Suýt mất 171 triệu đồng cho đối tượng đặt mua 150 bộ giường tầng qua điện thoại

Ngày 9/9, Công an xã Nghĩa Thọ, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo 171 triệu đồng với thủ đoạn giả mạo khách hàng đặt mua hàng, hứa trả hoa hồng cao.

Công an xã Nghĩa Thọ kịp thời ngăn người dân chuyển 171 triệu đồng cho nhóm đối tượng lừa đảo. Ảnh: C.A.

Trước đó, ngày 8/9, anh L.V.Đ. (SN 1988, trú tại xóm Màn Thịnh, xã Nghĩa Thọ) nhận được cuộc gọi của một nhóm đối tượng tự xưng là khách hàng, đề nghị đặt mua gấp 150 bộ giường tầng.

Các đối tượng đưa ra mức hoa hồng chênh lệch cao để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu anh Đ. ứng trước 171 triệu đồng và chuyển khoản cho một nhà cung cấp do chúng chỉ định. Đây là thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Trong lúc anh Đ. chuẩn bị chuyển tiền, người nhà nhận thấy có dấu hiệu bất thường. Trước đó, gia đình đã được Công an xã Nghĩa Thọ tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng nên cùng anh Đ. đến Công an xã trình báo.

Tiếp nhận thông tin, cán bộ trực ban yêu cầu anh Đ. tạm dừng mọi thao tác trên điện thoại, đồng thời phân tích, giải thích những dấu hiệu bất thường trong giao dịch và thủ đoạn “đặt hàng hộ” đang được các đối tượng lừa đảo sử dụng.

Sau khi được giải thích, anh Đ. nhận ra mình đang rơi vào bẫy của kẻ gian và quyết định hủy giao dịch. Nhờ đó, 171 triệu đồng không bị chuyển cho các đối tượng.

Công an xã Nghĩa Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi giao dịch, hợp tác kinh doanh trên không gian mạng. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc, ứng trước cho các đối tác không rõ lai lịch hoặc theo yêu cầu từ tài khoản, đường link lạ.

Khi nhận được lời mời hợp tác kinh doanh với mức lợi nhuận, hoa hồng cao bất thường, người dân cần bình tĩnh xác minh thông tin. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời, tránh thiệt hại về tài sản.

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