Thót tim cảnh ô tô lùi đổ trụ bơm, nhân viên cây xăng thoát nạn trong gang tấc ở Hà Nội
GĐXH - Trong lúc lùi xe vào cây xăng Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), xe ô tô con đã húc đổ trụ bơm khiến một nhân viên bị đè trúng, nạn nhân may mắn thoát nạn khi ngọn lửa bùng lên dữ dội.
Sự việc được camera an ninh của cây xăng ghi lại cho thấy, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn), chiếc xe ô tô hiệu Mercedes, mang biển số Hà Nội trong lúc di chuyển trong cây xăng thì bất ngờ tăng tốc, lùi thẳng vào trụ bơm xăng.
Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ nghiêng, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy.
Thót tim cảnh ô tô lùi đổ trụ bơm xăng, nhân viên thoát nạn trong gang tấc ở Hà Nội
Ít giây sau, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, nam nhân viên bị đè dưới trụ đã kịp thời vùng vẫy, thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cây xăng đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa.
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, đến sáng 21/9, cây xăng Mai Dịch 1 đã hoạt động bình thường. Trụ bơm gặp sự cố đã được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.
Hiện Công an phường Phú Diễn đang phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ việc.
Con giáp càng đổi mới, càng đón tài lộc và sự nghiệp thăng hoaĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người mang trong mình tinh thần không ngại thử thách, sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm những điều mới mẻ.
Người lao động chỉ cần biết quy định này sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệpĐời sống - 15 giờ trước
GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.
Di dời chợ chuối sau vụ xe tải lao vào chợ khiến nhiều người thương vongXã hội - 17 giờ trước
Nhiều năm qua, chợ mua bán chuối trước chợ Tân Long (Quảng Trị) được xem là điểm nóng về an toàn giao thông. Sau vụ xe tải lao vào chợ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chính quyền xã bố trí địa điểm mới để người dân buôn bán an toàn hơn.
Tử vi tiết lộ: Qua tháng cô hồn, người có ngày sinh Âm lịch này xoá vận xui, tiền tài dư dảĐời sống - 20 giờ trước
GĐXH - Với những ai sinh vào các ngày đặc biệt dưới đây, khi hết tháng 7 Âm lịch năm Ất Tỵ, cuộc sống sẽ có sự chuyển biến rõ rệt, khổ tận cam lai, nỗ lực bao lâu nay sẽ được đền đáp xứng đáng.
Quy định mới về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 để xét hưởng các chế độ, hàng triệu lao động nên cập nhậtĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 chính thức có hiệu lực trong đó quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để được hưởng các chế độ. Vậy quy định có điểm gì mới?
Hà Nội: Trạm trộn bê tông khủng 'mọc' trên đất dự án cụm công nghiệp 'sạch'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Cụm công nghiệp làng nghề Thụy Lâm (xã Thư Lâm, TP Hà Nội) được thành lập với kỳ vọng trở thành điểm sáng trong phát triển công nghiệp sạch. Vậy nhưng, tại dự án lại đang xuất hiện hai trạm trộn bê tông quy mô lớn, gây ô nhiễm nghiêm trọng...
Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sángĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây càng đối mặt thử thách càng mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nướcĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão số 8 Mitag suy yếu trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 theo Luật Việc làm 2025.
Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyểnĐời sống - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với tính cách kiên định, bướng bỉnh và khó bị tác động. Họ không dễ thay đổi quyết định một khi đã đặt ra mục tiêu.
Ngày sinh Âm lịch hé lộ người giàu ý chí vươn lên, càng khó khăn càng tỏa sángĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây càng đối mặt thử thách càng mạnh mẽ và dễ đạt được thành tựu lớn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.