Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 75/CĐ-TTg ngày 24/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về vụ nổ cửa hàng ăn uống tại phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội, khiến 3 người tử vong và 11 người bị thương.

Theo công điện, khoảng 8 giờ ngày 24/11/2026, vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng ăn uống trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, TP Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 3 người tử vong và 11 người bị thương.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình những người bị nạn.

Hiện trường vụ nổ khiến nhiều người thương vong. Ảnh: TTXVN

Để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ việc, Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tiếp tục chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường; triển khai các giải pháp phù hợp nhằm chống đổ, sập những công trình bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, bảo đảm an toàn cho người dân khu vực xung quanh.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình những người bị nạn sớm ổn định cuộc sống. UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ nổ, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định.

Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn TP Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất để cấp cứu, điều trị các nạn nhân, tập trung nguồn lực cứu chữa người bị thương.

Đáng chú ý, trước nguy cơ mất an toàn cháy, nổ gia tăng trong dịp cuối năm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Công điện nhấn mạnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, nhu cầu tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, sử dụng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự, an toàn xã hội và mất an toàn cháy, nổ.

Do đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy; kết hợp kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng, chống cháy, nổ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Thủ tướng yêu cầu mỗi cơ sở, hộ kinh doanh và người dân nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành các quy định về an toàn cháy, nổ, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân và cộng đồng.