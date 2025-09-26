Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030

Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Y tế, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030, các đồng chí Ủy viên Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Bộ Y tế.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ trao quyết định của Đảng ủy Chính phủ chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030 cho Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà.



Theo đó, Quyết định số 361-QĐ/ĐU của Đảng uỷ Chính phủ chỉ định đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo công tác Quý III/2025, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2025; Thảo luận, góp ý đối với các dự thảo: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa; Phân công nhiệm vụ ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2025-2030.



