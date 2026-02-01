Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2026

Mua, bán vàng không chuyển khoản sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng

Nghị định số 340/2025 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 9/2.

Cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng.

Với vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định quy định phạt cảnh cáo với hành vi: Mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền 10-20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi: Không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền 30-50 triệu đồng với các hành vi: Không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, người dân mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định (trừ các vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan) cũng sẽ bị phạt tiền 80-100 triệu đồng.

Với các đơn vị kinh doanh, Nghị định cũng đưa ra các mức phạt từ vài chục triệu đến 400 triệu đồng khi không niêm yết công khai giá mua bán vàng miếng, trang sức, sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng, không ghi nhãn; không thực hiện đúng quy định về trạng thái vàng...

Tịch thu vàng miếng giao dịch không giấy phép

Cũng tại Nghị định số 340/2025, Chính phủ quy định phạt tiền 300 - 400 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi vi phạm: Sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài bị phát tiền, cơ quan chức năng có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu số vàng đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Với các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác như kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm trái quy định, sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu sai mục đích, hoặc tái phạm nhiều lần, tổ chức, doanh nghiệp còn có thể bị đình chỉ hoạt động 6-12 tháng, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Nghị định này không quy định xử phạt hay tịch thu vàng đối với cá nhân, hộ gia đình mua bán vàng miếng phục vụ nhu cầu tích trữ, trao đổi dân sự, không nhằm mục đích kinh doanh. Người dân mua vàng miếng tại các doanh nghiệp, cửa hàng đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép vẫn hoàn toàn hợp pháp và không bị ảnh hưởng bởi quy định mới.

35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Có hiệu lực từ ngày 15/2, Thông tư số 60/2025 của Bộ Y tế quy định về Danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động do bệnh nghề nghiệp... Đây là căn cứ để người lao động mắc bệnh nghề nghiệp được xem xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Bộ Y tế quy định 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

35 bệnh nghề nghiệp được chia thành 4 nhóm, gồm: bệnh bụi phổi - đường hô hấp; bệnh nhiễm độc hóa chất, kim loại nặng; bệnh da nghề nghiệp; bệnh truyền nhiễm liên quan nghề nghiệp.

Thông tư nêu rõ, sau khi được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp, người lao động cần hạn chế tiếp xúc với yếu tố có hại gây ra bệnh đó, đồng thời được điều trị theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Với nhóm bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, người lao động phải được thải độc, giải độc kịp thời nhằm hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Song song với quá trình điều trị, người lao động được người sử dụng giới thiệu đi khám giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động, làm cơ sở hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, người lao động còn được điều trị, điều dưỡng, phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật.

Nếu không có khả năng điều trị ổn định, người lao động phải chuyển khám giám định y khoa ngay để bảo đảm quyền lợi. Trường hợp chẩn đoán các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp cho người lao động trong thời gian bảo đảm không nhất thiết phải có các xét nghiệm xác định độc chất trong cơ thể khi các tiêu chí khác đã đáp ứng giới hạn tiếp xúc tối thiểu tương ứng với từng bệnh nhiễm độc nghề nghiệp.

Quảng cáo video trên mạng phải cho tắt sau 5 giây

Nghị định 342/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật Quảng cáo, trong đó đặt ra những yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với hoạt động quảng cáo trên môi trường mạng.

Theo đó, từ ngày 15/2, với các quảng cáo dưới dạng chuỗi hình ảnh chuyển động hoặc video, thời gian chờ tắt tối đa được ấn định là 5 giây. Điều này đồng nghĩa các nền tảng xuyên biên giới hay dịch vụ xem video trực tuyến sẽ không còn được phép duy trì định dạng quảng cáo "không thể bỏ qua" (non-skippable) kéo dài 15-30 giây như hiện nay.

Với các loại hình quảng cáo dưới dạng hình ảnh tĩnh không ở vùng cố định, Nghị định yêu cầu tuyệt đối không thiết lập thời gian chờ. Người dùng phải có quyền tắt ngay lập tức khi quảng cáo xuất hiện.

