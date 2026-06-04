Thứ rau đắng ngắt tưởng khó nuốt đem quết với loại cá dẻo quánh này, nước canh ngọt lịm, tỉnh người sau 5 phút đi nắng
Giữa trưa hè oi ả, húp một muôi canh ấm nhẹ vị gừng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, nhẹ bẫng bụng dạ và sảng khoái tức thì.
Vào những ngày hè oi bức, cơ thể dễ bị mệt mỏi, say nắng và háo nước sau khi di chuyển ngoài trời. Để nhanh chóng lấy lại năng lượng mà không phải đối diện với những món ăn đầy dầu mỡ, bạn hãy thử kết hợp một loại rau có vị đắng nhẹ đặc trưng với phần chả cá tự quết dẻo quánh. Sự kết hợp ngỡ như tương phản này lại tạo nên một bát canh ngọt hậu, thanh mát và có khả năng "giải nhiệt nội tiết" cực kỳ hiệu quả.
"Bài thuốc" giải cảm nắng, hạ hỏa thần tốc
Món canh này không chỉ kích thích vị giác nhờ hậu vị ngọt ngào mà còn sở hữu giá trị dinh dưỡng cao, rất phù hợp cho những ngày thời tiết khắc nghiệt:
Hạ hỏa, trị nhiệt miệng: Cải bẹ xanh (cải đắng) tính mát, chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ dồi dào, giúp thanh nhiệt gan, kích thích tiêu hóa và hỗ trợ làm dịu các vết nhiệt miệng do nắng nóng gây ra.
Phục hồi thể lực, ấm bụng: Cá thác lác cung cấp lượng protein lành tính, giàu omega-3 giúp cơ thể nhanh chóng tỉnh táo, giảm mệt mỏi. Vị cay ấm từ gừng và tiêu băm kèm theo sẽ trung hòa tính hàn của rau cải, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa ổn định.
Quy trình chế biến dẻo dính, giữ trọn vị ngọt trong 8 phút
Bí quyết của món canh này nằm ở khâu quết cá để tạo độ dai sần sật bọc lấy thớ rau xanh mướt:
Sơ chế và quết cá: 200g cá thác lác nạo sẵn cho vào tô. Nêm vào chút hạt nêm, tiêu xay, hành tím băm và một ít thì la thái nhỏ. Dùng thìa quết thật mạnh và liên tục theo một chiều trong khoảng 3 - 5 phút cho đến khi phần thịt cá dính chặt, dẻo quánh lại thành một khối.
Chuẩn bị rau: 1 mớ cải bẹ xanh rửa sạch, cắt khúc khoảng 2 đốt ngón tay. 1 nhánh gừng nhỏ thái sợi chỉ.
Nấu canh tốc hành: Đun sôi một nồi nước lọc vừa ăn cùng với phần gừng thái sợi. Khi nước sôi sùng sục, dùng thìa múc từng viên cá thác lác dẻo tròn thả vào nồi. Đợi khoảng 2 phút cho viên cá chín, nổi lên mặt nước và se lại giòn sần sật.
Thả rau cải: Trút toàn bộ rau cải bẹ xanh vào nồi, nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Đợi nước sôi bùng trở lại đúng 30 giây khi rau vừa chín tới, vẫn giữ được màu xanh ngắt thì tắt bếp ngay.
Bí quyết cốt lõi: Muốn cá thác lác dai giòn sần sật mà không bị bở, bạn phải quết cá thật kỹ khi cá còn đủ độ lạnh (có thể để cá vào ngăn mát tủ lạnh 15 phút trước khi quết). Ngoài ra, khi nấu canh cải bẹ xanh, việc thêm gừng thái sợi là bắt buộc để khử mùi hăng của rau, đồng thời tạo nên hậu vị ngọt ấm, đưa cơm.
Bát canh cải bẹ xanh nấu cá thác lác hoàn thành sẽ có làn nước dùng trong veo, mang vị ngọt đậm đà tiết ra từ cá tươi. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị đắng nhẹ ban đầu của rau cải nhanh chóng chuyển sang vị ngọt hậu thanh khiết, quyện cùng miếng chả cá dai dẻo, thơm nồng mùi tiêu và thì là. Giữa trưa hè oi ả, húp một muôi canh ấm nhẹ vị gừng sẽ giúp cơ thể toát mồ hôi nhẹ, nhẹ bẫng bụng dạ và sảng khoái tức thì.
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