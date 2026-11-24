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Khoảng 8h ngày 24/11, tại số 168 Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Hà Nội xảy ra một vụ nổ nghi do bình gas, khiến hiện trường đổ nát, nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, người dân khu vực bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Sau vụ việc, nhiều mảnh gạch vỡ, cành cây gãy vương vãi tại hiện trường. Một số người bị thương nằm tại khu vực xảy ra vụ nổ.

Hiện trường xảy ra vụ việc - (ảnh NDCC).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Chó nghiệp vụ cũng được yêu cầu chi viện để hỗ trợ tìm kiếm người có thể mắc kẹt.

Cùng thời điểm, lực lượng CSGT, Công an TP Hà Nội được huy động phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ công tác cứu hộ tại khu vực.

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời xác minh nguyên nhân vụ nổ.



Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhập thông tin vụ việc.