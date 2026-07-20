Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch?

| Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không chỉ là nguyên liệu tạo nên những tô canh thanh mát hay những món bánh ăn vặt siêu cuốn, khoai từ còn mang lại những lợi ích tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, tim mạch và làn da của bạn.

Đặc điểm dinh dưỡng của khoai từ

Khoai từ được xem như một "kho chứa dưỡng chất thu nhỏ" vì chứa nhiều loại khoáng chất và vitamin thiết yếu có lợi cho sức khỏe. Trong một củ khoai từ nướng nặng khoảng 136g, có thể cung cấp 158 calo, 37g carbohydrate, 2g chất đạm và 0g chất béo, đặc biệt là 5g chất xơ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, khoai từ còn chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất quan trọng như: 18% nhu cầu vitamin C hàng ngày (DV), 9% vitamin B5, 6% magie, 22% mangan, 19% kali, 23% đồng, 11% thiamine, và 6% folate.

Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch? - Ảnh 1.

Khoai từ được xem như một "kho chứa dưỡng chất thu nhỏ" vì chứa nhiều loại khoáng chất và vitamin thiết yếu có lợi cho sức khỏe.

Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng thần kinh, điều hòa huyết áp, và bảo vệ hệ tim mạch.

Khoai từ làm món gì ngon?

Khoai từ hấp dừa

Đầu tiên bạn rửa sạch khoai từ và cắt thành miếng vừa ăn. Sau đó, cho khoai vào nồi hấp trong khoảng 20 - 30 phút cho đến khi khoai mềm.

Đổ nước dừa tươi vào nồi, thêm một chút muối và đường, đun sôi để khoai thấm đều nước dừa. Khi khoai chín mềm thì bạn có thể thưởng thức.

Khoai từ chiên giòn

Gọt vỏ khoai từ, cắt thành lát mỏng hoặc sợi dài. Ngâm khoai vào nước muối loãng trong khoảng 10 phút để loại bỏ tinh bột thừa và giúp khoai giòn hơn khi chiên.

Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch? - Ảnh 2.

Bạn nên làm khoai từ chiên giòn có thể ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt hoặc tương ớt.

Sau khi vớt khoai ra, thấm khô rồi lăn qua bột mì hoặc bột chiên giòn. Chiên khoai trong dầu nóng đến khi vàng giòn và vớt ra để ráo dầu. Món khoai từ chiên giòn có thể ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt hoặc tương ớt.

Khoai từ nấu sữa dừa

Gọt vỏ khoai từ, rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn. Nấu khoai với nước cho đến khi mềm, sau đó thêm sữa dừa vào đun sôi. Thêm đường và một chút muối để cân bằng vị ngọt và mặn. Món khoai từ nấu sữa dừa có thể ăn nóng hoặc lạnh tùy khẩu vị.

Canh khoai từ

Trong số các món ăn từ khoai từ, canh khoai từ là món ăn truyền thống được nhiều người yêu thích. Canh khoai từ có hương vị thanh mát, dễ ăn, rất phù hợp để giải ngấy trong những bữa cơm gia đình. Canh khoai từ có thể được nấu với nhiều loại thịt khác nhau từ thịt gà, thịt heo cho đến các loại cá, tùy theo khẩu vị.

Nguyên liệu: 100g khoai từ. 200g xương heo. 1 củ hành tím. 1 củ tỏi. 1 nhánh gừng. 1 lít nước dùng. Rau thơm hành lá, ngò rí. Gia vị muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu.

Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch? - Ảnh 3.

Trong số các món ăn từ khoai từ, canh khoai từ là món ăn truyền thống được nhiều người yêu thích.

ch làm: Gọt vỏ khoai từ, rửa sạch và cắt thành miếng vuông vừa ăn. Rửa sạch xương heo và chặt thành những miếng vừa ăn. Băm nhỏ hành tím và tỏi, cắt gừng thành các lát mỏng.

Bắc một cái nồi lớn, cho một ít dầu ăn vào đun nóng. Khi dầu nóng, bạn cho hành tím và tỏi vào nồi phi thơm. Tiếp theo, cho xương heo vào xào sơ qua cho săn lại. Thêm gừng vào xào chung để dậy mùi thơm.

Sau khi xương đã săn lại, đổ nước dùng vào nồi, đun sôi. Lưu ý trong quá trình đun, bạn hãy hớt bọt để nước dùng trong hơn.

Cho khoai từ vào nồi, tiếp tục nấu với lửa vừa khoảng 20 - 30 phút cho đến khi khoai từ mềm, hòa quyện vào nước dùng. Khi khoai từ đã mềm, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn: muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường. Để nồi canh thơm ngon hơn, bạn cho thêm vài lát ớt tươi vào.

Khi canh đã sôi và các nguyên liệu đã chín mềm thì tắt bếp. Múc canh ra tô, rắc hành lá và ngò rí cắt nhỏ lên trên để tạo hương thơm. Canh khoai từ ngon nhất khi ăn nóng, có thể ăn kèm với cơm trắng.

Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch? - Ảnh 4.Cách nấu nước lá ngải cứu tươi chữa đau đầu, cảm ho, xương khớp đúng cách

GĐXH - Theo y học dân gian, nước làm từ lá ngải cứu vào cơ thể mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời. Tuy nhiên, sử dụng như thế nào cho hiệu quả thì cùng tìm hiểu qua bài viết sau.

Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch? - Ảnh 5.Ăn lá mơ kết hợp với thứ này trị ho hiệu quả không phải ai cũng biết

GĐXH - Lá mơ là một loại rau mùi quen thuộc của người Việt, thường được dùng kèm với các món ăn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng và cách sử dụng lá mơ trị ho hiệu quả.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Ăn trưa vào mấy giờ là tốt nhất?

Ăn trưa vào mấy giờ là tốt nhất?

Ăn -

GĐXH - Bữa trưa không chỉ giúp nạp năng lượng cho cơ thể sau một buổi sáng làm việc mà còn góp phần duy trì đường huyết ổn định, hỗ trợ khả năng tập trung và sức khỏe chuyển hóa. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm ăn trưa cũng quan trọng không kém việc ăn gì.

Ăn thanh long ruột trắng hay ruột đỏ tốt hơn?

Ăn thanh long ruột trắng hay ruột đỏ tốt hơn?

Ăn -

GĐXH - Thanh long là loại trái cây quen thuộc, giàu nước, chất xơ và vitamin C. Nhiều người băn khoăn liệu thanh long ruột trắng hay ruột đỏ bổ dưỡng hơn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hai loại đều có giá trị dinh dưỡng tương đồng, chỉ khác nhau một phần về thành phần các hợp chất chống oxy hóa và hương vị.

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm Việt được nghiên cứu có thể hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường

Loại rau quen thuộc trên mâm cơm Việt được nghiên cứu có thể hỗ trợ ngừa gan nhiễm mỡ, tiền tiểu đường

Ăn -

GĐXH - Rau khoai lang là loại rau dân dã, xuất hiện thường xuyên trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất, nhiều nghiên cứu còn cho thấy loại rau này có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường, chất béo và góp phần bảo vệ gan nếu được bổ sung hợp lý trong chế độ ăn.

6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh

6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh

Ăn -

GĐXH - Nhiều người có thói quen cho hầu hết rau, củ vào tủ lạnh với suy nghĩ sẽ giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với môi trường lạnh. Một số loại rau, củ có thể nhanh hỏng, mất hương vị hoặc thay đổi kết cấu nếu bảo quản không đúng cách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.