Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

Thứ ba, 17:20 19/08/2025 | Thời sự
GĐXH - Chiều 19/8, Thành phố Hà Nội chính thức cung cấp website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân, du khách.

Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng LongHà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

Để không bỏ lỡ các sự kiện lớn của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thành phố Hà Nội cung cấp ứng dụng "A80 Tự Hào Việt Nam" hoặc truy cập website a80.hanoi.gov.vn.

Theo đó, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách được cung cấp Bản đồ sự kiện độc quyền như: Chi tiết lộ trình diễu binh, diễu hành; thông tin về cấm đường, hạn chế giao thông; các tiện ích phục vụ người dân, như: nhà hàng, khách sạn, điểm cung cấp nước uống, nhà vệ sinh, điểm hỗ trợ y tế, an ninh, an toàn…

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông- Ảnh 2.

Giao diện website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam".

Ngoài ra, người dân có thể tiếp cận thông tin chính thức từ các Sở, Ban, Ngành của Thành phố. Tin tức được cập nhật liên tục, bám sát theo dòng sự kiện và cung cấp thông tin về: Lịch trình diễn ra các sự kiện lớn, cách thức tham gia và những lưu ý, chỉ dẫn khi đến sự kiện; cung cấp lộ trình, hướng di chuyển, các thông tin cần lưu ý khi tham gia sự kiện.

Ứng dụng và website "A80 Tự hào Việt Nam" cung cấp tiện ích chatbot AI hỗ trợ giải đáp thông tin về các sự kiện, hướng dẫn, chỉ dẫn người dân tham dự sự kiện và các hoạt động tương tác cộng đồng như tạo thiệp, tạo avatar cho người dùng.

Một số ảnh chụp ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam":

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông- Ảnh 3.

Thông tin các chương trình, sự kiện sẽ/sắp diễn ra cung cấp đến người dùng.

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông- Ảnh 4.

Chi tiết bản đồ lộ trình diễu binh, diễu hành trên ứng dụng và website "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân và du khách.

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông- Ảnh 5.

Truy cập ứng dụng hoặc website "A80 Tự hào Việt Nam", người dân và du khách có thể tìm và sử dụng điểm vệ sinh thuộc chương trình "Hà Nội hiếu khách".

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông- Ảnh 6.

Ứng dụng hoặc website "A80 Tự hào Việt Nam" cung cấp lịch trình, địa điểm tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông- Ảnh 7.

Chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách được cung cấp Bản đồ sự kiện độc quyền như: Chi tiết lộ trình diễu binh, diễu hành; thông tin về cấm đường, hạn chế giao thông...

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tớiTin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soátCSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Bảo Loan
Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Ninh Bình: Mẹ ôm con 5 tháng tuổi nhảy sông tự tử

Thời sự - 2 phút trước

GĐXH - Người phụ nữ ở xã Ninh Giang (Ninh Bình) ôm con 5 tháng tuổi rời khỏi nhà, gia đình đi tìm thì phát hiện cháu bé đã tử vong thương tâm.

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Thông tin mới nhất về nạn nhân vụ lật xe khách ở Đắk Lắk

Thời sự - 49 phút trước

GĐXH - Lãnh đạo Trung tâm Y tế Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân trong vụ lật xe khách.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Thủ đô hứng mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đến khi nào?

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Dự báo đến ngày 20/5, mưa lớn các khu vực trên giảm dần.

Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thương

Xe khách chở 40 người lật nghiêng tại Đắk Lắk, 14 hành khách bị thương

Thời sự - 8 giờ trước

Xe khách chở 40 người đi trên đường Hồ Chí Minh đến xã Krông Búk (Đắk Lắk) thì lật nghiêng khiến 14 người bị thương.

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Áp thấp nhiệt đới vào đất liền Quảng Ninh - Lạng Sơn, gây mưa lớn khắp Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa; Quá trình phẫu thuật, Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng phát hiện 4 viên nam châm nằm sát dính vào nhau gây tắc ruột của một bệnh nhân 6 tuổi.

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Xã hội - 20 giờ trước

Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Xã hội - 21 giờ trước

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

Xã hội - 21 giờ trước

Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Tin vui về thời tiết cho hàng chục triệu người dân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới

Thời sự

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới thời tiết cả nước ban ngày có nắng, trời ít mưa. Đến chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và dông.

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Đội bóng ở Hà Nội thủ 6 con dao chém đối thủ trên sân, 20 giây xả nóng giận trả giá đắt

Xã hội
Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Tin sáng 19/8: Áp thấp nhiệt đới vào đất liền, Đông Bắc Bộ mưa lớn; Bé trai 6 tuổi ở Cần Thơ bị thủng ruột do nuốt 4 viên nam châm

Xã hội
Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Điểm chuẩn đại học 2025: Lộ diện danh sách trường công bố sớm

Xã hội
Hà Nội: Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại

Hà Nội: Sau sáp nhập, loạt nhà xưởng trên đất dự án ở phường Cầu Giấy vẫn còn tồn tại

Thời sự