Bên cạnh vấn đề thời gian, Chính phủ cũng siết chặt quản lý đối với các hình thức quảng cáo "nhảy ra" (pop-up) che khuất nội dung. Quy định mới xác định rõ loại hình này không được phép sử dụng kỹ thuật đánh lừa người dùng, như thiết kế biểu tượng tắt giả hoặc làm mờ, giấu nút tắt khiến người xem khó phân biệt.

Về mặt kỹ thuật, các nền tảng phải đảm bảo người xem có thể tắt quảng cáo pop-up chỉ bằng lần tương tác duy nhất. Đồng thời, giao diện quảng cáo bắt buộc phải bố trí nút chức năng để người dùng báo cáo vi phạm, từ chối hoặc lựa chọn không tiếp tục xem các nội dung không phù hợp.

Để đảm bảo tính thực thi, Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc xử lý nội dung vi phạm. Nhà quảng cáo và kinh doanh dịch vụ phải thực hiện ngăn chặn, gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật chậm nhất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc các cơ quan có thẩm quyền.

Cũng tại Nghị định số 342, Chính phủ quy định nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải có thông tin bắt buộc gồm tên mỹ phẩm; tính năng, công dụng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm mỹ phẩm; các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.

Quảng cáo mỹ phẩm không được gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc. Nội dung phải phù hợp với bản chất sản phẩm mỹ phẩm. Khi quảng cáo mỹ phẩm không sử dụng hình ảnh, trang phục, tên, thư tín, bài viết của các đơn vị, cơ sở y tế, bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế khác.

Vận động viên được tăng tiền lương, chế độ dinh dưỡng

Cũng có hiệu lực từ ngày 15/2, Nghị định số 349/2025 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Theo đó, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng 1.100.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển quốc gia 750.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên trưởng đội tuyển trẻ quốc gia 750.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ quốc gia 550.000 đồng/người/ngày.

Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố hưởng 430.000 đồng/người/ngày; huấn luyện viên đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố hưởng 360.000 đồng/người/ngày.

Với vận động viên, mức chi trả theo ngày tập huấn, thi đấu được đề xuất gồm: vận động viên đội tuyển quốc gia 550.000 đồng/người/ngày; vận động viên đội tuyển trẻ quốc gia 430.000 đồng/người/ngày; vận động viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố 360.000 đồng/người/ngày.

Ngoài ra, vận động viên đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố hưởng 150.000 đồng/người/ngày và vận động viên đội tuyển năng khiếu hưởng 110.000 đồng/người/ngày.

Cũng theo Nghị định mới, chế độ dinh dưỡng của các huấn luyện viên, vận động viên ở các cấp đội tuyển quốc gia được đề xuất tăng lên: Đội tuyển quốc gia là 400.000 đồng/người/ngày; Đội tuyển trẻ quốc gia là 400.000 đồng/người/ngày; đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố là 300.000 đồng/ngày; đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố là 250.000 đồng/ngày; đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố là 190.000 đồng/ngày.

Nghị định mới cũng đề cập đến mức chi đặc thù khác đối với huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games, ASIAD, Olympic Asian Para Games, Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày trong thời gian không quá 90 ngày.

Huấn luyện viên, vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia có khả năng giành huy chương vàng tại ASIAD, giành huy chương vàng tại Youth Olympic Games, có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic và huấn luyện viên, vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Games được hưởng chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày.

Vận động viên đạt thành tích xuất sắc được hưởng chế độ hằng tháng theo các mức cụ thể. Huy chương vàng Olympic Games là 40 triệu đồng/người/tháng; huy chương bạc Olympic Games là 30 triệu đồng/người/tháng. Huy chương đồng Olympic Games, huy chương vàng ASIAD, huy chương vàng Paralympic Games là 20 triệu đồng/tháng.