bắc, Tây, Tây Bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) di chuyển theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt...; hoặc từ quốc lộ 5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.
Xe từ các tỉnh phía Bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi các tỉnh phía Nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) di chuyển theo tuyến: Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.
Xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên di chuyển trên tuyến đường vành đai 3 trên cao hạn chế di chuyển xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển.
Công an Hà Nội khuyến cáo nhân dân từ các tỉnh, địa phương đến Thủ đô Hà Nội tham dự các hoạt động của Lễ kỷ niệm sử dụng ôtô vận chuyển hành khách, phương tiện giao thông công cộng, nhất là tàu điện trên cao; đi bộ trên một số tuyến phố địa bàn phường Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Giảng Võ, Ngọc Hà và các vị trí xung quanh quảng trường Ba Đình. Tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, đứng trên hè phố, không chen lấn, tràn xuống lòng đường gây cản trở các đoàn hành quân, khối diễu binh, diễu hành; ra về trật tự, theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Để bảo đảm an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công Lễ kỷ niệm, Công an thành phố đề nghị người tham gia giao thông tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
Khi gặp các phương tiện được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương đi sát vào lề đường bên phải, dừng hẳn lại hoặc chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.
