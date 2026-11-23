Sau điều chỉnh, người dân di chuyển qua nút giao Trương Định - Vành đai 2,5 thế nào?
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội chính thức áp dụng phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Trương Định - đường Vành đai 2,5 (Tân Mai). Việc thay đổi lộ trình nhằm giải tỏa áp lực phương tiện, hạn chế xung đột và ùn tắc giao thông trong các khung giờ cao điểm.
Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, lộ trình di chuyển của người dân qua nút giao này có sự thay đổi đáng chú ý ở hai hướng lưu thông chính, như sau:
Cấm toàn bộ phương tiện rẽ trái, quay đầu trên trục Vành đai 2,5
Trên trục đường Vành đai 2,5 đoạn qua nút giao Trương Định (cả hai chiều từ hầm chui Kim Đồng đi Tân Mai và ngược lại), cơ quan chức năng cấm tất cả các loại phương tiện quay đầu và rẽ trái trực tiếp tại nút.
Thay vào đó, người điều khiển phương tiện có nhu cầu chuyển hướng cần đi thẳng qua nút giao, di chuyển đến điểm mở dải phân cách lân cận để quay đầu, sau đó rẽ phải vào đường Trương Định.
Ô tô từ Trương Định đi Giải Phóng bị cấm rẽ trái vào giờ cao điểm
Tại hướng từ đường Trương Định đi Tân Mai, thành phố tổ chức cấm xe ô tô rẽ trái qua nút giao Vành đai 2,5 để đi về phía đường Giải Phóng hoặc hầm chui Kim Đồng. Quy định này được áp dụng hằng ngày trong hai khung giờ cao điểm: buổi sáng từ 6h00 đến 9h00 và buổi chiều từ 16h00 đến 19h30.
Trong các khung giờ trên, tài xế ô tô buộc phải rẽ phải vào phố Tân Mai, tiến hành quay đầu tại điểm mở dải phân cách gần nhất rồi đi thẳng theo trục Vành đai 2,5 hoặc qua hầm chui Kim Đồng. Ngoài thời gian cấm và đối với các hướng lưu thông còn lại, các phương tiện vẫn di chuyển bình thường theo hiện trạng.
Đồng bộ hạ tầng và tăng cường phân luồng hướng dẫn
Để người dân thuận tiện làm quen với lộ trình mới và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông khẩn trương hoàn thiện việc điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo, vạch sơn kẻ đường. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến giao thông thực tế để kịp thời xử lý các bất cập phát sinh.
Song song với công tác hạ tầng, lực lượng Thanh tra/Kiểm tra của Sở Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) bố trí cán bộ túc trực hướng dẫn, phân luồng từ xa cho người dân, đồng thời điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu giao thông phù hợp với mật độ phương tiện thực tế.
Ngoài ra, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội cũng tiến hành điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt đi qua khu vực này nhằm giảm thiểu lượng xe cỡ lớn lưu thông xuyên tâm nút giao. Chính quyền các phường Hoàng Mai, Tân Mai và Phương Liệt được đề nghị tăng cường kiểm tra, giải tỏa tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh và dừng đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông tại các tuyến đường lân cận.
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