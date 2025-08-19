Hà Nội ra mắt ứng dụng A80, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách nhận chi tiết lộ trình diễu binh diễu hành, hạn chế giao thông

Hà Nội: Khai mạc chuỗi trưng bày đặc biệt tại Hoàng thành Thăng Long GĐXH - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày, triển lãm quy mô lớn, tái hiện những dấu mốc hào hùng và tôn vinh các giá trị văn hóa, tinh thần trường tồn của dân tộc.

Để không bỏ lỡ các sự kiện lớn của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thành phố Hà Nội cung cấp ứng dụng "A80 Tự Hào Việt Nam" hoặc truy cập website a80.hanoi.gov.vn.

Theo đó, chỉ bằng một cú chạm, người dân và du khách được cung cấp Bản đồ sự kiện độc quyền như: Chi tiết lộ trình diễu binh, diễu hành; thông tin về cấm đường, hạn chế giao thông; các tiện ích phục vụ người dân, như: nhà hàng, khách sạn, điểm cung cấp nước uống, nhà vệ sinh, điểm hỗ trợ y tế, an ninh, an toàn…

Giao diện website và ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam".

Ngoài ra, người dân có thể tiếp cận thông tin chính thức từ các Sở, Ban, Ngành của Thành phố. Tin tức được cập nhật liên tục, bám sát theo dòng sự kiện và cung cấp thông tin về: Lịch trình diễn ra các sự kiện lớn, cách thức tham gia và những lưu ý, chỉ dẫn khi đến sự kiện; cung cấp lộ trình, hướng di chuyển, các thông tin cần lưu ý khi tham gia sự kiện.

Ứng dụng và website "A80 Tự hào Việt Nam" cung cấp tiện ích chatbot AI hỗ trợ giải đáp thông tin về các sự kiện, hướng dẫn, chỉ dẫn người dân tham dự sự kiện và các hoạt động tương tác cộng đồng như tạo thiệp, tạo avatar cho người dùng.

Một số ảnh chụp ứng dụng "A80 Tự hào Việt Nam":

Thông tin các chương trình, sự kiện sẽ/sắp diễn ra cung cấp đến người dùng.

Chi tiết bản đồ lộ trình diễu binh, diễu hành trên ứng dụng và website "A80 Tự hào Việt Nam" phục vụ người dân và du khách.

Truy cập ứng dụng hoặc website "A80 Tự hào Việt Nam", người dân và du khách có thể tìm và sử dụng điểm vệ sinh thuộc chương trình "Hà Nội hiếu khách".

Ứng dụng hoặc website "A80 Tự hào Việt Nam" cung cấp lịch trình, địa điểm tổ chức các chương trình, sự kiện lớn của đất nước chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

