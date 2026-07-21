Sự thật về việc ăn baking soda và ứng dụng siêu đỉnh trong ẩm thực

Baking soda có ăn được không?

Baking soda dùng trong thực phẩm hoàn toàn có thể ăn được khi được sử dụng đúng mục đích và đúng liều lượng.

Baking soda có tên hóa học là natri bicarbonat (sodium bicarbonate), một hợp chất có tính kiềm nhẹ. Trong ngành thực phẩm, baking soda thường được xếp vào nhóm chất tạo nở. Khi kết hợp với các nguyên liệu có tính axit như nước cốt chanh, sữa chua hoặc giấm, baking soda sẽ tạo ra khí carbon dioxide. Quá trình này giúp bánh nở xốp và có kết cấu mềm hơn.

Mặc dù được đánh giá là an toàn, baking soda không nên sử dụng tùy tiện hoặc dùng với lượng lớn trong thời gian dài. Việc tiêu thụ quá nhiều natri bicarbonat có thể ảnh hưởng đến cân bằng điện giải và sức khỏe tổng thể.

Những ứng dụng của baking soda trong ẩm thực

Làm bánh nở xốp

Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của baking soda là làm bánh. Khi gặp môi trường có tính axit và nhiệt độ phù hợp, baking soda tạo ra khí carbon dioxide giúp bột bánh nở lên trong quá trình nướng.

Mặc dù được đánh giá là an toàn, baking soda không nên sử dụng tùy tiện hoặc dùng với lượng lớn trong thời gian dài.

Nhờ đó, bánh có kết cấu mềm, nhẹ và xốp hơn. Việc sử dụng đúng tỷ lệ rất quan trọng. Nếu dùng quá nhiều, bánh có thể xuất hiện vị đắng hoặc mùi khó chịu.

Làm mềm thực phẩm

Ngoài công dụng tạo nở, baking soda còn giúp làm mềm một số loại thực phẩm. Trong chế biến thịt, một lượng nhỏ baking soda có thể giúp thịt mềm hơn bằng cách làm giảm độ axit trên bề mặt.

Đây là mẹo thường được áp dụng khi chế biến thịt bò hoặc thịt gà. Đối với các loại đậu khô, một ít baking soda trong nước ngâm có thể giúp rút ngắn thời gian nấu và làm đậu mềm nhanh hơn.

Giúp rau củ giữ màu sắc tươi sáng

Nhiều người sử dụng baking soda khi luộc rau xanh nhằm giúp rau giữ được màu sắc bắt mắt hơn. Nguyên nhân là do môi trường kiềm nhẹ có thể làm chậm quá trình phân hủy sắc tố diệp lục trong rau.

Ngoài công dụng tạo nở, baking soda còn giúp làm mềm một số loại thực phẩm.

Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều có thể làm giảm hàm lượng một số vitamin nhạy cảm với môi trường kiềm. Vì vậy, nếu áp dụng cách này, chỉ nên sử dụng lượng rất nhỏ và không nên lạm dụng thường xuyên.

Khử mùi thực phẩm

Một số nguyên liệu như cá, hải sản hoặc nội tạng động vật có thể có mùi tanh đặc trưng. Baking soda thường được dùng để hỗ trợ làm sạch và giảm mùi khó chịu trước khi chế biến. Sau khi xử lý bằng baking soda, thực phẩm cần được rửa lại kỹ bằng nước sạch để loại bỏ lượng dư thừa.

Hỗ trợ làm sạch nguyên liệu

Nhiều gia đình sử dụng baking soda để rửa rau củ quả trước khi chế biến. Dung dịch baking soda pha loãng có thể giúp loại bỏ bụi bẩn và giảm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bám trên bề mặt thực phẩm.

Baking soda dùng trong thực phẩm hoàn toàn có thể ăn được khi được sử dụng đúng mục đích và đúng liều lượng.

Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp thay thế cho việc lựa chọn thực phẩm an toàn và nguồn gốc rõ ràng.

Lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn

Chỉ sử dụng baking soda thực phẩm

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại baking soda được sản xuất cho các mục đích khác nhau. Khi dùng trong chế biến thực phẩm, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm được ghi rõ là baking soda thực phẩm hoặc food grade. Không nên sử dụng các sản phẩm công nghiệp hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc để ăn uống.

Không lạm dụng baking soda

Baking soda chứa natri. Nếu tiêu thụ quá nhiều, cơ thể có thể hấp thụ lượng natri vượt mức cần thiết. Do đó, baking soda chỉ nên được sử dụng theo đúng công thức chế biến và không nên dùng thường xuyên với lượng lớn.

Nếu baking soda bị vón cục, đổi màu hoặc hết hạn sử dụng, không nên tiếp tục dùng trong chế biến thực phẩm.

Bảo quản đúng cách

Baking soda dễ hút ẩm từ môi trường xung quanh. Vì vậy, sản phẩm nên được bảo quản trong hộp kín, đặt ở nơi khô ráo và thoáng mát. Nếu baking soda bị vón cục, đổi màu hoặc hết hạn sử dụng, không nên tiếp tục dùng trong chế biến thực phẩm.

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