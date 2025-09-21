Thót tim cảnh ô tô lùi đổ trụ bơm, nhân viên cây xăng thoát nạn trong gang tấc ở Hà Nội

Sự việc được camera an ninh của cây xăng ghi lại cho thấy, vào khoảng 16h05 ngày 20/9, tại cửa hàng xăng dầu Mai Dịch 1 (phường Phú Diễn), chiếc xe ô tô hiệu Mercedes, mang biển số Hà Nội trong lúc di chuyển trong cây xăng thì bất ngờ tăng tốc, lùi thẳng vào trụ bơm xăng.

Cú va chạm mạnh khiến trụ bơm đổ nghiêng, đè trúng một nhân viên bán xăng cùng hai xe máy.

Thót tim cảnh ô tô lùi đổ trụ bơm xăng, nhân viên thoát nạn trong gang tấc ở Hà Nội

Ít giây sau, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, nam nhân viên bị đè dưới trụ đã kịp thời vùng vẫy, thoát ra ngoài. Ngay sau đó, các nhân viên tại cây xăng đã sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để khống chế ngọn lửa.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, đến sáng 21/9, cây xăng Mai Dịch 1 đã hoạt động bình thường. Trụ bơm gặp sự cố đã được bọc lại và đặt rào chắn xung quanh để đảm bảo an toàn.

Hiện Công an phường Phú Diễn đang phối hợp cùng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội) điều tra, làm rõ vụ việc.