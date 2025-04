Thông tin 'nhiệt độ cảm nhận tại TPHCM lên tới 53 độ C': Đài khí tượng lên tiếng

1 giờ trước

Lốc lớn bất ngờ xảy ra làm một điểm trường mầm non ở xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn ( Nghệ An) bị tốc mái. Rất may, 50 cô trò đang dạy, học đều được an toàn.