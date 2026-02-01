Mới nhất
Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Chủ nhật, 12:21 01/02/2026 | Thời sự

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Camera nhà hàng xóm ông Vũ Văn Cầu ghi lại âm thanh vụ việc nghi ngờ nổ do pháo tự chế.

Sáng 1/2, Công an xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ thông tin, tại gia đình ông Vũ Văn Cầu (SN 1960, trú thôn Đồng Tâm, xã Tam Dương) phát hiện anh Vũ Văn Chính (SN 1984, con trai ông Cầu) đã tử vong, nghi do cuốn pháo tự chế phát nổ.

Theo người dân xung quanh, trước thời điểm xảy ra vụ việc, anh Chính được cho là có liên quan đến việc sử dụng, chế tạo pháo tự chế tại nhà . Tối qua hàng xóm nghe thấy tiếng nổ lớn, chạy sang kiểm tra thì phát hiện anh Chính đã tử vong tại chỗ.

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ - Ảnh 1.

Anh Chính tử vong, nghi do cuốn pháo tự chế.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Tam Dương đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh để khám nghiệm, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

(Nguồn: tienphong.vn)Link: https://tienphong.vn/mot-nguoi-tu-vong-nghi-do-tu-lam-phao-tieng-no-tai-hien-truong-nhu-sam-post1817547.tpo
