Ăn trưa vào mấy giờ là tốt nhất?

Ăn trưa vào khoảng 11h30-12h30 là phù hợp với đa số người trưởng thành

Theo ThS. Phạm Hồng Ngọc, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam trả lời trên VnExpress, bữa trưa lý tưởng nên diễn ra sau bữa sáng khoảng 4-5 giờ. Với những người ăn sáng vào khoảng 7-8 giờ, thời điểm 11h30-12h30 được xem là phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.

Khoảng thời gian này giúp bổ sung năng lượng trước khi đường huyết giảm quá thấp, từ đó hạn chế cảm giác mệt mỏi, giảm tập trung hoặc đói cồn cào vào đầu giờ chiều.

Vì sao không nên ăn trưa quá sớm hoặc quá muộn?

Sau bữa sáng, cơ thể cần vài giờ để tiêu hóa và sử dụng nguồn năng lượng từ thức ăn. Nếu ăn trưa quá sớm, khi bữa sáng chưa được tiêu hóa hết, bạn có thể cảm thấy đầy bụng hoặc nạp năng lượng vượt quá nhu cầu trong thời gian ngắn.

Ngược lại, nếu để bữa trưa quá muộn, nhiều người dễ rơi vào tình trạng đói quá mức. Điều này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn bình thường, lựa chọn các thực phẩm giàu năng lượng nhưng ít giá trị dinh dưỡng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng tập trung và hiệu suất làm việc.

Đồng hồ sinh học cũng ảnh hưởng đến thời điểm ăn

Nhiều nghiên cứu về nhịp sinh học cho thấy cơ thể có xu hướng xử lý glucose và chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn vào ban ngày so với buổi tối. Vì vậy, việc duy trì các bữa ăn đúng giờ, trong đó có bữa trưa, góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết và sức khỏe chuyển hóa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cùng một lịch sinh hoạt. Với người làm việc theo ca hoặc có giờ thức dậy khác biệt, thời điểm ăn trưa nên được điều chỉnh dựa trên thời gian ăn sáng, thay vì cố định theo đồng hồ.

Nếu ăn sáng lúc 7h30, nên ăn trưa khi nào?

Nếu bạn ăn sáng khoảng 7h30, thời điểm thích hợp để ăn trưa là 11h30-12h30.

Trong trường hợp bữa sáng diễn ra sớm hơn hoặc muộn hơn, hãy duy trì khoảng cách khoảng 4-5 giờ giữa hai bữa chính để cơ thể có thời gian tiêu hóa và sử dụng năng lượng hiệu quả.

Bữa tối nên cách bữa trưa bao lâu?

Các chuyên gia khuyến nghị bữa tối nên cách bữa trưa khoảng 4-5 giờ. Với đa số người trưởng thành, ăn tối trong khoảng 17-19 giờ giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa trước khi đi ngủ, đồng thời phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên.

Bên cạnh thời điểm ăn, chất lượng bữa ăn cũng rất quan trọng. Một bữa trưa cân đối nên có đầy đủ tinh bột nguyên hạt hoặc gạo, protein từ thịt, cá, trứng hoặc đậu, cùng nhiều rau xanh và trái cây để cung cấp năng lượng ổn định cho buổi chiều.

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