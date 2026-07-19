Ăn lá lốt tốt cho sức khỏe, đặc biệt người đau lưng, sưng khớp gối, bàn chân tê buốt

Đặc điểm của lá lốt

Lá lốt là cây thân thảo, mọc bò hoặc hơi leo, thân có màu xanh hoặc hơi tím, mềm và có các đốt thân. Lá mọc so le, hình tim hoặc gần giống hình trứng, đầu nhọn, mặt trên màu xanh đậm, bóng, mặt dưới nhạt hơn, có gân rõ. Khi vò nát, lá có mùi thơm dễ chịu đặc trưng.

Hoa lá lốt mọc thành bông dạng búp dài, thường ra hoa vào mùa hè. Cây lá lốt thường mọc hoang hoặc được trồng nhiều ở vườn nhà, bờ tường, dưới tán cây hoặc những nơi ẩm ướt.

Giá trị dinh dưỡng của lá lốt

Trong 100g lá lốt tươi có chứa các thành phần dinh dưỡng cơ bản như: Năng lượng: khoảng 40 - 50 kcal; Nước: khoảng 85 - 90 g; Chất xơ: khoảng 2,6 - 3,2 g; Protein: khoảng 2,3 - 2,8 g; Chất béo: khoảng 0,5 - 0,7 g; Carbothydrate: khoảng 3,5 - 4,5 g; Canxi: khoảng 170 - 200 mg; Phốt pho: khoảng 50 - 65 mg; Sắt: khoảng 2,4 - 2,7 mg; Magie: khoảng 35 - 40 mg; Kali: khoảng 250 - 300 mg; Vitamin C: khoảng 45 - 60 mg; Beta-carotene (tiền vitamin A): khoảng 300 - 500 µg; Vitamin B1, B2, B3: lượng nhỏ, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng;

Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc mà còn là một "vị thuốc" dân gian với nhiều công dụng.

Tinh dầu: chứa các thành phần như piperin, β-caryophyllene, và các hợp chất phenolic có tác dụng kháng khuẩn và chống viêm nhẹ.

Công dụng lá lốt

Chữa phù thũng

Bài thuốc dân gian: Lá lốt 12g. Rễ cà gai leo 12g. Rễ mỏ quạ 12g. Rễ gai tầm xoọng 12g. Lá đa lông 12g. Mã đề 12g. Sắc uống ngày 1 thang, chia 2 - 3 lần, uống khi thuốc còn ấm.

Điều trị ra mồ hôi chân, tay nhiều

Đối với người bệnh mắc chứng phù thũng do thận gây ra, uống nước lá lốt có thể là một giải pháp tốt và hiệu quả giúp cải thiện tình trạng bệnh. Cách thực hiện như sau:

Chuẩn bị lá lốt, cà gai leo, rễ mỏ quạ, rễ tầm gai, lá đa lông, mã đề (mỗi thứ 10g). Nấu nước uống sau bữa ăn trưa, khi thuốc còn ấm và chỉ nên sử dụng trong ngày.

Giải độc, chữa say nấm, rắn cắn

Bài thuốc dân gian: Lá lốt 50g. Lá khế 50g. Lá đậu ván trắng 50g. Bạn đem tất cả giã nát tất cả các nguyên liệu trên, thêm một ít nước, ép gạn lấy nước cho người bệnh uống ngay trong khi chờ chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế.

Uống lá lốt kết hợp một số lá như lá khế, lá đậu ván trắng để chữa giải độc.

Đau nhức xương khớp

Để chữa đau nhức xương khớp do thời tiết, bạn có thể sắc lá lốt lấy nước uống mỗi ngày, giã lá lốt tươi với muối để đắp ngoài vùng khớp đau hoặc đun lá lốt tươi với ít muối để ngâm tay chân mỗi tối trước khi ngủ. Ngoài ra, ăn lá lốt còn hỗ trợ chữa các bệnh sau:

Khi bị đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa nhẹ, người bệnh có thể dùng lá lốt nấu nước uống hoặc nấu lá lốt trong các món canh, xào làm gia vị kích thích tiêu hóa.

Theo kinh nghiệm dân gian, phụ nữ có thể dùng lá lốt kết hợp với ngải cứu, ích mẫu sắc uống để hỗ trợ giảm đau bụng kinh hoặc khí hư do lạnh bụng. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi sử dụng, nhất là với người có bệnh lý phụ khoa hoặc đang mang thai.

Lưu ý: Lá lốt có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng. Đối với người bình thường, chỉ nên sử dụng khoảng 50 - 100g lá lốt tươi mỗi ngày để đảm bảo an toàn. Việc sử dụng quá nhiều, đặc biệt là dưới dạng nước sắc hoặc nước uống cô đặc, có thể làm tăng nguy cơ gây nóng trong người hoặc rối loạn tiêu hóa.

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