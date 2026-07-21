Những thói quen ăn uống giải nhiệt tưởng tốt hóa ra lại hại dạ dày

Uống quá nhiều nước đá hoặc đồ uống quá lạnh

Nhiều người có thói quen sử dụng nước đá hoặc đồ uống lạnh để giải nhiệt ngay khi vừa đi ngoài trời nắng về.

Tuy nhiên, việc uống quá nhiều đồ uống rất lạnh trong thời gian ngắn có thể gây cảm giác khó chịu hoặc đau bụng ở một số người, đặc biệt những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Đối với người mắc bệnh dạ dày hoặc hội chứng ruột kích thích, đồ uống quá lạnh còn có thể làm các triệu chứng trở nên rõ rệt hơn.

Ăn nhiều kem, nước ngọt và đồ uống nhiều đường

Các loại kem, trà sữa hoặc nước ngọt có thể giúp giải khát tức thời nhưng thường chứa nhiều đường và năng lượng.

Các loại kem, trà sữa hoặc nước ngọt có thể giúp giải khát tức thời nhưng thường chứa nhiều đường và năng lượng.

Chế độ ăn chứa nhiều đường trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột và góp phần gây khó chịu tiêu hóa ở một số người. Một số người có thể cảm thấy mệt mỏi hoặc khó chịu sau khi tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, tuy nhiên cảm giác này còn phụ thuộc vào từng cá nhân.

Ăn thực phẩm sống hoặc chưa được chế biến kỹ

Các món gỏi, hải sản sống, tiết canh hoặc thực phẩm chưa nấu chín có nguy cơ chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng nếu không được chế biến bảo đảm vệ sinh.

Trong mùa hè, nhiệt độ cao khiến vi sinh vật phát triển nhanh hơn, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh lý đường tiêu hóa.

Bỏ bữa rồi ăn quá no

Do thời tiết nóng, nhiều người không cảm thấy ngon miệng vào ban ngày nên bỏ bữa, sau đó ăn rất nhiều vào buổi tối.

Việc ăn quá no trong một bữa khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn để tiêu hóa lượng lớn thức ăn.

Việc ăn quá no trong một bữa khiến dạ dày phải hoạt động nhiều hơn để tiêu hóa lượng lớn thức ăn. Điều này có thể gây đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược ở một số người.

Ăn nhiều món chiên rán, nhiều dầu mỡ

Các bữa ăn nhiều chất béo có thể làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày, khiến một số người cảm thấy đầy bụng hoặc khó tiêu.

Nếu thường xuyên ăn đồ chiên rán trong mùa hè, hệ tiêu hóa có thể phải làm việc nhiều hơn, dễ xuất hiện cảm giác nặng bụng, chậm tiêu hoặc đầy hơi, đặc biệt sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Ăn uống thất thường khi đi du lịch

Các chuyến du lịch mùa hè thường đi kèm với việc thay đổi giờ ăn, thử nhiều món ăn mới hoặc sử dụng thực phẩm đường phố.

Nếu thực phẩm không đảm bảo vệ sinh hoặc ăn uống không điều độ, nguy cơ rối loạn tiêu hóa sẽ tăng lên. Ngoài ra, việc thay đổi nguồn nước hoặc môi trường sống cũng có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa ở một số người.

Bảo quản thực phẩm không đúng cách

Thức ăn để ở nhiệt độ phòng quá lâu trong mùa hè rất dễ bị vi khuẩn phát triển. Việc sử dụng thực phẩm đã ôi thiu hoặc bảo quản không đúng cách là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy cấp và các bệnh lý đường tiêu hóa.

Để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, bạn nên: Uống đủ nước mỗi ngày và chia thành nhiều lần thay vì uống quá nhiều cùng lúc. Hạn chế uống nước quá lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng.

Làm thế nào để giảm áp lực cho hệ tiêu hóa?

Để hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, bạn nên: Uống đủ nước mỗi ngày và chia thành nhiều lần thay vì uống quá nhiều cùng lúc. Hạn chế uống nước quá lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng.

Ưu tiên các món ăn thanh đạm, dễ tiêu như rau xanh, trái cây, cá, thịt nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Ăn chín, uống sôi và lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tránh để thức ăn ngoài môi trường quá lâu. Ăn đúng giờ, không bỏ bữa và tránh ăn quá no vào buổi tối. Hạn chế rượu bia, nước ngọt có đường và thực phẩm nhiều dầu mỡ. Rửa tay sạch trước khi chế biến và trước khi ăn để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

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