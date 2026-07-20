Tại sao ăn khoai từ lại cực tốt cho hệ tiêu hóa và tim mạch?

Đặc điểm dinh dưỡng của khoai từ

Khoai từ được xem như một "kho chứa dưỡng chất thu nhỏ" vì chứa nhiều loại khoáng chất và vitamin thiết yếu có lợi cho sức khỏe. Trong một củ khoai từ nướng nặng khoảng 136g, có thể cung cấp 158 calo, 37g carbohydrate, 2g chất đạm và 0g chất béo, đặc biệt là 5g chất xơ, giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa.

Ngoài ra, khoai từ còn chứa một lượng lớn vitamin và khoáng chất quan trọng như: 18% nhu cầu vitamin C hàng ngày (DV), 9% vitamin B5, 6% magie, 22% mangan, 19% kali, 23% đồng, 11% thiamine, và 6% folate.

Khoai từ được xem như một "kho chứa dưỡng chất thu nhỏ" vì chứa nhiều loại khoáng chất và vitamin thiết yếu có lợi cho sức khỏe.

Những dưỡng chất này không chỉ hỗ trợ sức khỏe tổng thể mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chức năng thần kinh, điều hòa huyết áp, và bảo vệ hệ tim mạch.

Khoai từ làm món gì ngon?

Khoai từ hấp dừa

Đầu tiên bạn rửa sạch khoai từ và cắt thành miếng vừa ăn. Sau đó, cho khoai vào nồi hấp trong khoảng 20 - 30 phút cho đến khi khoai mềm.

Đổ nước dừa tươi vào nồi, thêm một chút muối và đường, đun sôi để khoai thấm đều nước dừa. Khi khoai chín mềm thì bạn có thể thưởng thức.

Khoai từ chiên giòn

Gọt vỏ khoai từ, cắt thành lát mỏng hoặc sợi dài. Ngâm khoai vào nước muối loãng trong khoảng 10 phút để loại bỏ tinh bột thừa và giúp khoai giòn hơn khi chiên.

Bạn nên làm khoai từ chiên giòn có thể ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt hoặc tương ớt.

Sau khi vớt khoai ra, thấm khô rồi lăn qua bột mì hoặc bột chiên giòn. Chiên khoai trong dầu nóng đến khi vàng giòn và vớt ra để ráo dầu. Món khoai từ chiên giòn có thể ăn kèm với nước mắm pha chua ngọt hoặc tương ớt.

Khoai từ nấu sữa dừa

Gọt vỏ khoai từ, rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn. Nấu khoai với nước cho đến khi mềm, sau đó thêm sữa dừa vào đun sôi. Thêm đường và một chút muối để cân bằng vị ngọt và mặn. Món khoai từ nấu sữa dừa có thể ăn nóng hoặc lạnh tùy khẩu vị.

Canh khoai từ

Trong số các món ăn từ khoai từ, canh khoai từ là món ăn truyền thống được nhiều người yêu thích. Canh khoai từ có hương vị thanh mát, dễ ăn, rất phù hợp để giải ngấy trong những bữa cơm gia đình. Canh khoai từ có thể được nấu với nhiều loại thịt khác nhau từ thịt gà, thịt heo cho đến các loại cá, tùy theo khẩu vị.

Nguyên liệu: 100g khoai từ. 200g xương heo. 1 củ hành tím. 1 củ tỏi. 1 nhánh gừng. 1 lít nước dùng. Rau thơm hành lá, ngò rí. Gia vị muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu.

Trong số các món ăn từ khoai từ, canh khoai từ là món ăn truyền thống được nhiều người yêu thích.

Cách làm: Gọt vỏ khoai từ, rửa sạch và cắt thành miếng vuông vừa ăn. Rửa sạch xương heo và chặt thành những miếng vừa ăn. Băm nhỏ hành tím và tỏi, cắt gừng thành các lát mỏng.

Bắc một cái nồi lớn, cho một ít dầu ăn vào đun nóng. Khi dầu nóng, bạn cho hành tím và tỏi vào nồi phi thơm. Tiếp theo, cho xương heo vào xào sơ qua cho săn lại. Thêm gừng vào xào chung để dậy mùi thơm.

Sau khi xương đã săn lại, đổ nước dùng vào nồi, đun sôi. Lưu ý trong quá trình đun, bạn hãy hớt bọt để nước dùng trong hơn.

Cho khoai từ vào nồi, tiếp tục nấu với lửa vừa khoảng 20 - 30 phút cho đến khi khoai từ mềm, hòa quyện vào nước dùng. Khi khoai từ đã mềm, bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn: muối, hạt nêm, nước mắm, tiêu, đường. Để nồi canh thơm ngon hơn, bạn cho thêm vài lát ớt tươi vào.

Khi canh đã sôi và các nguyên liệu đã chín mềm thì tắt bếp. Múc canh ra tô, rắc hành lá và ngò rí cắt nhỏ lên trên để tạo hương thơm. Canh khoai từ ngon nhất khi ăn nóng, có thể ăn kèm với cơm trắng.

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