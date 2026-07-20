Ăn lá xương sông có tốt không? Cách sử dụng an toàn, hiệu quả

Đặc điểm cây xương sông

Đây là một loại cỏ có chiều cao từ 0,6 đến 2 mét, thân cây thẳng đứng và có các rãnh dọc, gần như nhẵn. Lá cây có hình trứng, phía dưới gốc thuôn dài và phía đầu lá nhọn, dài từ 15-20 cm và rộng khoảng 4-5 cm với mép lá có hình răng cưa. Các lá ở trên cành có kích thước nhỏ hơn và nhẵn hai mặt.

Lá xương sông có chứa một lượng tinh dầu nhất định, trong đó thành phần chủ yếu là methylthymol chiếm đến 94,96%. Ngoài ra, còn có một số hợp chất khác như p.cymene (3,28%) và limonen (0,12%) tạo nên sự đặc trưng của tinh dầu trong lá xương sông.

Ăn lá xương sông có tác dụng gì?

Chữa cảm sốt

Cây xương sông có tác dụng hỗ trợ chữa cảm lạnh và sốt nhờ vào đặc tính kháng viêm và làm dịu. Lá cây thường được giã nát hoặc sắc lấy nước uống để giảm sốt, hạ nhiệt và giảm đau.

Lá xương sông là một loại cây gia vị phổ biến.

Chữa ho

Cây xương sông có tác dụng chữa ho hiệu quả nhờ vào khả năng kháng viêm và làm dịu cổ họng. Lá xương sông có thể được dùng để sắc nước uống hoặc giã nát, đắp lên ngực giúp giảm ho, long đờm và làm dịu cơn ho do cảm lạnh hoặc viêm họng.

Chữa hen suyễn

Cây xương sông được sử dụng trong y học cổ truyền để chữa hen suyễn nhờ vào khả năng làm giảm viêm và hỗ trợ hô hấp.

Lá cây thường được dùng để sắc nước uống hoặc giã nát, đắp lên ngực giúp thông thoáng đường thở. Các hoạt chất trong cây giúp giảm kích ứng trong phổi, cải thiện việc hô hấp.

Chữa loét dạ dày

Cây xương sông có thể hỗ trợ điều trị loét dạ dày nhờ vào khả năng giảm viêm và bảo vệ niêm mạc dạ dày. Lá cây thường được sử dụng dưới dạng nước sắc hoặc tinh dầu để làm dịu cơn đau và giúp lành vết loét.

Cây xương sông có thể hỗ trợ điều trị loét dạ dày nhờ vào khả năng giảm viêm và bảo vệ niêm mạc dạ dày.

Cách sử dụng lá xương sông an toàn, hiệu quả

Liều dùng của lá xương sông

Lá xương sông thường được sử dụng với liều lượng từ 15-20g mỗi ngày, dưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc hãm, để điều trị các bệnh như cảm sốt, ho và hen suyễn.

Ngoài ra, lá xương sông cũng có thể được giã nát, xào nóng và chườm lên những khu vực bị đau nhức, thấp khớp mà không cần tuân thủ liều lượng cụ thể. Việc sử dụng nên được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả và tránh tác dụng phụ.

Chữa bệnh viêm họng

Đầu tiên bạn chuẩn bị 20 - 30ml giấm và khoảng 10 lá xương sông. Sau đó bạn đem toàn bộ lá xương sông đã chuẩn bị rửa sạch và để ráo nước, rồi đập nhẹ. Sau đó đem lá nhúng qua giấm và ngậm. Cứ như vậy, thực hiện lặp lại trong 5 - 7 ngày để chữa bệnh viêm họng.

Chữa nôn trớ và ho có đờm ở trẻ em

Bạn chuẩn bị 5 thìa nhỏ (thìa cà phê) mật ong và khoảng 2 - 3 lá xương sông. Tiếp theo bạn đem toàn bộ lá xương sông đã chuẩn bị rửa sạch và để ráo nước, rồi thái nhỏ và cho vào chén.

Lá xương sông thường được sử dụng với liều lượng từ 15-20g mỗi ngày, dưới dạng thuốc sắc hoặc thuốc hãm, để điều trị các bệnh như cảm sốt, ho và hen suyễn.

Cho thêm 5 thìa mật ong vào chén và đem hấp cách thủy khoảng 10 phút. Sau đó, dùng nước này chia ra uống nhiều lần trong ngày. Ngoài ra, người lớn có thể nhai cả lá để giảm ho nhanh hơn.

Chữa ho

Bạn chuẩn bị 10g lá xương sông, 10g lá hẹ, 10g húng chanh và 1 ít mật ong. Đem lá xương sông, lá hẹ và húng chanh rửa sạch và để ráo, rồi thái nhỏ và hấp cách thủy với 1 ít mật ong đã chuẩn bị. Sau đó, uống để chữa ho.

Chữa khó tiêu, đầy bụng

Chuẩn bị 30g lá xương sông, 30g tía tô, 10g hậu phác, 10g chỉ xác, 10g sinh khương, 10g trần bì. Sau đó cho toàn bộ dược liệu vào ấm cùng với 3 chén nước, rồi đun sôi và để nhỏ lửa. Sắc như vậy trong khoảng 10 phút và cho ra chén để uống.

Chữa trúng phong cấm khẩu

Chuẩn bị lá xương sông và lá xương bồ. Sau đó bạn đem toàn bộ dược liệu rửa sạch và giã nát. Sau đó, hòa hỗn hợp với nước nóng rồi chắt lấy nước cốt để uống.

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